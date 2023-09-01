Фильм «Юрик»: Почему лента о войне рассердила мариупольцев

«Юрик» вызвал критику среди жителей Мариуполя, которые пережили блокаду города. Кадр из фильма

Мариупольцы возмущены художественным фильмом «Юрик», который показал телеканал СТБ ко Дню Независимости Украины. Это военная драма о событиях, которые произошли в Мариуполе в марте 2022 года, когда Россия устроила блокаду и уничтожала город обстрелами, в результате чего погибли десятки тысяч жителей.



Картина рассказывает историю 11-летнего мальчика Юрика, который в одиночку спасается из окруженного Мариуполя и едет через всю Украину в Европу.



Создатели киноленты презентовали ее как основанную на реальных событиях. Но после просмотра фильма «Юрик» мариупольцы, которые пережили события весны 2022 года, требуют его запретить. В ситуации разбирались «Новости Донбасса».









ОБСЕ покинула Мариуполь еще до бомбардировки драмтеатра

Жителей украинского города разозлило в первую очередь искаженная реальность, которую в фильме представили создатели киноленты. По словам переживших оккупацию мариупольцев, фильм не показывает всей правды, произошедшей с ними, после прихода российских военных.



«Больше всего возмутила неправда, та неправда, с которой были показаны события, произошедшие в Мариуполе весной прошлого года. То есть все, что происходило, оно было намного, намного страшнее», — объясняет Евгений Сосновский, фотограф, переселенец из Мариуполя.



В фильме 11-летнего Юрика эвакуирует из Мариуполя в Запорожье Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. Однако мандат СММ позволял ей только наблюдать за ситуацией на Донбассе, а эвакуацией мирных жителей они вообще не могли заниматься.

Эвакуационный автобус с эмблемой ОБСЕ. Кадр из фильма

Миссия не могла никого вывезти из города, потому что уже 6 марта на сайте ОБСЕ появилась информация об ее отъезде из Мариуполя. В отчете № 53/2022 сказано, что представители организации покидают город из-за обстрела их офиса и далее представители миссии будут заниматься эвакуацией своих сотрудников.



Из блокадного Мариуполя в марте 2022 года не было организованной эвакуации, люди выбирались из города самостоятельно на свой страх и риск. Об этом свидетельствую показания мирных жителей, которые смогли выбраться.



«Большинство из нас больше всего поразило то, какое внимание почему-то творцы фильма уделили участию ОБСЕ в судьбе мариупольцев. То есть появилось откуда-то авто ОБСЕ, которое якобы ездило с громкоговорителем, приглашало мариупольцев с 10 до 18 часов на эвакуацию, то есть предоставлялись автобусы якобы ОБСЕ. И люди имели возможность почти спокойно выехать из города без каких-либо препятствий», — поделился воспоминаниями переселенец из Мариуполя Евгений Сосновский.

В свою очередь президент «Мариупольского телевидения» Николай Осыченко также опроверг историю про эвакуацию жителей миссией ОБСЕ.



«Там очень часто мелькают машинки ОБСЕ, некий автобус ОБСЕ, который якобы вывозил мирных. Если сопоставить даты, которые указываются в этом фильме, то это после взрыва в драматическом театре. Автобус вывозит женщин и детей. Это чушь. Этого не было», — заявил он.



Также стоит отметить, что миссия ОБСЕ полностью покинула территорию Украины 7 марта (Авиаудар по Мариупольскому театру был нанесен 16 марта 2022 года). А действия в фильме происходят после 16 марта. Об этом свидетельствуют таблички на могилах погибших, также сами персонажи упоминают, что на Драмтеатр уже сбросили бомбу.

Таблички на могилах погибших. Кадр из фильма

Связи и электричества в Мариуполе практически не было

Очевидцы событий подтверждают, что с мобильной связью и электричеством были большие проблемы. Первую оккупанты глушили, когда перебрасывали в город технику, а с электричеством возникли проблемы из-за постоянных обстрелов со стороны вооруженных сил РФ.



Местные жители не могли связаться с родными, которые, как и они сами прятались от обстрелов в городе.

Мама Юрика общается с родственниками в Эстонии. Кадр из фильма

«У меня сын с семьей жили недалеко, километр где-то от нашего дома, где мы находились. Мы не могли связаться с ними, мы не знали, что происходит с их семьей, с ними. Они не знали, что с нами. Мы не могли к ним попасть никак, никакой связи вообще не было. Не то, чтобы говорить о том, чтобы позвонить куда-то там», — рассказывает Евгений Сосновский переселенец из Мариуполя.



