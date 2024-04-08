Было очень много горя вокруг: Вторая годовщина трагедии на ж/д вокзале в Краматорске

Ракетный удар по Краматорску 8 апреля 2022 года

Впервые материал был опубликован 8 апреля 2023 года.



Утром 8 апреля 2022 года на территории ж/д вокзала Краматорска Донецкой области собралось около четырех тысяч человек, в спешке покидающих свои дома из-за наступления российской армии. В 10:38 начали раздаваться взрывы. Прямо по ожидающим был нанесен удар из ракетного комплекса «Точка У». В годовщину трагедии мы поговорили с очевидцами событий. Полиция, медики, скорая помощь, волонтеры, работавшие на вокзале — все помогали раненым. Больше подробностей — в репортаже «Новостей Донбасса».





«В восемь часов я уже снимал, как люди готовятся к эвакуации. Было очень много людей, они были по всему периметру вокзала», — рассказал журналист, свидетель обстрела Алексей Меркулов.



Рядом с ним пожилая женщина с мужем с инвалидностью, который находился в коляске, спрашивала у волонтеров, куда им пройти дальше. В этот момент прозвучал взрыв. После взрыва, описывает Меркулов, начался ужас.

Последствия удара по вокзалу Краматорска 8 апреля 2022 года. Фото: Национальная полиция

«Мясорубка человеческая. Потому, что было очень много криков, было очень много людей в крови. И это было только начало», — отметил он.



На место взрыва приехали полицейские.



«Мы с напарником Евгением Шелудьком находились недалеко от ж/д вокзала. Когда услышали взрыв, то поехали на звук», — поделился заместитель командира роты ТОР, батальона патрульной полиции городов Краматорска и Славянска Александр Глущенко.

Александр Глущенко

Полицейские обнаружили много потерпевших и горевшие автомобили.



«Вызвали сразу дополнительные силы, экстренные службы: скорую помощь, ГСЧС и также экипажи полиции. Начали оказывать помощь людям, накладывать турникеты, перевязывать и т.д.», — рассказал Глущенко.



Взрывы услышали в центральной диспетчерской Донецкой области.



«Приблизительно в 10:30, 8 апреля 2022 года, мы услышали сильный взрыв, далее еще два небольших. Через несколько минут начали поступать звонки о помощи. Звонков было очень много, люди кричали, просили помочь… Речь шла о раненых взрослых и детях», — вспоминает старший фельдшер диспетчерской Ольга Наставальская.

Ольга Наставальская

На перроне и внутри вокзала продолжались крики и паника. Поскольку обстрел велся из тактического ракетного комплекса «Точка У» с кассетными боеприпасами, взрывов было несколько. Осколки разлетались в разные стороны, и люди не понимали, куда бежать и прятаться.



«Потом начали взрываться бензобаки машин. Но люди подумали, что это второй "прилет", и начали забегать в вокзал. Я начал снимать весь этот процесс. И когда я уже вышел, это было минут через десять, то увидел, что целых людей нет», — отметил журналист.

Последствия удара по вокзалу Краматорска 8 апреля 2022 года. Фото: Национальная полиция

На место трагедии продолжали прибывать экстренные службы для оказания неотложной помощи. А в это время по всему городу разрывались телефоны во всех медицинских учреждениях.



«Был звонок со станции скорой помощи: "Взрыв на ж/д вокзале, готовьтесь принимать очень много раненых". Мы готовились, но не думали, что будет такой большой поток. Начали ехать люди, сначала это были скорые, потом полицейские машины начали привозить очень много раненых. А потом пошла череда, просто сами люди брали свои машины и привозили раненых… Это была просто река, нескончаемый поток», — рассказала заведующая анестезиологическим отделением Екатерина Мыльникова.

Екатерина Мыльникова

В такой суматохе многие попросту не понимали, что делать и куда везти раненых людей. По ошибке даже завозили в скорую помощь, где на тот момент дежурили Михаил и Светлана.



«За все время своей работы я впервые столкнулся с такой трагической ситуацией. В момент ракетного удара я был на своем рабочем месте. Мы услышали взрыв, и через какое-то время нам ошибочно стали везти раненых. После оказания первой неотложной помощи, мы повезли раненых в травматологию», — рассказал фельдшер скорой помощи Михаил.

Михаил

После травмпункта скорая направилась на ж/д вокзал.



«Мы не знали, что нас там ожидает, и что с людьми там творится. Но когда мы приехали, то увидели огромнейший снаряд возле нашего вокзала. Увидели военные машины, которые оказывали помощь, увидели трупы, накрытые чем попало. Люди, конечно, которые были не ранены, а просто там находились, были в шоковом состоянии», — поделилась младшая медсестра Светлана.

Светлана

Полицейские разрезали на части палатку, которая стояла возле забора, и стали использовать как носилки для транспортировки людей.



Из-за большого количества раненых экстренным службам пришлось делать сложный выбор. И в первую очередь начали забирать детей.



