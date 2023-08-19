Были на волосок от смерти. Как эвакуированные из Бахмута пытаются привыкнуть к мирной жизни

Жители шелтера в Константиновке. Фото: Новости Донбасса

Вынужденно перемещенные люди помогают друг другу справляться с ужасами войны, занимаясь рутинными делами: уборкой, готовкой на кухне, взаимодействием друг с другом и животными. О ситуации в одном из убежищ рассказывает корреспондент «Новостей Донбасса», где он недавно побывал. Этот шелтер находится в Константиновке — сам город нельзя назвать спокойным местом. До линии фронта отсюда чуть более, чем 10 километров. Но для эвакуированных из горячих точек, где обстрелы не прекращаются, убежище в Константиновке стало перевалочным пунктом, где они могут получить помощь и прийти в себя, чтобы двигаться дальше.

Помощь в Константиновке спасает пострадавших от российской агрессии

По словам, получивших укрытие в Константиновке людей, даже спустя полтора года с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, актуальность выезда из горячих точек не уменьшается. Все также люди вынуждены покидать свои дома и бросать свое имущество на произвол судьбы. Кто-то это делает, боясь за свое здоровье, а кто-то просто от невозможности уже больше жить в условиях тотальной войны.



Для таких людей гуманитарные организации и волонтеры обустраивают временное пристанище, в котором вынужденные переселенцы могут чувствовать себя в безопасности, поесть, помыться, получить психологическую и материальную помощь. Один из таких шелтеров находится в Константиновке.



Шелтер в Константиновке. Фото: Новости Донбасса

В нем основная масса людей из Бахмута, но есть и те, кого привезли из Часов Яра, Торецка и сел неподалеку. Люди долго находились в подвалах рядом друг с другом, но из-за тяжести войны они замкнулись в себе и переставали общаться. Все изменилось, когда переселенцы наконец-то добрались до шелтера и увидели тех, с кем общались, либо работали раньше. Люди сразу же принимаются рассказывать о пережитом, тем самым облегчая душевную боль.



«Мы здесь даже не как шелтер, а больше реабилитационный центр. Люди здесь проходят реабилитацию среди таких же, как они. Среди людей кто также остался без домов, без ничего. Поэтому они общаются между собой, поскольку это очень важно для них. Потом вспоминают кто откуда, кто с кем работал. Люди долго друг с другом не виделись, а тут есть такая возможность, для них это своего рода реабилитация», — говорит одна из волонтеров Татьяна.



Татьяна работала волонтером в первом «пункте несокрушимости» который находился в здании ЖД вокзала города Бахмут. И вспоминает как еще в ноябре была возможность ездить по домам и эвакуировать людей. Но с постепенным ухудшением ситуации волонтеры были вынуждены остановить обход и забирать людей уже из пунктов эвакуации. Сама же Татьяна выехала 14 февраля 2023 года в Константиновку. А уже от пережитого стресса в ночь с 28 февраля на 1 марта у нее случился инфаркт. Но женщину это не остановило и 30 марта вернулась в шелтер для помощи людям.

Волонтерка, жительница Бахмута Татьяна. Фото: Новости Донбасса

«Тот, кто хотя бы раз поехал развести гуманитарку или помог людям — это уже дорога в один конец. Если ты начал заниматься волонтерством, то ты уже по-другому не можешь», — поделилась Татьяна.



Сейчас в убежище где-то 60 человек и все они принимают непосредственное участие в поддержании порядка, кто-то убирает на улице, кто-то внутри. А в это время на кухне в две смены работают мужчины.

Домашние животные спасают жизни

Помимо кулинарии и уборки, жители шелтера стараются отвлечь себя от тягот жизни: настольными играми, чтением книг, просмотром телевизора и прогулками. А некоторые переселенцы даже играют со своими домашними животными, которых удалось вывезти и спасти.



«Люди выходили по много километров, выходили с собаками. У нас есть Герцог. Герцог вообще был ранен, и бабушка его несла, а у самой прострелена рука. Выезжали с котами, с маленькими котятами, выезжали с беременной кошкой. В момент пока выезжали, эта кошка окотилась и тут эти котята», — рассказывает волонтер Татьяна.

Одна из жительниц шелтера, которую эвакуировали военные из Бахмута, Тамара, вспоминает как ее укусила собственная собака. Женщина со своим мужем держала в хозяйстве кур и кролей, а в какой-то момент их пес сорвался с цепи и начал гонятся за ними. Женщина взяла палку и решила отогнать животное, но тут же собака укусила за руку. Тамара думает, что такое случилось из-за пережитого стресса у четырехлапого друга. Ведь животное до этого всегда с радостью встречало своих хозяев.

