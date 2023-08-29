Мільярд туди, мільярд сюди. Як на Донеччині витрачають бюджетні кошти під час війни

Хто і як витрачає бюджетні кошти в Донецькій області. Фото: Донецька ОДА

З початку 2023 року розпорядники публічних коштів Донецької області витратили понад 7 мільярдів гривень. При цьому активно витрачають кошти не лише місцеві бюджети, а й різноманітні комунальні та державні підприємства. Серед лідерів — структурні підрозділи Донецької ОДА, органи влади окупованих міст і прифронтові населені пункти. Хто й куди витрачає кошти — дізнайтеся у матеріалі «Новин Донбасу».



Незважаючи на війну, розпорядники бюджетних коштів Донецької області продовжують проводити тендери та укладати договори. З початку року бюджетні установи області уклали 24 485 договорів на загальну суму майже 7,2 мільярда гривень. Якщо тенденція буде збережена, то обсяг цьогорічних закупівель Донеччини перевищив торішній показник — у 2022 році в області було укладено 46 368 договорів на 9,2 мільярда гривень. Найбільше державних закупівель в області було зроблено у 2021 році — майже на 31 мільярд гривень.



Найбільшими покупцями області є державні вугільні підприємства — у поточному році вони вже уклали контрактів на 2,3 мільярда гривень. Головним чином це послуги з постачання енергоносіїв та ремонту шахтного обладнання. Взагалі, видобуток вугілля дуже енергозатратне виробництво — наприклад, лише одна державна вугільнодобиваюча компанія закупила цього року електрики на понад пів мільярда гривень. Другим за обсягом закупівель є структурні підрозділи Донецької обласної державної адміністрації, які вже уклади договорів на 1,3 мільярда гривень. Третім за обсягом закупівель є тимчасовий адміністративний центр Краматорськ, який вже уклав контрактів на 704 мільйони гривень.



Цікаво, що проведення тендерів та укладання контрактів розподілено в часі дуже нерівномірно. Зокрема у січні-лютому розпорядники публічних коштів уклали контактів на 2,77 мільярда гривень, що становить майже 40% від всіх укладених протягом поточного року угод. Після цього у березні-травні був невеликий спад активності, коли щомісяця контрактувалося від 500 до 800 мільйонів. А з червня почалося поступове зростання суми контрактів. Пов’язано це з тим, що на початку року традиційно укладаються величезні договори на закупівлю енергоносіїв. Після цього йде певний період призупинення, коли відбувається коригування бюджетів, підготовка проєктної документації та різноманітні тендерні процедури. Далі, починаючи з літа, відбувається активне контрактування капітальних робіт, які є найбільш коштовними з точку зору закупівель. Крім того, не варто забувати, що саме літо та осінь є сезоном будівництва.



Донецька ОДА — головний закупівельник

Донецька обласна державна адміністрація та її структурні підрозділи є другим найбільшим закупівельником різноманітних товарів та послуг на території області. З початку року вони уклали 2431 договір на 1,3 мільярда гривень. Фактично, це п’ята частина всіх закупівель, які відбуваються в області. При цьому найбільшим покупцем зі структур ОДА є Департамент розвитку базових галузей промисловості — в цьому році він вже уклав 47 договорів на 546 мільйонів гривень. 158 мільйонів гривень було спрямовано на експлуатаційне утримання доріг загального користування на підконтрольній частині області. Ще 295 мільйонів гривень буде спрямовано на відновлення 4 мостів на півночі області, які були зруйновані внаслідок бойових дій. Найкоштовнішим об’єктом є відновлення моста у Святогірську. Ці роботи будуть коштувати 141 мільйон гривень й виконує їх ТОВ «Перша українська дорожньо-будівельна компанія». Ще 85 мільйонів спрямовано на капітальний ремонт найбільш важливих доріг на території області, головним чином у Добропіллі та Покровську, які зараз є головними транзитними пунктами для військових та цивільних перевезень.



Другим за обсягом закупівель є Департамент житлово-комунального господарства — він уклав 16 договорів на 266 мільйонів гривень. З них 205 мільйонів спрямовано на створення альтернативної системи централізованого опалення у місті Селидове, а ще 60 мільйонів — на вирішення проблеми з водопостачанням міст Селидове та Мирноград.



Ще 88 контрактів на постачання уклала компанія «Вода Донбасу» на загальну суму 162 мільйона гривень. З них 128 мільйонів — на закупівлю різноманітних реагентів для підготовки питної води.



Тендери в окупації

Місцеві органи окупованих міст продовжують проводити державні закупівлі та витрачати бюджетні гроші. Головним чином ці закупівлі спрямовані на купівлю різноманітної гуманітарної допомоги, яку влада розповсюджує через гуманітарні хаби, а також на забезпечення функціонування самої влади у вигнанні.



Наприклад, досить активно витрачає гроші окупований Маріуполь. З початку року міські структури уклали 623 угоди на суму 284,8 мільйона гривень. Лідером за витрачанням грошей є Виконавчий комітет Маріупольської міської ради — він уклав різноманітних договорів на 172 мільйони гривень. Головним чином це договори з закупівлі продуктових наборів для мешканців міста, які переїхали до інших регіонів країни. На ці потреби виконком втратив майже 114 мільйонів гривень. За ці кошти було придбано 180 000 продуктових наборів ціною близько 620 гривень кожен. Вміст цих наборів вельми традиційний: консерви, крупи, чай, рослинну олію, борошно та печиво. Цікаво, що обов’язковою умовою для постачальника є пакування наборів у коробки з брендуванням центрів «Я Маріуполь». Крім того, для ВПО було придбано 11750 комплектів постільної білизни на 36 мільйонів гривень. Також щонайменше 8,7 мільйона гривень було витрачено на різноманітні закупівлі для ЗСУ.



