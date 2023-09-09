«Это большая потеря и в национальном плане, и для нас лично». Воспоминания об ученом Игоре Козловском

Игорь Козловский. Фото: «Новости Донбасса»

В ночь на 6 сентября после сердечного приступа умер известный ученый и религиовед родом из Макеевки Игорь Козловский. Около двух лет он находился в тюрьме группировки «ДНР». Последние пять лет жил в Киеве, где работал в Институте философии имени Г.С. Сковороды Национальной академии наук Украины. Смерть Козловского стала ударом для очень многих.

700 дней в застенках тюрьмы «ДНР»

Игорь Козловский написал более 50 научных книг по истории религии. Он — автор двух поэтических сборников. В Донецке, до оккупации города, ученый был доцентом кафедры религиоведения Института искусственного интеллекта, а также доцентом кафедры философии Донецкого национального технического университета. После того как началась так называемая «русская весна» Козловский не уехал, потому что присматривал за своим неходячим сыном.



27 января 2016 года ученого возле его дома схватили боевики группировки «ДНР». Обыскали квартиру прямо на глазах у сына. Самого Игоря Козловского отвезли в неизвестном направлении, никому не сообщив об «аресте» и о причинах задержания. Лишь через несколько месяцев стало известно: ученого обвиняют в «хранении оружия и боеприпасов». В ходе обыска у него якобы нашли две гранаты.



После этого Игоря Козловского пытали, удерживали в местном СИЗО, бросали в камеру смертников, отказывались вносить в списки на обмен. Весной 2017 года во всем мире стартовала масштабная акция в поддержку ученого. Пользователи соцсетей выкладывали фото под хештегом #FreeKozlovskyy. Несмотря на это, в мае 2017 года «военный трибунал ДНР» вынес свой обвинительный приговор. Игорь Козловский получил два года и восемь месяцев лишения свободы. Его перевели в Никитовскую исправительную колонию №87, возле Горловки.



К счастью, Игоря Козловского обменяли 27 декабря 2017 года. После этого он много выступал с лекциями и помогал тем, кто только вернулся из плена. Среди них, например, журналист Станислав Асеев.

«Он умел слушать, слышать и разъяснять»

Уже несколько дней подряд близкие, студенты, знакомые Игоря Козловского, журналисты, которые с ним общались, оставляют в соцсетях десятки постов о нем. В каждом — лишь теплота. «Новости Донбасса» собрали некоторые и пообщались с теми, кто лично знал ученого.



«Я познакомилась с ним в 2015 году. Я знала его историю, знала о его ребенке, знала, почему он оставался в Донецке», — вспоминает программная директорка «СОС Дитячи мистечка Украина», глава правления «Украинской сети за права ребенка» Дарья Касьянова.



Она также отмечает, что их фокус — поддержка семей, чтобы дети росли в семьях, в разных семьях.



«Но когда нет такой возможности, мы поддерживаем приемные семьи, детские дома семейного типа. В 2020 году мы меняли состав правления. Наша команда искала людей, которые могут быть вовлечены, чтобы ценности этого человека и организации совпадали. Многие сказали, что этим человеком может быть Игорь Козловский. Я пригласила его стать членом нашего правления. Он сразу согласился, сказав, что для него это важная миссия. Он с большим интересом относился ко всему, что мы делаем. Несмотря на то, что он был очень занят, посещал наше планирование, давал очень хорошие советы, помогал. «Дитячи мистечка», например, в Броварах — это 16 детских домов семейного типа, это Центр поддержки семьи и детей, Молодежный центр. Он все это видел, смотрел на эти семьи. Это большая потеря и в национальном плане, и для нас», — заключила Дарья Касьянова.



А такие публикации оставляют близкие и друзья Игоря Козловского в социальных сетях.



Марьяна Пьецух, журналистка hromadske: «Мы потеряли улыбку. Улыбка, которая давала силы при любых обстоятельствах. Улыбку нереальной жизненной силы, воодушевления и веры, веры в себя и в будущее. Есть люди, перед уровнем интеллекта и жизненной мудрости которых стыдно что-либо сказать, чтобы не выглядеть необразованной или неглубокой. С Игорем Козловским не было страшно быть собой, потому что в ответ была улыбка. Улыбка понимания. Он умел слушать, слышать и разъяснять… Мое знакомство очень эпизодическое. Но чувство потери как будто кого-то очень близкого. Близкого каждому, кто чувствует величие его духа… Так больно, что он не дождался победы».







