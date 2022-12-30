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Новий рік у Краматорську: До «Великої війни» і зараз

Новини Донбасу
30 грудня 2022, 07:45

Новий рік у Краматорську: До «Великої війни» і зараз

Новий рік у Краматорську. Колаж: Новини Донбасу Новий рік у Краматорську. Колаж: Новини Донбасу

Краматорськ за фактом став обласним центром після захоплення Донецька у 2014 році проросійськими бойовиками. За цей час місто змінилося. Але повномасштабне вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року поставило хрест на розвитку Краматорська, що знаходиться приблизно за 40 кілометрів від лінії фронту.

До зустрічі нового року місто підходить, зазнаючи обстрілів з боку російських сил. У ситуації, що склалася, про святкові гуляння навколо ялинки на центральній площі немає й мови — влада відмовилася від масових заходів, щоб не наражати жителів на небезпеку. А через постійні відключення світла, викликані ударами військ Росії по енергетичних об'єктах України, Краматорськ залишився і без святкової ілюмінації. Втім, як і інші міста країни.

«Новини Донбасу» вирішили порівняти, як виглядає Краматорськ напередодні 2023 року з тим, яким він був під час новорічних свят у попередні роки.

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