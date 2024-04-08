Було дуже багато горя навколо: Друга річниця трагедії на залізничному вокзалі в Краматорську

Ракетний удар по Краматорську 8 квітня 2022 року

Вперше матеріал було опубліковано 8 квітня 2023 року.



Вранці 8 квітня 2022 року на території залізничного вокзалу Краматорська Донецької області зібралося близько чотирьох тисяч людей, які поспіхом залишали свої будинки через наступ російської армії. О 10:38 почали лунати вибухи. Прямо по тих, хто чекав, було завдано удару з ракетного комплексу «Точка У». У річницю трагедії ми поговорили з очевидцями подій. Поліція, медики, швидка допомога, волонтери, які працювали на вокзалі, — всі допомагали пораненим. Більше подробиць — у репортажі «Новин Донбасу».





«О восьмій годині я вже знімав, як люди готуються до евакуації. Було дуже багато людей, вони були на всьому периметрі вокзалу», — розповів журналіст, свідок обстрілу Олексій Меркулов.



Поряд з ним жінка похилого віку з чоловіком з інвалідністю, який перебував у візку, питала у волонтерів, куди їм пройти далі. У цей момент пролунав вибух. Після вибуху, описує Меркулов, почався жах.

Наслідки удару по вокзалу Краматорська 8 квітня 2022 року. Фото: Національна поліція

«М'ясорубка людська. Тому що було дуже багато криків, було дуже багато людей у крові. І це був лише початок», — зазначив він.



На місце вибуху завітали поліцейські.



«Ми з напарником Євгеном Шелудько знаходилися недалеко від залізничного вокзалу. Коли почули вибух, то поїхали на звук», — сказав заступник командира роти ТОР, батальйону патрульної поліції міст Краматорська та Слов'янська Олександр Глущенко.

Олександр Глущенко

Поліцейські виявили багато потерпілих і автомобілі, що горіли.



«Викликали одразу додаткові сили, екстрені служби: швидку допомогу, ДСНС та також екіпажі поліції. Почали надавати допомогу людям, накладати турнікети, перев'язувати тощо», — розповів Глущенко.



Вибухи почули у центральній диспетчерській Донецькій області.



«Приблизно о 10:30, 8 квітня 2022 року, ми почули сильний вибух, далі ще два невеликі. За кілька хвилин почали надходити дзвінки про допомогу. Дзвінків було дуже багато, люди кричали, просили допомогти… Йшлося про поранених дорослих та дітей», — згадує старша фельдшерка диспетчерської Ольга Наставальська.

Ольга Наставальська

На пероні та всередині вокзалу тривали крики та паніка. Оскільки обстріл вівся із тактичного ракетного комплексу «Точка У» із касетними боєприпасами, вибухів було кілька. Уламки розліталися в різні боки, і люди не розуміли, куди тікати та ховатися.



«Потім почали вибухати бензобаки машин. Але люди подумали, що це другий "приліт", і почали забігати у вокзал. Я почав знімати цей процес. І коли я вже вийшов, це було хвилин за десять, то побачив, що цілих людей немає», — зазначив журналіст.

Наслідки удару по вокзалу Краматорська 8 квітня 2022 року. Фото: Національна поліція

На місце трагедії продовжували прибувати екстрені служби для надання невідкладної допомоги. А тим часом по всьому місту розривалися телефони у всіх медичних закладах.



«Був дзвінок зі станції швидкої допомоги: "Вибух на залізничному вокзалі, готуйтеся приймати дуже багато поранених". Ми готувалися, але не думали, що буде такий великий потік. Почали їхати люди, спочатку це були швидкі, потім поліцейські машини почали привозити дуже багато поранених. А потім пішла низка, просто самі люди брали свої машини та привозили поранених… Це була просто річка, нескінченний потік», — розповіла завідувачка анестезіологічного відділення Катерина Мильнікова.

Катерина Мильнікова

У такій метушні багато хто просто не розумів, що робити й куди везти поранених людей. По помилці навіть завозили у швидку допомогу, де на той момент чергували Михайло та Світлана.



«За весь час своєї роботи я вперше зіткнувся із такою трагічною ситуацією. На момент ракетного удару я був на своєму робочому місці. Ми почули вибух, і через якийсь час нам помилково почали везти поранених. Після надання першої невідкладної допомоги ми повезли поранених у травматологію», — розповів фельдшер швидкої допомоги Михайло.

Михайло

Після травмпункту швидка попрямувала на залізничний вокзал.



«Ми не знали, що на нас там чекає, і що з людьми там діється. Але коли ми приїхали, то побачили величезний снаряд біля нашого вокзалу. Побачили військові машини, які надавали допомогу, побачили трупи, накриті чим завгодно. Люди, звісно, які були не поранені, а просто там перебували, були у шоковому стані», — сказала молодша медсестра Світлана.

Світлана

Поліцейські розрізали на частині намет, який стояв біля паркану, і почали використовувати як носилки для транспортування людей.



Через велику кількість поранених екстреним службам довелося робити складний вибір. І насамперед почали забирати дітей.