Ще понад 19 мільйонів гривень було витрачено через комунальне підприємство «М.ЄХАБ». З цієї суми трішки більше 11 мільйонів було витрачено для закупівлі послуг кейтерингу для мешканців Маріуполя, які були вимушені поїхати з міста. Перші 13920 послуг були замовлені для ВПО, що оселилися у Дитячому закладі оздоровлення та відпочинку імені Юлії Рядчинської на Вінниччині. Коштували ці послуги 4,2 мільйона гривень. Місце постачання другої порції послуг збігається з адресою моршинського санаторія «Лаванда». Туди було замовлено 15360 послуг харчування, які коштували 6,9 мільйона гривень. Технічне завдання на ці послуги передбачає 4-разове харчування, а всі страви мають готуватися за рецептами Євгена Клопотенка. Крім того, КП «М.ЄХАБ» для потреб гуманітарних штабів закупило офісного паперу на 844 тисячі гривень. Це 5000 пачок папіру або 2,5 мільйона аркушів.

Ще одним великим замовником Маріуполя у вигнанні є Міське управління комунального будівництва. Зокрема, за 9,3 мільйона гривень управління замовило реконструкцію гуртожитку для ВПО у Соборному районі міста Дніпро. Проте, все це закінчилося скандалом, бо, за спостереженнями наших колег з Bihus.Info, підряд на ці роботи отримала фірма з сумнівною репутацією та «мертвими душами» замість працівників. Крім того, управління витратило 1,7 мільйона гривень на реконструкцію приміщення для розміщення «Я Маріуполь» у Львові.



Інший великий покупець за бюджетні гроші з Маріуполя — Обласна лікарня інтенсивного лікування. Її власником є Донецька обласна державна адміністрація, але лікарня має саме маріупольську прописку. Перед самим початком вторгнення було завершено капітальний ремонт приміщень лікарні в Маріуполі та закуплена величезна кількість сучасного обладнання. Нічого цього евакуювати, звісна річ, з міста не вдалося. Наразі, лікарня відновлює свою діяльність у Києві й для цього активно витрачає бюджетні гроші. Так, з початку року лікарня уклала 207 договорів на 74,4 мільйона гривень. На новому місці медзаклад сконцентрувався на відновленні надання хірургічних послуг. Найбільшими купівлями лікарні є сучасна лапароскопічна система за 15 мільйонів гривень з додатковим обладнанням (ще 6,7 мільйона гривень) та гольмієвий лазер, який активно застосовується у лікуванні різноманітних урологічних хвороб, за 14 мільйонів гривень. Крім того, для обладнання операційної було придбано два спеціалізованих хірургічних стола на 12,8 мільйона гривень.



Проводять активні державні закупівлі й різноманітні муніципальні підрозділи міста Бахмут. Всього з початку року вони уклали 521 договір на 30,6 мільйона гривень. Майже половину цих коштів (14,9 мільйона гривень) витратила «Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування», яка була релокована до міста Бровари під Києвом. Левова частина цих коштів пішла на закупівлю різноманітного медичного обладнання. Крім того, лікарня купила у ТОВ «Сі Ес Ді Лаб» різних лабораторних послуг на 1,2 мільйона гривень.



Закупівлі на лінії фронту

Достатньо активно витрачають бюджетні кошти й громади, розташовані на підконтрольній Україні частині області. Втім, головним чином гроші йдуть на утримання міського господарства. Зокрема, розпорядники бюджетних коштів Слов’янська з початку року уклали 2348 договорів на загальну суму близько 232 мільйонів гривень. Більш ніж половину цих коштів (121 мільйон гривень) витратив Слов’янський водоканал. З цієї суми близько 60 мільйонів було спрямовано на оплату електричної енергії, ще 34 мільйони на оплату покупної води та близько 10 мільйонів на купівлю палива для комунальної техніки. Комунальне підприємство «Благоустрій», яке опікується упорядкуванням території міста витратило з початку року близько 37 мільйонів гривень, з яких приблизно 8 мільйонів пішло на ремонт дворів, а все інше — закупівля палива та різноманітних господарчих дрібничок (фарба, труби, дроти тощо).



Аналогічна ситуація й у Покровську — з початку року там укладено 1740 договорів на 293 мільйони гривень, майже 46 мільйонів з яких пішли на закупівлю води для водопостачання міста. Крім того, місто активно закуповувало послуги з аварійного відновлення пошкоджених будинків та послуги з ремонту міських автошляхів. Цими закупівлями займався Житлово-комунальний відділ мерії, який з початку року витратив приблизно 40 мільйонів гривень.



Костянтинівка уклала з початку року договорів на 117 мільйонів гривень. Майже стільки ж договорів уклало Добропілля, а Дружківка вже встигла витратити за цей час 126 мільйонів гривень. Цікаво, що менше всього тендерів провели деокуповані громади області. Наприклад, виконком Лиманської міської ради уклав всього 29 договорів приблизно на 2 мільйони гривень. Головним чином закуповувалася електрична енергія, паливо та техніка для відновлення роботи міських служб. А ось Святогірська громада протягом поточного року уклала лише один договір — за 250 тисяч гривень було закуплено послуги з вивозу сміття.



Про те, куди витрачає гроші влада Краматорська, «Новини Донбасу» розкажуть в одному з найближчих матеріалів.

