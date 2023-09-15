Подтвердить украинский диплом в Германии. Перспективы для украинцев с высшим образованием

Германия. Фото: Maheshkumar Painam / Unsplash

На начало полномасштабного вторжения России в Украину, по данным Госстата на 1 января 2022 года, в Украине проживало 41 588 354 млн жителей: из них 28 959 536 млн проживали в городах, а остальные 12 628 818 млн в сельской местности.



С момента оккупации приграничных регионов с РФ и Беларусью, из нашей страны массово начали уезжать люди, в основном это были женщины с детьми. По подсчетам Центра экономической стратегии, на конец июня 2023 года за границей из-за войны находится 5,6–6,7 млн ​​украинцев. Это на 0,3–0,5 млн больше, чем по оценкам, представленным в промежуточном отчете этой записки (по состоянию на конец 2022 года, их количество составляло 5,3–6,2 млн человек).



Это стало следствием ударов по энергосистеме Украины зимой 2022–23 годов, усиление ракетных атак в мае на города Украины, а также подрыв Каховской ГЭС в начале июня 2023 года. Подавляющее большинство беженцев — это женщины (наибольшая доля женщин в возрасте 35–49 лет — 18%) и дети.

После первых месяцев заграницей, когда стало понятно, что война не закончится быстро, украинцы принялись искать работу. К примеру, в Германии в марте 2023 года зафиксировано 1 034 630 млн беженцев из Украины, которые попали под программу временной защиты местного правительства.

Количество зарегистрированных беженцев из Украины в Германии на март 2023 года. Фото: consilium.europa.eu

Корреспондентка «Новостей Донбасса» пообщалась с украинскими вынужденными переселенцами в Германии, чтобы узнать, как люди устраиваются на работу и что необходимо знать, если вы решили покинуть страну на время войны.



По окончании начального курса немецкого языка В1 украинским беженцам в Германии из Джобцентра приходят соглашения об интеграции с определением профессионального потенциала. Зачастую людей с высшими образованиями квалифицируют в уборщики или упаковщики.

История Елены Логвинюк, соцработницы из Киева. Ждет подтверждения диплома

Елена Логвинюк с дочерями приехала из Киева в Германию в начале войны. Она учит язык, потому что намерена здесь остаться. По первому образованию женщина — социальный работник, языкового уровня В2 вполне достаточно, чтобы устроиться здесь на работу по профессии. Вот только неизвестно, удастся ли ей подтвердить свой диплом.



«Я училась в частном университете, и поэтому есть опасения, что мой диплом полностью не подтвердят. Скорее всего, мне нужно будет доучиться. Я окончила школу в 2000 году, и когда оканчивала свой университет, то, что такое социальный работник, что такое социальная сфера — это было для Украины совсем что-то новое. Теоретически мы изучали опыт как раз европейский. В Украине в то время эта сфера была не очень развита, и уровень зарплаты был, честно говоря, тоже не очень», — рассказывает про свой опыт Елена.



Несмотря на то, что ей нравилась быть соцработницей, профессию пришлось кардинально сменить. Женщина превратила свое хобби в заработок, закончила курсы парикмахерского искусства, чтобы обеспечивать себя и ребенка.



В Германии все оказалось, наоборот. Парикмахеры зарабатывают в среднем полторы тысячи евро чистыми. При том, что только аренда двухкомнатной квартиры тут обходится в половину этой суммы. А на зарплату соцработника здесь можно спокойно жить и ездить в отпуск.



«Если честно, в цифрах я наверняка озвучивать не могу, потому что, во-первых, здесь не принято говорить о зарплате вообще, это тема-табу. Это зарплата, на которую я смогу позволить себе содержать детей, платить налоги, снимать квартиру», — отмечает киевлянка.



Елена Логвинюк призналась, что ей хочется отблагодарить Германию за то, что их принимают. Поэтому она не желает «сидеть на социалке» и ничего не делать. Женщина планирует через месяц-два сдать В2 экзамен, и найти работу, чтобы быть полезной.

