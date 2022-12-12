Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Мощность, фазы, топливо: Как выбрать электрогенератор для дома или квартиры

Новости Донбасса
12 декабря 2022, 19:04

Мощность, фазы, топливо: Как выбрать электрогенератор для дома или квартиры

Электрогенератор стал необходимостью в Украине. Фото: Новости Донбасса Электрогенератор стал необходимостью в Украине. Фото: Новости Донбасса

После массированных ракетных ударов российских войск по энергообъектам Украины во многих регионах возникли перебои и проблемы с электроснабжением. В условиях зимы и частичного блэкаута необходимостью номер один стал генератор электроэнергии. Не только для предприятий, магазинов, но и практически каждой семьи. Какие генераторы существуют и как выбрать именно тот, что оптимально подойдет для дома или квартиры — выясняли «Новости Донбасса».

Как выбрать для частного дома?

Первым делом важно определиться — для каких целей необходимо оборудование. От этого будет зависеть выбор топлива, мощности, типа запуска. 

Перед покупкой надо посчитать, сколько электроприборов будет работать в жилище и сколько энергии требуется каждому. Для стандартного домашнего набора техники будет достаточно 3 кВт. Эта мощность позволит, помимо освещения, включить холодильник и еще несколько приборов первой необходимости. Но об одновременном использовании фена, духовки и стиральной машины придется забыть. 

Стоимость генератора на 2,8 кВт стартует от 15 тысяч гривен. Но если у вас большой дом и много электроприборов, понадобится оборудование на 5 кВт и больше.

Электрогенератор. Фото: Новости Донбасса

Определение мощности для домашнего генератора: что важно учесть

Сперва стоит выяснить, какими приборами пользуется каждый член семьи и сколько энергии на это требуется. Важно учесть, что из сложенного перечня не будет использоваться одновременно. Эти приборы можно не брать во внимание. 

Далее нужно добавить показатели пускового тока — мощность, необходимая для запуска электроприборов. 

Эксперты советуют не использовать возможности генератора наполную, следует обеспечить запас. К высчитанному числу добавьте 20-30%. При этом не рекомендуют покупать слишком мощное устройство, поскольку будет излишний расход топлива без потребности.

Сколько должно быть фаз

Генераторы бывают:

  • однофазные;
  • трехфазные;
  • комбинированные.

Выбирать необходимо зависимо от сети, которая проведена в доме.

Напомним, все бытовые электроприборы рассчитаны на питание от однофазной сети — 220 В. Трехфазный потребитель (380 В) функционирует только от соответствующей станции, а однофазных можно также подключить к одной 3-фазного генератора. 

Зачастую в обычных домах используется однофазная сеть. Значит и устройство понадобится такое же. Важно уточнить этот момент, чтоб не ошибиться с покупкой.

Генератор на улице. Фото: Новости Донбасса

Бензиновый или дизельный?

Этот выбор — на ваше усмотрение, невзирая на технические параметры приборов, мощность и другие характеристики. 

Среди самых популярных и распространенных бытовых генераторов — бензиновые. Их основные преимущества — ценовая доступность, быстрый запуск, компактность, отсутствие сильного шума. Доступны как в открытом виде, так и специальных шумопоглощающих «оболочках». Средняя стоимость — 18 тысяч гривен и более.

Однако они не могут работать долго без остановки. После 5-8 часов использования технике нужен отдых. Еще один недостаток — высокая стоимость бензина.

В качестве альтернативы предлагают дизельный, способный работать без перерыва намного дольше. По габаритам бывает и большим, и компактным. Расход топлива — менее затратный, но стоимость гораздо выше. В среднем, от 60 тысяч гривен. Большие модели часто используют на производствах. 

Промышленный генератор. Фото: Новости Донбасса

Наименее популярны газовые генераторы. Прежде всего, из-за рисков при эксплуатации, ведь необходимо подключать балон. Продолжительность использования зависит от его объема. Среди преимуществ — более продолжительный срок эксплуатации двигателя, поскольку газ не разрушает металл. 

Генераторы отличаются и типом запуска: автоматический способ, при помощи ручного или электрического стартера. 

В случае ручного механизма вы тянете за тросик (в современных моделях это не потребует больших усилий). При электрическом процесс гораздо проще — генератор заводится от разряда тока. Самые дорогие модели — с автоматическим запуском. Его зачастую используют, когда резервную сеть необходимо подключить незамедлительно. 

Что делать жителям квартир?