«Перших почали заводити дітей. Це було дуже страшно. У якому плані — діти мовчали. Поранені діти мовчали! Ти заносиш дитину, а вона мовчить. Це моторошно, це справді моторошно», — поділилася завідувачка анестезіологічного відділення.



На той момент медики оперативно розвертали операційні. Багато хто повертався з дому на робочі місця, на допомогу до них їхали колеги з різних куточків області.

Наслідки удару по вокзалу Краматорська 8 квітня 2022 року. Фото: Національна поліція

«Я зайшла до операційної, а там уже були бригади, Слов'янськ, Дружківка та військові. Дві бригади військових медиків. Вони приїхали з усім своїм. Усі, бікси, коробки з медикаментами, і одразу почали класти хворих», — повідомила старша операційна медсестра Віра Костенко.



Завідувач хірургічного відділення Віктор Криклій зазначив, що вдавалося вести оперативні втручання на восьми операційних столах одночасно.



«Щойно стало відомо, що буде масове надходження постраждалих, найбільш досвідченого хірурга було виділено на санпропускник — проводити медичну евакуацію. Відповідно до всіх законів та стандартів, які існують на сьогодні. Тобто всі потерпілі були поділені на категорії: ті, кому потрібна допомога в першу чергу, ті, хто може почекати якийсь час... І, на жаль, ті, кому допомога вже не врятує ні життя, ні здоров'я», — повідомив він.

Віктор Криклій

Таким чином було організовано роботу всіх екстрених служб.



«Була залучена вся лікарня. Треба було стерилізувати матеріал, білизну… Прачка, кухня, людей треба було чимось нагодувати. Ну, всі, всі, буквально всі. З каталки на каталку... Це такий емоційний стрес... Я місяць не могла заснути. Тільки ніч, усі: ці крики батьків, ці дітки, відірвані ступні», — сказала Костенко.



Багато працівників профільних служб не хочуть згадувати цей чорний день. Через рік біль за всіх загиблих та поранених не вщухає.



«Ракетний удар призвів до великої кількості постраждалих, поранених… Того дня, протягом чотирьох годин, ми госпіталізували до своїх відділень 64 поранених. Усіх їх прооперували. На жаль, серед них були ті, кого ми не змогли врятувати. Це були люди, які зазнали поранень, не сумісних із життям», — розповідає завідувач хірургічного відділення.



Через ракетну атаку загинула 61 особа, зокрема семеро дітей, було поранено 121 людину. Усі постраждалі надходили до медичних закладів Краматорська.

Наслідки удару по вокзалу Краматорська 8 квітня 2022 року. Фото: Павло Кириленко / Facebook

«На той момент панікувати було ніколи. Усі були в роботі. Увечері, коли вже всі трохи видихнули, розпочалася якась панічна атака. Це було жахливо, чесно. Потім почали обходити хворих, збирати дані. Було дуже багато горя навколо… Я ніколи не забуду одну дівчинку. Ми заводимо її в операційну, а вона: "Мамо, мамо! А де мама?" Я кажу: "Сонечко, мама на тебе чекає". Пізніше хтось із медсестер сказав мені, що маму цієї дівчинки розірвало на частини», — зазначила Мильнікова.



Костенко зазначає, що від касетних боєприпасів шматочки застрягали в тілі як леза.

Наслідки удару по вокзалу Краматорська 8 квітня 2022 року. Фото: Володимир Зеленський / Tekegram

«Пінцетом витягували уламки. Руки та ноги, це вже було найлегше. Найстрашніше — це діти», — сказала вона.



Такої думки й поліцейський.



«Найжахливіше, що ми побачили — це потерпілі та загиблі діти. Зокрема маленьку дівчинку, яку волонтер виносив на руках, у неї було розірвано кінцівки», — повідомив Глущенко.



Мильнікова згадує, що всі столи були зайняті, та оперувати довелося на каталці.



«Одразу 11 дітей. То був потік. Потім підскочили мої інтерни, двоє дівчат, вони спостерігали дітей під наркозом. Відразу ж в операційній, щоб ми їх перекидали максимально швидко, щоби звільняти столи. Тому що люди надходили», — розповіла вона.



Старша операційна медсестра наголосила на роботі швидкої.



«Всі дітки, яких привозили, вони вже всі були вже наколоті, вже з венфлонами, з крапельницями… Від больового шоку ніхто не помер. Відірвані ніжки, як це? Це, звичайно, больовий шок», — пояснила вона.



Коли ситуація стабілізувалася, і постраждалим було надано всю необхідну медичну допомогу, профільні служби та цивільні особи, допомагаючи одна одній, вивозили поранених у Дніпро.

Наслідки удару по вокзалу Краматорська 8 квітня 2022 року. Фото: Національна поліція

«Я співчуваю рідним та близьким померлих. Я думаю, що медичний співробітник найкраще знає ціну людського життя… Я хочу вірити, що таких трагедій більше не буде. Це жорстока війна, де гинуть люди, гинуть діти, і це важко… Я вірю, що найближчим часом ми матимемо мир», — резюмувала Наставальська.



Костенко зазначила, що вірить у торжество справедливості.



«У якесь боже покарання. І ті, хто на нас напав, вони дадуть відповідь», — підсумувала вона.