Александра Матвийчук, правозащитница: «Игорь Козловский всегда жил так, как говорит. Даже в бесчеловечных условиях он сохранил в себе свет. Щедро им делился. В том числе и со мной. В одной из последних переписок он написал важные мне слова. Делюсь, может это кому-то придаст силы пережить потерю: «Настоящая любовь должна тебя обогащать, а не изнурять. Она навсегда остается с тобой и продолжает давать тебе силы жить и действовать, потому что это важный процесс живого опыта. Цени разлуку как определенное состояние твоей любви! Не вычеркивай этого из своей жизни. Горевание также инструмент нашего роста».





Ирина Геращенко, народная депутатка: «Его первым я обняла в оккупированной Горловке 27 декабря 2017 года. Как же мы были счастливы, когда удалось вытащить из оккупационной тюрьмы Игоря Козловского. Для меня Игорь Козловский — это и есть голос Донецка».



Севгиль Мусаева, главная редакторка «Украинской правды»: «Игорь Козловский был невероятным человеком. Моим нравственным ориентиром, наставником. Он всегда мог дать нужный совет и найти самые важные слова для любого. У него было большое и доброе сердце, не выдержавшее всего этого ужаса».

«Свобода — это выбор. А выбор — это ответственность»

«Новости Донбасса» собрали некоторые цитаты Игоря Козловского, которые он говорил во время своих выступлений и в разных интервью. Это высказывания о свободе, ответственности и любви.



«Если у нас есть историческая память, то мы значим больше, чем случайные существа. За нами — история, прошлое, настоящее и будущее»;



«Достоинство помогло мне выжить в плену. Во время пыток главная цель палачей — сломать достоинство: из-за физики, психики, избиения, расстрелов. Палач чувствует мгновенную победу, видя, что человек сломался. Но благодаря достоинству преодолеваешь все испытания»;



«Свобода — это выбор. А выбор — это ответственность. Когда ты находишься там, в изоляции, когда ты не можешь общаться с миром, то у тебя есть только одна свобода — вернуться внутрь себя, посмотреть, что там внутри тебя происходит. Но у тебя нет внешнего выбора. А когда возникает внешний выбор, тогда возникает ответственность. Потому что выбор — это всегда ответственность»;



«Прежде всего, надо учиться любить — мы все ученики любви. Это трудная задача, которую, возможно, до конца никогда не сможем выполнить, но она самая важная. Это не пассивный процесс, следует работать и над любовью к семье, друзьям, профессии, своей земли»;



«Надо спрашивать не почему, а зачем. Это главный вопрос нашей жизни. Все вызовы меняют нас. Если мы их принимаем, конечно. Когда врачи сказали, что наш сын больше не будет ходить, это тоже стало вызовом. Но у меня никогда не возникало желания уйти от ответственности. Сын научил меня любить — чтобы уметь любить, нужно стать любовью: она внутри каждого из нас»;



«Это ведь не только война за территорию, это война за наши души, за нашу идентичность, за наши ценности, потому что это экзистенциальная война. Вызов не только исторический. Он связан с тем, что мы осознаем, как политическая нация, свое настоящее и мы ориентированы на будущее, наши ценности — это ценности будущего»;



«Меня били долго и жестоко, сменяя друг друга. Будь это какое-то полезное дело, и эти существа были бы людьми, я бы сказал, что работали они ответственно и с наслаждением. Крутили русскую рулетку, приставляя дуло к голове, грязно ругались, вкладывали в руки гранаты и кричали, чтобы я признал их своими. Хвастливо визжали, что пришел наконец "русский мир". Рычали, что я — враг и «укроповский» идеолог. Подготовивший армию учеников, ставших теперь под сине-желтые флаги врагов «республики». Говорили, что будут пытать долго и болезненно, пока не остановится мое сердце».

И сердце Игоря Козловского в результате остановилось. Произошло это через шесть лет после освобождения из плена, но нет сомнения — пытки и заключение сыграли в этом решающую роль.