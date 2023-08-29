Миллиард туда, миллиард сюда. Как в Донецкой области тратят бюджетные средства во время войны

Кто и как тратит бюджетные средства в Донецкой области? Фото: Донецкая ОГА

С начала 2023 распорядители публичных средств Донецкой области потратили более 7 миллиардов гривен. При этом активно тратят средства не только на местные бюджеты, но и на различные коммунальные и государственные предприятия. Среди лидеров — структурные подразделения Донецкой ОГА, органы власти оккупированных городов и прифронтовые населенные пункты. Кто и куда тратит средства — узнайте в материале «Новости Донбасса».



Несмотря на войну, распорядители бюджетных средств Донецкой области продолжают проводить тендеры и заключать договоры. С начала года бюджетные учреждения области заключили 24485 договоров на общую сумму почти 7,2 миллиарда гривен. Если тенденция будет сохранена, то объем закупок Донетчины превысил прошлогодний показатель — в 2022 году в области было заключено 46 368 договоров на 9,2 миллиарда гривен. Больше всего государственных закупок в области было сделано в 2021 году — почти на 31 миллиард гривен.



Крупнейшими покупателями области являются государственные угольные предприятия — в текущем году они уже заключили контракты на 2,3 миллиарда гривен. Главным образом это услуги по снабжению энергоносителями и ремонту шахтного оборудования. Вообще добыча угля очень энергозатратное производство — например, только одна государственная угольнодобывающая компания закупила в этом году электричества более чем на полмиллиарда гривен. Вторым по объему закупок являются структурные подразделения Донецкой областной государственной администрации, которые уже заключили договоры на 1,3 миллиарда гривен. Третьим по объему закупок является временный административный центр Краматорск, уже заключивший контрактов на 704 миллиона гривен.



Интересно, что проведение тендеров и заключение контрактов распределено по времени очень неравномерно. В частности, в январе-феврале распорядители публичных средств заключили контактов на 2,77 миллиарда гривен, что составляет почти 40% от всех заключенных в течение текущего года договоров. После этого в марте-мае последовал небольшой спад активности, когда ежемесячно контрактировалось от 500 до 800 миллионов. А с июня начался постепенный рост суммы контрактов. Связано это с тем, что в начале года традиционно заключаются огромные договоры по закупке энергоносителей. После этого следует определенный период приостановки, когда происходит корректировка бюджетов, подготовка проектной документации и всевозможные тендерные процедуры. Далее, начиная с лета, происходит активное контрактирование капитальных работ, наиболее ценных с точки зрения закупок. Кроме того, не стоит забывать, что лето и осень является сезоном строительства.

Донецкая ОГА — главный закупщик

Донецкая областная государственная администрация и ее структурные подразделения являются вторым крупнейшим закупщиком различных товаров и услуг на территории области. С начала года они заключили 2431 договора на 1,3 миллиарда гривен. Фактически это пятая часть всех закупок, которые происходят в области. При этом самым большим покупателем из структур ОГА является Департамент развития базовых отраслей промышленности — в этом году он уже заключил 47 договоров на 546 миллионов гривен. 158 миллионов гривен было направлено на эксплуатационное содержание дорог общего пользования на подконтрольной части области. Еще 295 миллионов гривен будет направлено на восстановление 4 мостов на севере области, разрушенных в результате боевых действий. Самым ценным объектом является восстановление моста в Святогорске. Эти работы будут стоить 141 миллион гривен и выполняет их ООО «Первая украинская дорожно-строительная компания». Еще 85 миллионов направлено на капитальный ремонт наиболее важных дорог на территории области, главным образом в Доброполье и Покровске, которые сейчас являются главными транзитными пунктами для военных и гражданских перевозок.



Вторым по объему закупок является Департамент жилищно-коммунального хозяйства — он заключил 16 договоров на 266 миллионов гривен. Из них 205 миллионов направлено на создание альтернативной системы централизованного отопления в городе Селидово, а еще 60 миллионов на решение проблемы с водоснабжением городов Селидово и Мирноград.



Еще 88 контрактов на поставку заключила компания «Вода Донбасса» на общую сумму 162 миллиона гривен. Из них 128 миллионов — на закупку разнообразных реагентов для подготовки питьевой воды.

Тендеры в оккупации

Местные органы оккупированных городов продолжают проводить государственные закупки и тратить бюджетные деньги. Главным образом эти закупки направлены на покупку разнообразной гуманитарной помощи, которую власть распространяет через гуманитарные хабы, а также на обеспечение функционирования самой власти в изгнании.



К примеру, достаточно активно тратит деньги оккупированный Мариуполь. С начала года городские структуры заключили 623 соглашения на сумму 284,8 миллиона гривен. Лидером по трате денег является Исполнительный комитет Мариупольского городского совета — он заключил различные договоры на 172 миллиона гривен. Главным образом, это договоры по закупке продуктовых наборов для жителей города, переехавших в другие регионы страны. На эти нужды исполком потерял около 114 миллионов гривен. За эти средства было приобретено 180 тысяч продуктовых наборов ценой около 620 гривен каждый. Содержимое этих наборов весьма традиционно: консервы, крупы, чай, растительное масло, мука и печенье. Интересно, что обязательным условием для поставщика является упаковка наборов в коробки с брендированием центров Я Мариуполь. Кроме того, для ВПЛ было приобретено 11 750 комплектов постельного белья на 36 миллионов гривен. Также, по меньшей мере, 8,7 миллиона гривен было потрачено на различные закупки для ВСУ.



