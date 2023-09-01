Фільм «Юрик»: Чому стрічка про війну розсердила маріупольців

Юрик викликав критику серед жителів Маріуполя, які пережили блокаду міста. Кадр з фільму

Маріупольці обурені художнім фільмом «Юрик», який показав телеканал СТБ до Дня Незалежності України. Це військова драма про події, що сталися у Маріуполі у березні 2022 року, коли Росія влаштувала блокаду та знищувала місто обстрілами, внаслідок чого загинули десятки тисяч мешканців.



Картина розповідає історію 11-річного хлопчика Юрика, який самостійно рятується з оточеного Маріуполя та їде через всю Україну до Європи.



Творці кінострічки презентували її як засновану на реальних подіях. Але після перегляду фільму «Юрик» маріупольці, які пережили події весни 2022 року, вимагають його заборонити. У ситуації розбиралися «Новини Донбасу».









ОБСЄ залишила Маріуполь ще до бомбардування драмтеатру

Мешканців українського міста розлютила насамперед спотворена реальність, яку у фільмі представили творці кінострічки. За словами маріупольців, що пережили окупацію, фільм не показує всієї правди, що сталася з ними, після приходу російських військових.



«Найбільше обурила неправда, та неправда, з якою були показані події, що сталися у Маріуполі навесні минулого року. Тобто все, що відбувалося, воно було набагато страшнішим», — пояснює Євген Сосновський, фотограф, переселенець із Маріуполя.



У фільмі 11-річного Юрика евакуює з Маріуполя до Запоріжжя спеціальна моніторингова місія ОБСЄ. Проте мандат СММ дозволяв їй лише спостерігати за ситуацією на Донбасі, а евакуацією мирних жителів вони взагалі не могли займатись.

Евакуаційний автобус з емблемою ОБСЄ. Кадр з фільму

Місія не могла нікого вивезти з міста, бо вже шостого березня на сайті ОБСЄ з'явилася інформація про її від'їзд із Маріуполя. У звіті № 53/2022 сказано, що представники організації залишають місто через обстріл їхнього офісу і далі вони займатимуться евакуацією своїх співробітників.



З блокадного Маріуполя у березні 2022 року не було організованої евакуації, люди вибиралися із міста самостійно на свій страх та ризик. Про це говорять свідчення мирних жителів, які спромоглися вибратися.



«Більшість із нас найбільше вразила те, яку увагу чомусь творці фільму приділили участі ОБСЄ у долі маріупольців. Тобто з'явилося десь авто ОБСЄ, яке нібито їздило з гучномовцем, запрошувало маріупольців з 10 до 18 години на евакуацію, тобто надавалися автобуси нібито ОБСЄ. І люди мали змогу майже спокійно виїхати з міста без жодних перешкод», – поділився спогадами переселенець із Маріуполя Євген Сосновський.

У свою чергу, президент «Маріупольського телебачення» Микола Осиченко також спростував історію про евакуацію мешканців місією ОБСЄ.



«Там дуже часто миготять машинки ОБСЄ, якийсь автобус ОБСЄ, який нібито вивозив мирних. Якщо зіставити дати, які вказуються у цьому фільмі, то це після вибуху у драматичному театрі. Автобус вивозить жінок та дітей. Це нісенітниця. Цього не було», — заявив він.



Також варто зазначити, що місія ОБСЄ повністю покинула територію України 7 березня (Авіаудар по Маріупольському театру було завдано 16 березня 2022 року). А дії у фільмі відбуваються після 16 березня. Про це свідчать таблички на могилах загиблих, а також самі персонажі згадують, що на Драмтеатр вже скинули бомбу.

Таблички на могилах загиблих. Кадр з фільму

Зв'язку та електрики у Маріуполі практично не було





Очевидці подій підтверджують, що з мобільним зв'язком та електрикою були великі проблеми. Першу окупанти глушили, коли перекидали у місто техніку, а з електрикою виникли проблеми через постійні обстріли з боку збройних сил РФ.



Місцеві жителі не могли зв'язатися з рідними, які, як і вони, самі ховалися від обстрілів у місті.

Мама Юрика спілкується із родичами в Естонії. Кадр із фільму

«У мене син із сім'єю жили недалеко, кілометр десь від нашого будинку, де ми знаходилися. Ми не могли зв'язатися з ними, ми не знали, що відбувається з їхньою родиною, з ними. Вони не знали, що з нами. Ми не могли до них потрапити ніяк, ніякого зв'язку взагалі не було. Не те щоб говорити про те, щоб зателефонувати кудись там», — розповідає Євген Сосновський переселенець з Маріуполя.