Елена Логвинюк, соцработница из Киева. Фото: «Новости Донбасса»

«Я заметила в разговоре с мамой или с кем-то из своих, я вставляю немецкое слово. Я всегда удивлялась, как так можно, люди, живущие за границей, почему они забывают родной язык? Неужели это так трудно говорить по-украински. Но мы действительно так погружаемся в эту среду, я сейчас очень много учусь и делаю максимально все возможное, чтобы сдать B2-экзамен», — говорит Логвинюк.



Елена хочет поскорее выйти на работу. На случай если диплом соцработника не признают, есть план Б. Получить так называемый «аусбильдунг» — среднее профобразование, при Университетской клинике города Эссен и работать специалистом кабинета МРТ.



Обучение длится 3 года, студенты параллельно проходят практику, им выплачивают стипендию и почти гарантированно обеспечивают рабочим местом по окончании учебы. Немцы неохотно идут на эту должность, опасаясь радиации, поэтому оклад в этом секторе выше среднего — около 4 тысяч евро.



«Мы так считаем, МРТ — это облучение, должно быть опасным. Но я думаю, что сегодняшние аппараты достаточно развиты, имеют высокий уровень защиты. Медперсонал, как минимум, раз в полгода проходит ультразвуковое обследование, Untersuchung — общее обследование организма. Медицинская сфера привлекает потому, что это знаешь, как незакрытый гештальт. Я после школы поступала в медицинский университет и хотела быть медиком, но, к сожалению, в то время мне не удалось этого сделать», — добавила она.



Соцработник из Киева уверена, что у каждого человека свой темп, способности к обучению, мотивация, и личная история. В большинстве не спешат работать те украинцы, которые планируют вернуться домой. Но даже в этом случае Елена рекомендует выучить язык, воспринимая это как новый опыт, который пригодится в будущем.

Уровень зарплат в Германии и возможность подтверждения украинского диплома

Об уровне зарплат рассказала Нана Авдалова, сотрудница Федерального агентства по трудоустройству. Этот государственный орган начисляет выплаты потерявшим работу. 67% процентов от зарплаты за последние 3 месяца. И помогает в поиске новой.



«Первое место это главврач на данный момент, инженер, юрист. Все профессии, которые в университете только можно окончить. Главврач получает минимум 6 000 евро. Юрист рассчитывает на то, сколько у него людей, столько и зарабатывают, но минимум 8000 евро», — рассказывает Нана Авдалова.



Однако украинским юристам никак не подтвердить свой диплом, потому что законодательства Украины и Германии разные. Придется либо заново учиться, либо работать на неквалифицированной работе.



Профессии в Германии делятся на регламентированные и нерегламентированные. Главный фактор подтверждения регламентированных дипломов — схожесть программ обучения. Чем больше соответствий, тем выше процент подтверждения либо частичного подтверждения.



Эксперт по подтверждению иностранных дипломов в Германии Артур Драйлинг объяснил, что профессии, связанные с воспитанием детей, со здоровьем, юриспруденцией — регламентированные, потому что законодателю важно, чтобы там соблюдались определенные правила. И там всегда сложные пути подтверждения.

Эксперт по подтверждению иностранных дипломов в Германии Артур Драйлинг. Фото: «Новости Донбасса»

Но он все равно рекомендует узаконивать даже те дипломы, которые здесь не признают, чтобы хотя бы подтвердить факт наличия высшего образования. Найти более высокооплачиваемую работу так будет проще.



«Если, скажем, компания наняла менеджера, к примеру, то государству вообще не важно, какое у него образование. И поэтому оно регулирует только качество самого образования если компания устраивает человека, то, скажем, большие компании, у них уже есть внутренняя политика, надо высшее образование, минимум бакалавр. Но это не диктует законодатель, а сама компания эти решения принимает», — отмечает Артур Драйлинг.



Сотрудница Федерального агентства по трудоустройству Нана Авдалова подчеркивает, что в Германии нету людей для многих профессий: сварщик, электрик. Здесь просто не хватает специалистов, которые могут работать на таких направлениях.



