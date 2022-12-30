Новый год в Краматорске: До большой войны и сейчас

Новый год в Краматорске. Коллаж: Новости Донбасса

Краматорск по факту стал областным центром после захвата Донецка в 2014 году пророссийскими боевиками. За это время город успел преобразиться. Но полномасштабное вторжение России в Украину 24 февраля 2022 года поставило крест на развитии Краматорска, находящегося примерно в 40 километрах от линии фронта.



К встрече нового года город подходит, подвергаясь обстрелам со стороны российских сил. В сложившейся ситуации о праздничных гуляниях вокруг елки на центральной площади нет и речи — власти отказались от массовых мероприятий, чтобы не подвергать оставшихся в городе жителей опасности. А из-за постоянных отключений света, вызванных ударами войск России по энергетическим объектам Украины, Краматорск остался и без праздничной иллюминации. Впрочем, как и другие города страны.



«Новости Донбасса» решили сравнить, как выглядит Краматорск накануне 2023 года с тем, каким он был во время новогодних праздников в предыдущие годы.