В службе поддержки мобильного оператора «Київстар» заявили «Новостям Донбасса», что невозможно точно выяснить, когда пропала связь в городе. На сайте самого оператора раньше функционировала карта покрытия мобильной связи, которая предоставляла доступ к сети и можно было увидеть территорию, где она работала, но карта прекратила свое существование с момента полномасштабного вторжения РФ.



В компании также уведомили, что сейчас мобильный оператор не может никак проверить работу своих вышек и хоть как-то определить качество связи на оккупированной территории.



Кроме того, мариупольцев возмутило то, как показано бомбоубежище, в котором прятались герои. Слишком просторное помещение для трех людей, много свечей, есть буржуйка.

Бомбоубежище, в котором прятались герои. Кадр из фильма

Также периодически в фильме звучат сирены воздушной тревоги. Хотя, как говорят жители, которые находились в блокадном Мариуполе в марте 2022 года, никакого оповещения уже давно в городе не было.

Конфликт жителей Мариуполя с создателями фильма

После выхода фильма мариупольцы начали писать комментарии его создателям. В частности, они обратились к сценаристке Татьяне Куц, написав, что картина не показывает правдивую историю произошедшего в городе.



На что одна из создательниц «Юрика» обвинила мариупольцев в поддержке России и продолжающейся войне, которая охватила другие регионы Украины.

Комментарий создательницы фильма. Фото: «Новости Донбасса»

«Мариупольцы пошли на референдум и проголосовали за РФ. Теперь РФ убивает не только мариупольцев», — ответила она.



Этот комментарий поднял еще большую волну гнева, после чего Татьяна Куц публично извинилась на своей странице в Фейсбук. В свое оправдание Куц заявила, что не пыталась в фильме рассказать историю Мариуполя, а лишь передать историю одного человека.



«Вчера я совершила ошибку отреагировав в некорректной форме на комментарии людей, которым не понравился фильм "Юрик". Наверное, лучше было бы объяснить, что "Юрик" — не документальное кино и не кино про Мариуполь, а история одного конкретного ребенка, изложенная в художественном произведении. Что мы стремились избежать излишней ретравматизации тех, кто пережил все ужасы оккупации», — заключила генеральная директорка OsnovaFilm.



Жителей доныне оккупированного Мариуполя поддержали другие украинцы, в частности известная актриса театра и кино Ирма Витовская, которая попросила своих коллег не играть на теме ужасных событий.



«Надеюсь, что инцидент с фильмом "Юрик" даст повод задуматься всем, кто будет производить игровой контент про войну… Прошу коллег не брать грех на душу… Мариуполь, Буча, Изюм… еще много ада откроем, не рискуйте собственным именем», — написала актриса.



К ней присоединился и боец «Азова» Давид Касаткин с позывным «Химик», отметив, что фильм не может быть основанным на реальных событиях.

Какой вывод можно сделать из этой истории?

На сегодняшний день, фильм уже набрал около полутора миллионов просмотров в YouTube. Картина транслируется с английскими субтитрами для охвата большей аудитории и ее показ в сети пока не собираются прекращать.



Однако депутат Мариупольского горсовета Дмитрий Забавин уже обратился в СНБО с просьбой о проверке фильма «Юрик», аргументируя свое обращение тем, что в картине используются недопустимые нарративы, которые могут искажать представление о реальной ситуации в городе на момент его оккупации российскими войсками и преуменьшать преступления, совершенные ими.

Дмитрий Забавин обратился в СНБО с просьбой проверить фильма «Юрик

Хотя нашлись люди, которым фильм понравился. Они оставили положительные отзывы под видео.

Комментарии под фильмом «Юрик». Скриншот

По словам психолога Дмитрия Попова, мариупольцы, которые пережили страшные события марта 2022 года, хотят, чтобы об этой трагедии говорили и показывали только правду, потому что они сами являются носителями этой правды, видели все своими глазами.



«С точки зрения психологии, на мой взгляд, здесь проблема сопоставления правды и лжи. То есть мариупольцы хотели бы увидеть в этом фильме то, что действительно происходило на самом деле, и по большому счету, воссоздать, имея хороших консультантов», — отмечает психолог.



По его мнению, съемками таких произведений не должны заниматься люди, не побывав и не пережив то, что ощутили мариупольцы.



Поэтому жители Мариуполя говорят, что художественный фильм «Юрик» может распространить в массы, в том числе и на иностранную аудиторию, неправдивый и искаженный месседж о том, что действительно происходило в городе в марте 2022 года. Таким образом часть горожан требуют запретить фильм и убрать его из проката.