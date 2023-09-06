Сегодня ночью остановилось сердце известного украинского ученого Игоря Козловского

Украинский ученый, религиовед и историк Игорь Козловский. Фото: «Новости Донбасса»

Сегодня ночью, 6 сентября, из-за сердечного приступа умер известный украинский ученый, религиовед и историк Игорь Козловский. О смерти своего коллеги написала в Facebook преподаватель института философии им. Г. С. Сковороды Людмила Филипович.



Про смерть отца написал и его сын, Александр Козловский, отметив:«Папа… Ты был для меня всем миром. Люблю тебя безгранично. Покойся с миром».



Игорю Козловскому было 69 лет. Он родом из Макеевки Донецкой области. После вторжения россиян не уехал, а остался в Донецке, где его 27 января 2016 года, задержали боевики группировки «ДНР» за проукраинскую позицию.



27 декабря 2017 года был освобожден в рамках обмен пленными, в результате которого Украине удалось вернуть 73 человека.



Освобожденный из плена «ДНР» Игорь Козловский называл ситуацию в Донецке «миксом» из разных годов тоталитарного режима.

Напомним, о проблемах с обменным фондом высказался уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.