Жительница Бахмута Тамара. Фото: Новости Донбасса

Но не бывает худа без добра, этот случай спас семейной паре жизнь. Пока пенсионеры отправились за помощью в ближайший медпункт, в их двор прилетели снаряды, выпущенные российскими войсками.



«Если бы собака не укусила, мы бы там были. Два прилета: в угол один и чуть дальше, в середку — второй. Приходим ночью, уже стемнело, а соседи нас встречают и говорят: "Прилет был в огороде". И вот прилет, где курятник, где кроли, там все в клочья. Железо, доски на целых 10 метров по огороду валялись. Это такая сила, ужас», — говорят Тамара и ее муж Владимир.



Также Тамара и Владимир вспоминали и о других случаях из своей жизни, когда чудом выжили. Однажды супружеская пара ночевала у своих друзей в доме и посреди ночи в здание залетел вражеский снаряд, который невероятным образом не сдетонировал. Металлическое тело пролетело несколько стен и всего в полуметре от ног рядом спящих людей, окончило свое движение, застряв в диване. Тот день наши герои вспоминают с ужасом и говорят, что это чистое везение.



Оставаться людям в таких условиях приходилось из-за информационного вакуума. Ведь в населенных пунктах нет ни воды, ни газа, ни света, соответственно и связи.

Работа волонтеров дает людям возможность выбраться из зоны боевых действий

«Мы в подвалах сидели, нос из подвала невозможно было высунуть. Мы не знали кто кого и откуда будет эвакуировать или нет, просто без информации остались», — рассказал Владимир, житель Бахмута.



По словам пострадавших, были и такие случаи, когда люди выходили на голос, который они узнавали. И это все благодаря работе, которую проделывают волонтеры. Приходилось искать людей, которые прятались в подвалах, потому что нормально выйти на улицу было невозможно, даже, чтобы приготовить еду на костре.



«Дом — это корни. Пока есть дом, люди там и держаться. Когда не остается жилья, то люди переходят вниз, в подвалы. В надежде, что вот сейчас все закончится и они смогут что-то восстановить или сохранить», — объясняет волонтер Татьяна.



Поэтому волонтеры и все, кто мог помочь людям, непосредственно в зоне боевых действий, вместе с гуманитарными наборами выдавали газеты с последними новостями и пытались донести, что есть куда выехать и что их примут в убежище.

Шелтер в Константиновке. Фото: Новости Донбасса

«Тогда полиция и военные знали, что мы работаем. А когда к нам начали поступать люди, то они все говорили, что знают нас. Конечно, они нас знают, они приходили за помощью еще в Бахмуте. Мы в свою очередь уже не могли донести информацию тем людям, которые остались в городе. Мы уже встречали их здесь, у нас на пороге», — подчеркивает волонтер Татьяна.



Хоть военные, полицейские и волонтеры зачастую помогают выбраться людям из зоны боевых действий, но все же бывают и такие случаи, когда жители разрушенных городов и сел собственными силами добираются до безопасных мест.



«Страшно, страшно. Мы так под обстрелами шли, над нами пули летали, а мы с сумками в руках. Это просто передать невозможно. Я, как сейчас вспоминаю, у меня это вызывает страх. Я вообще не знаю, как я это выдержала. Мне на днях 73 года… Кошмар», — говорит жительница Бахмута Тамара.

Теперь же пенсионеры, как и многие из жителей шелтера находятся в относительной безопасности. Люди говорят, что рады оставаться в таком месте, ведь здесь есть все необходимое: душевые, хоть какой-то досуг и, конечно, столовая, в которой вкусно кормят. Также люди отмечают спальные комнаты, которые оборудованы двухъярусными кроватями. Не всем нравятся общие комнаты, но люди живут дружно и пытаются поддерживать друг друга. Это дает сил жить дальше и несмотря на общую беду, строить планы на будущее. А чтобы двигаться дальше, людям необходимо адаптироваться к мирной жизни, ведь многие из жителей временного убежища были на волосок от смерти.

Шелтер в Константиновке. Фото: Новости Донбасса

«Сразу нельзя уезжать. Просто те, кто сразу уезжают, либо возвращаются потом, либо еще что-то. А те, кто потихоньку привыкают к мирной жизни, кто потихоньку адаптируется, они немножко там успокаиваются, перестают реветь, ночью дергаться, вскидываться. Тех мы уже спокойной душой отпускаем», — делиться Татьяна, волонтерка из Бахмута.



Вынужденные переселенцы уезжают в другие регионы или за границу при поддержке волонтеров и гуманитарных организаций. Но каждый кто покидает стены этого приюта, всей душой ждет возвращения в родной дом, если даже от него остались лишь одни руины. Ведь люди верят, что война скоро закончится и они смогут восстановить прежнюю жизнь.