У службі підтримки мобільного оператора «Київстар» заявили «Новинам Донбасу», що неможливо точно з'ясувати, коли зник зв'язок у місті. На сайті самого оператора раніше функціонувала Карта покриття мобільного зв'язку, яка надавала доступ до мережі та можна було побачити територію, де вона працювала, але картка припинила своє існування з моменту повномасштабного вторгнення РФ.



У компанії також повідомили, що зараз мобільний оператор не може ніяк перевірити роботу своїх веж і хоч якось визначити якість зв'язку на окупованій території.



Крім того, маріупольців обурило те, як показано бомбосховище, в якому ховалися герої. Занадто просторе приміщення для трьох людей, багато свічок, є буржуйка.

Бомбосховище, в якому ховалися герої. Кадр із фільму

Також періодично у фільмі звучать сирени повітряної тривоги. Хоча, як кажуть мешканці, які перебували у блокадному Маріуполі у березні 2022 року, жодного сповіщення вже давно у місті не було.

Конфлікт мешканців Маріуполя із творцями фільму

Після виходу фільму маріупольці почали писати коментарі його творцям. Зокрема, вони звернулися до сценаристки Тетяни Куц, написавши, що картина не показує правдивої історії того, що сталося у місті.



На що одна із творців «Юрика» звинуватила маріупольців у підтримці Росії та війні, що триває, яка охопила інші регіони України.

Коментар творця фільму. Фото: «Новини Донбасу»

«Маріупольці пішли на референдум і проголосували за РФ. Тепер РФ вбиває не лише маріупольців», – відповіла вона.



Цей коментар підняв ще більшу хвилю гніву, після чого Тетяна Куц публічно перепросила на своїй сторінці у Фейсбуку. На своє виправдання Куц заявила, що не намагалася у фільмі розповісти історію Маріуполя, а лише передати історію однієї людини.



«Вчора я припустилася помилки відреагувавши в некоректній формі на коментарі людей, яким не сподобався фільм «Юрик». Напевно, краще було б пояснити, що «Юрик» — не документальне кіно та не кіно про Маріуполь, а історія однієї конкретної дитини, викладена у мистецькому творі. Що ми прагнули уникнути зайвої ретравматизації тих, хто пережив усі жахи окупації», — підсумувала генеральна директорка OsnovaFilm.



Мешканців досі окупованого Маріуполя підтримали інші українці, зокрема, відома актриса театру та кіно Ірма Вітовська, яка попросила своїх колег не грати на темі жахливих подій.



«Сподіваюся, що інцидент з фільмом «Юрик» дасть привід задуматися всім, хто вироблятиме ігровий контент про війну… Прошу колег не брати гріх на душу… Маріуполь, Буча, Ізюм… ще багато пекла відкриємо, не ризикуйте власним ім'ям», — написала актриса.



До неї приєднався і боєць «Азова» Давид Касаткін із позивним «Хімік», зазначивши, що фільм не може бути заснованим на реальних подіях.

Який висновок можна зробити з цієї історії?

На сьогодні, фільм вже набрав близько півтора мільйона переглядів у YouTube. Картина транслюється з англійськими субтитрами для охоплення більшої аудиторії і її показ у мережі поки що не збираються припиняти.



Однак депутат Маріупольської міськради Дмитро Забавін вже звернувся до РНБО з проханням про перевірку фільму «Юрик», аргументуючи своє звернення тим, що в картині використовуються неприпустимі наративи, які можуть спотворювати уявлення про реальну ситуацію в місті на момент його окупації російськими військами та применшувати злочини вчинені ними.

Дмитро Забавін звернувся до РНБО із проханням перевірити фільм «Юрик»

Хоча знайшлися люди, яким фільм сподобався. Вони залишили позитивні відгуки під відео.

Коментарі під фільмом «Юрик». Фото: «Новини Донбасу»

За словами психолога, маріупольці, які пережили страшні події березня 2022 року, хочуть, щоб про цю трагедію говорили та показували лише правду, бо вони самі є носіями цієї правди, бачили все на власні очі.



«З погляду психології, на мою думку, тут проблема зіставлення правди та брехні. Тобто маріупольці хотіли б побачити у цьому фільмі те, що справді відбувалося насправді, і за великим рахунком відтворити, маючи добрих консультантів», – зазначає психолог Дмитро Попов.



На його думку, зйомками таких творів не повинні займатися люди, не побувавши та не переживши те, що відчули маріупольці.



Тому жителі Маріуполя кажуть, що художній фільм «Юрик» може поширити на маси, в тому числі й на іноземну аудиторію, неправдивий та спотворений меседж про те, що справді відбувалося у місті у березні 2022 року. Таким чином, частина городян вимагають заборонити фільм і прибрати його з прокату.