«Первых начали заводить детей. Это было очень страшно. В каком плане — дети молчали. Раненые дети молчали! Ты заносишь ребенка, а он молчит. Это жутко, это действительно жутко», — поделилась заведующая анестезиологическим отделением.



В тот момент медики оперативно разворачивали операционные. Многие возвращались из дому на рабочие места, на помощь к ним ехали коллеги с разных уголков области.

Последствия удара по вокзалу Краматорска 8 апреля 2022 года. Фото: Национальная полиция

«Я зашла в операционную, а там уже были бригады, Славянск, Дружковка и военные. Две бригады военных медиков. Они приехали со всем своим. Все, биксы, коробки с медикаментами, и сразу начали класть больных», — сообщила старшая операционная медсестра Вера Костенко.



Заведующий хирургическим отделением Виктор Крыклий отметил, что удавалось вести оперативные вмешательства на восьми операционных столах одновременно.



«Как только стало известно, что будет массовое поступление пострадавших, наиболее опытный хирург был выделен на санпропускник — проводить медицинскую эвакуацию. Согласно всем законам и стандартам, которые существуют на сегодняшний день. То есть все потерпевшие были разделены на категории: те, кому необходима помощь в первую очередь, те, кто может подождать какое-то время… И, к сожалению, те, кому помощь уже не спасет ни жизнь, ни здоровье», — сообщил он.

Виктор Крыклий

Таким образом была организована работа всех экстренных служб.



«Была задействована вся больница. Надо было стерилизовать материал, белье… Прачка, кухня, людей нужно было чем-то накормить. Ну все, все, буквально все. С каталки на каталку… Это такой эмоциональный стресс… Я месяц не могла заснуть. Только ночь, все: эти крики родителей, эти детки, оторванные ступни», — поделилась Костенко.



Многие сотрудники профильных служб не хотят вспоминать этот черный день. Спустя год боль за всех погибших и раненых не утихает.



«Ракетный удар привел к большому количеству пострадавших, раненых… В тот день, в течение четырех часов, мы госпитализировали в свои отделения 64 раненых. Всех их прооперировали. К сожалению, среди них были и те, кого мы не смогли спасти. Это были люди, которые получили ранения, не совместимые с жизнью», — рассказывает заведующий хирургическим отделением.



В результате ракетной атаки погиб 61 человек, в том числе семь детей, был ранен 121 человек. Все пострадавшие поступали в медицинские учреждения Краматорска.

Последствия удара по вокзалу Краматорска 8 апреля 2022 года. Фото: Павел Кириленко / Facebook

«На тот момент паниковать было некогда. Все были в работе. Вечером, когда уже все немного выдохнули, началась какая-то паническая атака. Это было ужасно, честно. Потом начали обходить больных, собирать данные. Было очень много горя вокруг… Я никогда не забуду девочку одну. Мы заводим ее в операционную, а она: "Мама, мама! А где мама?" Я говорю: "Солнышко, мама тебя ждет". Позже кто-то из медсестер сказал мне, что маму этой девочки разорвало на части», — отметила Мыльникова.



Костенко отмечает, что от кассетных боеприпасов кусочки застревали в теле как лезвия.

Последствия удара по вокзалу Краматорска 8 апреля 2022 года. Фото: Владимир Зеленский / Telegram

«Пинцетом вытаскивали осколочки. Руки и ноги, это уже было самое легкое. Самое страшное, это дети», — сказала она.



Такого же мнения и полицейский.



«Самое ужасное, что мы увидели — это пострадавшие и погибшие дети. В том числе маленькую девочку, которую волонтер выносил на руках, у нее были разорваны конечности», — сообщил Глущенко.

Мыльникова вспоминает, что все столы были заняты, и оперировать пришлось на каталке.



«Сразу 11 детей. Это был поток. Потом подскочили мои интерны, две девчонки, они наблюдали детей под наркозом. Сразу же в операционной, чтобы мы их перекидывали максимально быстро, чтобы освобождать столы. Потому что люди поступали», — рассказала она.



Старшая операционная медсестра отметила работу скорой.



«Все детки, которых привозили, они уже все были уже наколоты, уже с венфлонами, с капельницами… От шока болевого никто не умер. Оторванные ножки, ну как это? Это, конечно же, болевой шок», — пояснила она.

Последствия удара по вокзалу Краматорска 8 апреля 2022 года. Фото: Национальная полиция

«Я сочувствую родным и близким умерших. Я думаю, что медицинский сотрудник лучше всех знает цену человеческой жизни… Я хочу верить, что таких трагедий больше не будет. Это жестокая война, где гибнут люди, гибнут дети, и это тяжело… Я верю, что в ближайшее время у нас будет мир», — резюмировала Наставальская.



Костенко отметила, что верит в торжество справедливости.



«В какое-то божье наказание. И те, кто на нас напал, они ответят», — подытожила она.