Из-за проблем с электроснабжением спрос на генераторы резко возрос. Всё больше людей интересуется установкой такого оборудования в квартире. Ведь если с частным домом в этом аспекте проблем не будет, то к жилью в высотках есть ряд вопросов. Прежде всего, связанных с безопасностью. 

Заинтересовавшись этим вопросом, можно найти достаточно информации. В соцсетях люди делятся собственным опытом. Как наиболее оптимальный вариант советуют устанавливать наименее шумную модель на постоянно проветриваемом балконе. 

Тут следует упомянуть еще один вид современных генераторов — инвенторные, которые называют «квартирными». Они не шумные, компактные, их удобно транспортировать. Устройство надежно защищенно как от внутренних воздействий, так и от внешних. Максимальная мощность — 8 кВт. Работает на бензине. 

Но спасатели строго запрещают установку любых генераторов в квартирах. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) акцентируют: генератор предназначен для эксплуатации исключительно на открытом воздухе. Расстояние до смежных объектов — зданий, стен, автомобилей, должно составлять минимум 6 метров.

Во время его работы выделяется угарный газ, что может привести к отравлению и летальному исходу. Такие случаи в Украине уже фиксируются, говорят спасатели. Зачастую, к трагедии приводит именно нарушение правил эксплуатации. Их перечень можно прочитать по ссылке.

Однако разные города Украины решения находят. Например, жильцы покупают генератор в складчину для подъезда многоэтажки. Разработаны специальные программы, в рамках которых ОСМД, домовым кооперативам потом компенсируют часть стоимости из городского бюджета. Подобные действуют во Львове, Киеве, Ровно, Полтаве, Броварах, Борисполе и других. 

Еще по теме

Прочее
Электроэнергия

Другие публикации

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
18:03
В оккупированном Скадовске неизвестные взорвали авто замглавы «администрации» Херсонской области
17:55
«ДНР»: Три человека погибли в результате обстрелов Донецка
16:05
За неделю ВСУ уничтожили более десяти баз оккупантов — Федоров
14:31
Жителям захваченной Херсонщины сложно уехать даже на Запорожье — Хлань
13:29
В Донецке начали установку новогодней елки, несмотря на обстрелы
13:18
Группировка «ДНР» отключает домофоны на подконтрольной им территории
12:08
В «ДНР» назначили нового «мэра» Дебальцево
11:32
«ДНР»: В Донецке девять человек ранены в результате обстрелов за сутки
09:52
В Донецке продолжают тушить пожар на рынке «Маяк»
09:25
В «ДНР» рекомендовали перейти на дистанционную работу из-за обстрелов
23:46
Главные события в оккупации 11 декабря
17:44
Пушилин уволил «мэра» Дебальцево. Объяснил это жалобами местных жителей
15:45
Киевский район Донецка обстреляли. Начался пожар на рынке «Маяк»
10:12
В Донецке утром обстреляли Ворошиловский и Калининский районы
22:51
Главные события в оккупации 10 декабря
все новости
19:39
Пиротехники погибли на Донетчине во время разминирования — ГСЧС
19:37
Минэнерго: Российские войска обесточили в Украине 44 высоковольтные ЛЭП
19:13
Оккупанты призывают донецких женщин для пополнения потерь, — Генштаб
18:35
Оккупанты прицельно обстреляли жилой район Херсона
18:19
Франция передала Украине шесть гаубиц TRF1 и 18 САУ Caesar
18:03
В оккупированном Скадовске неизвестные взорвали авто замглавы «администрации» Херсонской области
17:55
«ДНР»: Три человека погибли в результате обстрелов Донецка
17:52
Российские войска изменили тактику наступления в Донецкой области — Череватый
17:44
Электро- и теплоснабжение в Украине нуждаются в 1 млрд долларов экстренной поддержки — Шмыгаль
17:15
«Референдум»: В Херсонской области СБУ задержала коллаборантов, угрожавших расстрелом за отказ голосовать
16:44
В ГСЧС призвали не рыбачить на деоккупированных территориях
16:05
За неделю ВСУ уничтожили более десяти баз оккупантов — Федоров
15:42
Захваченный российскими военными украинец не имеет процессуальных прав в России – правозащитник
15:21
Российские войска атаковали Херсон, двое человек погибли
14:31
Жителям захваченной Херсонщины сложно уехать даже на Запорожье — Хлань
все новости
ВИДЕО
В Донецке продолжают тушить пожар на рынке «Маяк»
12 декабря, 09:52
Киевский район Донецка обстреляли. Начался пожар на рынке «Маяк»
11 декабря, 15:45
В Донецке утром обстреляли Ворошиловский и Калининский районы
11 декабря, 10:12

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама