Новая работа, утилизация, присяга Путину: что ждет ЧВК «Вагнер» и ее наемников после смерти Пригожина 

Наемники ЧВК «Вагнер». Фото: Иван Родионов

После гибели Евгения Пригожина не прекращаются дискуссии касаемо того — какова же дальнейшая судьба возглавляемой им частной военной компании «Вагнер». Власти Великобритании намерены признать ее террористической и запретить. Ожидается, что документ вступит в силу с 13 сентября. Глава британского министерства внутренних дел заявила, что ЧВК — «военный инструмент насилия и разрушения» путинской России, а ее деятельность в Украине и странах Африки по-прежнему представляет «угрозу глобальной безопасности». «Новости Донбасса» собрали данные о ЧВК «Вагнер» и мнения касаемо того, что может ждать эту структуру в дальнейшем.

Что известно о группировке



Согласно информации из открытых источников, ЧВК «Вагнер» (она же — группа Вагнера) — вооруженное формирование, созданное в РФ в 2013-м году на основании так называемого «Славянского корпуса» для участия в вооруженных конфликтах, в частности на территории других государств, без привлечения регулярных войск.



Состав ЧВК формируют российские и иностранные наемники, бывшие военные, осужденные преступники. Основателем группировки являлся Евгений Пригожин, а командиром — Дмитрий Уткин с позывным «Вагнер», который также погиб после крушения бизнес-джета в Тверской области.



Точное количество наемников ЧВК неизвестно. Численность личного состава, который был задействован в боевых действиях в Украине, могла достигать до 50 000 человек, о чем шла речь в отчете военной разведки Минобороны Великобритании от 20 января текущего года.

«Вагнеровцы» с Пригожиным на Донбассе. Фото: «РИА Новости»

По оценкам США на середину февраля 2023 года количество потерь боевиков «Вагнера» в Украине составляло порядка 30 000 человек, из которых около 9 000 были убиты.



Ряд стран признал группировку международной преступной, террористической организацией. Ее внесли в санкционные списки США, Евросоюза, Японии. В январе текущего года Минфин Соединенных Штатов объявил ЧВК транснациональной преступной организацией, а в феврале Верховная Рада Украины — международной преступной организацией.

От Донбасса до Сирии



Известно, что, начиная с весны 2014-го года «вагнеровцы» действовали в интересах России на территории Донецкой, Луганской областей и в Крыму. После полномасштабного вторжения РФ в Украину — принимали участие в боевых действиях на стороне российских оккупантов. Наиболее «отметились» в штурмах Бахмута и Соледара Донецкой области. После начала войны «Вагнер» называли едва ли не самой боеспособной силой России.



Примечательно, что и финансировали формирование из российского бюджета, что подтвердил президент страны Путин. В июне текущего года он впервые признал, что на спонсорство компании выделяли сотни миллиардов рублей.



ЧВК действовала в координации с силовыми структурами России как параллельное или теневое вооруженное формирование, которое сложно привлечь к какой-либо ответственности.



При вооруженной, финансовой поддержке Кремля наемники выполняли задачи в Судане, Ливии, Центральноафриканской Республике, участвовали в войне в Сирии.

Структура «потихоньку утилизируется»

Московские кураторы всегда избавляются то своих «непослушных кукол», отметил представитель политцентра легиона «Свобода России» Алексей Барановский, комментируя ликвидацию верхушки ЧВК. И это, считает он, очередной сигнал, что так будет со всеми.



«Вагнер» обезглавлен. Структура потихоньку буквально на наших глазах, сейчас утилизируется. Не будет никаких вторых походов ни на Москву, ни на Минск, ни куда угодно», — сказал Барановский.



И обратил внимание, что у компании был совет командиров — он также фактически уничтожен, поскольку часть людей была на втором самолете.



«Мы помним, когда пригожинский лайнер рухнул, параллельно летел второй "вагнеровский" самолет, где были и другие командиры. По нашей информации, их сняли с этого второго рейса. Сейчас непонятно, кто где находится. Как в свое время пропал Суровикин, так и пропали часть командиров Вагнера». Пригожин, Уткин ликвидированы, часть командиров пропала. И, собственно, совета не существует», — отметил Барановский.



