Мощность, фазы, топливо: Как выбрать электрогенератор для дома или квартиры

Электрогенератор стал необходимостью в Украине. Фото: Новости Донбасса

После массированных ракетных ударов российских войск по энергообъектам Украины во многих регионах возникли перебои и проблемы с электроснабжением. В условиях зимы и частичного блэкаута необходимостью номер один стал генератор электроэнергии. Не только для предприятий, магазинов, но и практически каждой семьи. Какие генераторы существуют и как выбрать именно тот, что оптимально подойдет для дома или квартиры — выясняли «Новости Донбасса».



Как выбрать для частного дома?



Первым делом важно определиться — для каких целей необходимо оборудование. От этого будет зависеть выбор топлива, мощности, типа запуска.



Перед покупкой надо посчитать, сколько электроприборов будет работать в жилище и сколько энергии требуется каждому. Для стандартного домашнего набора техники будет достаточно 3 кВт. Эта мощность позволит, помимо освещения, включить холодильник и еще несколько приборов первой необходимости. Но об одновременном использовании фена, духовки и стиральной машины придется забыть.



Стоимость генератора на 2,8 кВт стартует от 15 тысяч гривен. Но если у вас большой дом и много электроприборов, понадобится оборудование на 5 кВт и больше.

Электрогенератор. Фото: Новости Донбасса

Определение мощности для домашнего генератора: что важно учесть



Сперва стоит выяснить, какими приборами пользуется каждый член семьи и сколько энергии на это требуется. Важно учесть, что из сложенного перечня не будет использоваться одновременно. Эти приборы можно не брать во внимание.



Далее нужно добавить показатели пускового тока — мощность, необходимая для запуска электроприборов.



Эксперты советуют не использовать возможности генератора наполную, следует обеспечить запас. К высчитанному числу добавьте 20-30%. При этом не рекомендуют покупать слишком мощное устройство, поскольку будет излишний расход топлива без потребности.



Сколько должно быть фаз



Генераторы бывают:

однофазные;

трехфазные;

комбинированные.

Выбирать необходимо зависимо от сети, которая проведена в доме.



Напомним, все бытовые электроприборы рассчитаны на питание от однофазной сети — 220 В. Трехфазный потребитель (380 В) функционирует только от соответствующей станции, а однофазных можно также подключить к одной 3-фазного генератора.



Зачастую в обычных домах используется однофазная сеть. Значит и устройство понадобится такое же. Важно уточнить этот момент, чтоб не ошибиться с покупкой.

Генератор на улице. Фото: Новости Донбасса

Бензиновый или дизельный?



Этот выбор — на ваше усмотрение, невзирая на технические параметры приборов, мощность и другие характеристики.



Среди самых популярных и распространенных бытовых генераторов — бензиновые. Их основные преимущества — ценовая доступность, быстрый запуск, компактность, отсутствие сильного шума. Доступны как в открытом виде, так и специальных шумопоглощающих «оболочках». Средняя стоимость — 18 тысяч гривен и более.



Однако они не могут работать долго без остановки. После 5-8 часов использования технике нужен отдых. Еще один недостаток — высокая стоимость бензина.



В качестве альтернативы предлагают дизельный, способный работать без перерыва намного дольше. По габаритам бывает и большим, и компактным. Расход топлива — менее затратный, но стоимость гораздо выше. В среднем, от 60 тысяч гривен. Большие модели часто используют на производствах.



Промышленный генератор. Фото: Новости Донбасса

Наименее популярны газовые генераторы. Прежде всего, из-за рисков при эксплуатации, ведь необходимо подключать балон. Продолжительность использования зависит от его объема. Среди преимуществ — более продолжительный срок эксплуатации двигателя, поскольку газ не разрушает металл.



Генераторы отличаются и типом запуска: автоматический способ, при помощи ручного или электрического стартера.



В случае ручного механизма вы тянете за тросик (в современных моделях это не потребует больших усилий). При электрическом процесс гораздо проще — генератор заводится от разряда тока. Самые дорогие модели — с автоматическим запуском. Его зачастую используют, когда резервную сеть необходимо подключить незамедлительно.

Что делать жителям квартир?



Из-за проблем с электроснабжением спрос на генераторы резко возрос. Всё больше людей интересуется установкой такого оборудования в квартире. Ведь если с частным домом в этом аспекте проблем не будет, то к жилью в высотках есть ряд вопросов. Прежде всего, связанных с безопасностью.



Заинтересовавшись этим вопросом, можно найти достаточно информации. В соцсетях люди делятся собственным опытом. Как наиболее оптимальный вариант советуют устанавливать наименее шумную модель на постоянно проветриваемом балконе.



Тут следует упомянуть еще один вид современных генераторов — инвенторные, которые называют «квартирными». Они не шумные, компактные, их удобно транспортировать. Устройство надежно защищенно как от внутренних воздействий, так и от внешних. Максимальная мощность — 8 кВт. Работает на бензине.



Но спасатели строго запрещают установку любых генераторов в квартирах. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) акцентируют: генератор предназначен для эксплуатации исключительно на открытом воздухе. Расстояние до смежных объектов — зданий, стен, автомобилей, должно составлять минимум 6 метров.



Во время его работы выделяется угарный газ, что может привести к отравлению и летальному исходу. Такие случаи в Украине уже фиксируются, говорят спасатели. Зачастую, к трагедии приводит именно нарушение правил эксплуатации. Их перечень можно прочитать по ссылке.



Однако разные города Украины решения находят. Например, жильцы покупают генератор в складчину для подъезда многоэтажки. Разработаны специальные программы, в рамках которых ОСМД, домовым кооперативам потом компенсируют часть стоимости из городского бюджета. Подобные действуют во Львове, Киеве, Ровно, Полтаве, Броварах, Борисполе и других.