Еще более 19 миллионов гривен было израсходовано через коммунальное предприятие «М.ЕХАБ». Из этой суммы чуть более 11 миллионов было потрачено для закупки услуг кейтеринга для жителей Мариуполя, вынужденных уехать из города. Первые 13 920 услуг были заказаны для ВПЛ, поселившихся в Детском заведении оздоровления и отдыха имени Юлии Рядчинской в Винницкой области. Стоили эти услуги 4,2 миллиона гривен. Место снабжения второй порции услуг совпадает с адресом моршинского санатория «Лаванда». Туда было заказано 15 360 услуг питания, которые стоили 6,9 миллиона гривен. Техническое задание на эти услуги предполагает 4-разовое питание, а все блюда должны готовиться по рецептам Евгения Клопотенко. Кроме того, КП «М.ЕХАБ» для нужд гуманитарных штабов закупило офисную бумагу на 844 тысяч гривен. Это 5000 пачек бумаги или 2,5 миллиона листов.

Еще одним крупным заказчиком Мариуполя в изгнании является Городское управление коммунального строительства. В частности, за 9,3 миллиона гривен управление заказало реконструкцию общежития для ВПЛ в Соборном районе города Днепр. Однако все это закончилось скандалом, потому что, по наблюдениям наших коллег из Bihus.Info, подряд на эти работы получила фирма с сомнительной репутацией и «мертвыми душами» вместо работников. Кроме того, управление потратило 1,7 миллиона гривен на реконструкцию помещения для размещения «Я Мариуполь» во Львове.



Другой крупный покупатель за бюджетные деньги из Мариуполя — Областная больница интенсивного лечения. Ее владельцем является Донецкая областная государственная администрация, но больница имеет именно мариупольскую прописку. Перед началом вторжения был завершен капитальный ремонт помещений больницы в Мариуполе и закуплено огромное количество современного оборудования. Нечего этого эвакуироватьиз города не удалось. В настоящее время больница возобновляет свою деятельность в Киеве и для этого активно тратит бюджетные деньги. Так, с начала года больница заключила 207 договоров на 74,4 миллиона гривен. На новом месте медучреждение сконцентрировалось на возобновлении предоставления хирургических услуг. Наибольшими покупками больницы является современная лапароскопическая система за 15 миллионов гривен с дополнительным оборудованием (еще 6,7 миллиона гривен) и гольмиевый лазер, активно применяемый в лечении различных урологических болезней, за 14 миллионов гривен. Кроме того, для оборудования операционной было приобретено два специализированных хирургических стола на 12,8 миллиона гривен.



Проводят активные государственные закупки и муниципальные подразделения города Бахмут. Всего с начала года они заключили 521 договор на 30,6 миллионов гривен. Почти половину этих средств (14,9 миллиона гривен) потратила «Многопрофильная больница интенсивного лечения», которая была релокирована в Бровары под Киевом. Львиная часть этих средств пошла на закупку разнообразного медицинского оборудования. Кроме того, больница купила у ООО «Си Эс Ди Лаб» разных лабораторных услуг на 1,2 миллиона гривен.

Закупки на линии фронта

Достаточно активно расходуют бюджетные средства и громады, расположенные на подконтрольной Украине части области. Впрочем, главным образом деньги уходят на содержание городского хозяйства. В частности, распорядители бюджетных средств Славянска с начала года заключили 2348 договоров на общую сумму около 232 миллиона гривен. Более половины этих средств (121 миллион гривен) потратил Славянский водоканал. Из этой суммы около 60 миллионов было направлено на оплату электроэнергии, еще 34 миллиона на оплату покупной воды и около 10 миллионов на покупку топлива для коммунальной техники. Коммунальное предприятие «Благоустройство», которое занимается упорядочением территории города, потратило с начала года около 37 миллионов гривен, из которых примерно 8 миллионов ушло на ремонт дворов, а все остальное — закупка топлива и разнообразных хозяйственных товаров (краска, трубы, провода и т.п.).



Аналогичная ситуация и в Покровске — с начала года там заключено 1740 договоров на 293 миллиона гривен, почти 46 миллионов из которых пошли на закупку воды для водоснабжения города. Кроме того, город активно закупал услуги по аварийному восстановлению поврежденных домов и ремонту городских автодорог. Этими закупками занимался Жилищно-коммунальный отдел мэрии, который с начала года потратил около 40 миллионов гривен.

Константиновка заключила с начала года договоры на 117 миллионов гривен. Почти столько же договоров заключило Доброполье, а Дружковка уже успела потратить за это время 126 миллионов гривен. Интересно, что меньше всего тендеров провели деоккупированные громады области. К примеру, исполком Лиманского городского совета заключил всего 29 договоров примерно на 2 миллиона гривен. Главным образом закупалась электрическая энергия, топливо и техника для возобновления работы городских служб. А вот Святогорская громада за текущий год заключила только один договор — за 250 тысяч гривен были закуплены услуги по вывозу мусора.



О том, куда тратят деньги власти Краматорска, «Новости Донбасса» расскажут в одном из ближайших материалов.