Наемники, которые остались в Беларуси после неудавшегося мятежа, вероятно, будут пытаться покинуть ее территорию. Некоторые из них попытаются бежать за границу, другие могут присоединиться к российской армии, считает эксперт по вопросам национальной безопасности Иван Варченко. При этом он не исключает: найдутся и те, кто решит организовать второй поход на российскую столицу.



«Они — участники похода на Москву. Они помнят, какими аплодисментами их встречали. Я думаю, эти существа понимают, что поход на Берлин они не могут повторить, но точно попытаются повторить поход на Москву. Это абсолютно закономерный итог», — считает Варченко.

Боевики ЧВК «Вагнер» в Беларуси. Фото: Министерство обороны Беларуси

«Вагнер» как частная военная компания в России перестала существовать уже давно — через две-три недели после июньского мятежа Пригожина, говорит директор фонда «Русь сидящая» Ольга Романова.



«Да, он остался в Африке и в Беларуси. В Беларуси, я напомню, он остался как образовательная компания, а в Африке его замещают другие частные компании, которые сотрудничают с Минобороны РФ, собственно и само министерство», — сказала Романова.



По ее словам, у группировки совсем нет денег. В том числе на текущие выплаты — раненым, поддержку семей погибших.



«Выплаты все прекращены. И, судя по всему, идет речь о прекращении вообще всех выплат всем всем завербованным «вагнеровцам». Более того, есть информация о возможном возврате средств (взыскание ранее выделенного финансирования — ред.). Я не очень сильно удивлюсь, если они попробуют вернуть деньги назад», — поделилась мнением Романова.

Новое формирование могут создать в Африке



Ряд аналитиков считает, что из участников группировки, которые остались в Африке могут создать новую частную военную компанию.



«Из них, вероятно, создадут какое-то новое формирование, дадут им нового начальника, скажем так, уже подконтрольного Кремлю. И, соответственно, они будут там продолжать действовать», — считает эксперт Ян Матвеев.



Боевики ЧВК «Вагнер» в Африке. Фото: «Военное дело»

Некоторые аналитики считают, что остатки «вагнеровцев» могут влить в новую мощную частную военную компанию, которая заменит старую. Среди возможных называют ЧВК «Редут», представители которой уже изъявили желание заменить «Вагнер». Эта группировка наемников напрямую подчиняется российской военной разведке.



Издание Bloomberg, ссылаясь на свои источники, пишет, что всю сеть ЧВК «Вагнер» за границей теперь намерен контролировать Путин. Она, дескать, должна перейти под «российское военное командование», что «положит конец схеме», позволившей главе Кремля утверждать, что он не причастен к преступлениям наемников.



По данным издания, около 2 000 боевиков в Ливии отвечают за защиту крупных энергетических объектов, которые контролирует командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар. Еще столько же наемников в ЦАР, начиная с 2018 года, поддерживают правительство Фостена-Арканжа Туадеры и контролируют крупный золотой рудник.





Ищите другую работу



Есть данные о том, что в ЧВК «Вагнер» своим бойцам уже предложили найти другую работу из-за конкуренции с Минобороны и Росгвардией. Так, издание «Важные истории» пишет, что об этом говорится в соответствующем аудиообращении, распространившемся по чатам боевиков. Якобы участвовать в «СВО» их не пускают, а в Африку и на Ближний Восток пытаются войти Минобороны и Росгвардия с аналогичной деятельностью».



«Важные истории» сообщают, что незадолго до крушения рейса Пригожина Минобороны РФ начало набор бойцов в Африку через свои подконтрольные ЧВК. В Африку хотели завести созданную «главой» аннексированного Крыма Сергеем Аксеновым компанию «Конвой» — ее возглавляет Константин Пикалов, некогда «правая рука» Пригожина. Кроме того, готовиться к заходу на континент начала «Редут» (ее связывают с олигархом Геннадием Тимченко).