По ее словам, если у тебя испортится плита, очень тяжело найти электрика. Здесь электрик зарабатывает минимум 3000 евро, но люди просто не хотят идти работать. Медицинская сфера также ощущает огромную нехватку персонала. Многие уехали из Германии на работу в другие страны, где ниже налоги. Это сделать несложно, ведь немецкие дипломы признают во всем мире, а уровень образования считают высоким.



Каждый иностранец даже с магистерской степенью, в Германии считается человеком без образования. Процесс подтверждения диплома занимает от трех до 6 месяцев. Нередко регламентируемые специальности в Германии признают только частично. Подать заявку можно из Украины, а по приезде в Германию доучиться.



Эксперт Артур Драйлинг заверил, что будут проверять именно украинский диплом и план обучения по нему. А после проверки уже присваивают немецкий аналог и приходит подтверждение немецкой профессии. К примеру, профессия фельдшер есть в Украине, но ее нет в Германии, но этот диплом можно тоже подтвердить.



По словам Драйлинга, в основном это частичная эквивалентность. Это значит, что человек получает описание по пунктам, какие сферы соответствуют, а какие не соответствуют. И в тех сферах, которые не соответствуют, будет дополнительно описано, что вы должны сделать, чтобы закрыть пробелы. И в случае фельдшера, получить немецкий аналог — диплом медсестры.



«Получите бумагу, и там будет написано название вашего диплома на украинском языке, перевод на немецкий и подтверждение его соответствия в Германии», — отмечает Артур Драйлинг.



С нерегламентированными специальностями дела обстоят лучше, поскольку они законодательно не защищены. Это профессии в сфере информационных технологий, естественных наук, экономики и творчества. Тут главное, чтобы работодателя все устраивало.



На официальной странице Anerkennung in Deutschland можно легко узнать, регламентируется ваша специальность в Германии или нет.

Сайт поиска работы в Германии. Фото: Anerkennung in Deutschland

«Если человек заходит на эту страницу, там есть поле «специалистов», где выбираешь свою профессию. Врач, экономист, без разницы. Потом, спрашивается, где вы получили специальность? Там немного вопросов, на которые надо ответить. После чего переходишь дальше и получаешь ответ — регламентирована или не регламентирована профессия. И что конкретно надо теперь делать, чтобы ее подтвердить, куда надо отправить документы, в какой орган, какая компания ответственна именно за эту профессию», — объясняет работу с сайтом эксперт по подтверждению иностранных дипломов.

Показательно, что в каждой земле (Германия является федерацией из 16 федеральных земель), правительство принимает решение самостоятельно. Центрального органа нет. То есть в одной земле диплом может быть подтвержден, в другой — нет, а значит, и работать по специальности можно будет не по всей Германии.



Поэтому Артур Драйлинг советует взять с собой как можно больше документов. Лучше иметь лишние документы, чем если их не хватит.

История медсестры из Николаевской области. Некоторые беженцы предпочитают соцвыплаты зарплате

Не все украинские беженцы спешат подтверждать свои дипломы и выходить на работу, чтобы не потерять соцвыплаты Джоб-центра. Об этом рассказала Татьяна из Николаевской области.

«Я медсестра по образованию. Работала 10 лет до войны, приехала сюда сразу же. Через месяц меня отправили на интеграционные курсы. Это экстренный курс по изучению языка. Оказалось, нелегко для людей, которые приехали с войны. Я сделала большую ошибку, что не попросила подождать или отсрочку. А в первых рядах побежала на эти курсы — обязательное условие для всех украинских беженцев в Германии», — рассказала украинка.



Стоит отметить, что интеграционные курсы считаются работой: пятидневка, по 4–6 часов в день плюс домашние задания. Если отказаться от изучения языка, то отправляют на неквалифицированную работу, где не нужно общение, например, в упаковщики или в клининг.



«Это самая минимальная зарплата, которой не будет ни на что хватать. На самом деле намного выгоднее быть на социальном пособие от центра, чем работать на минимальную зарплату. Потому что минимальная здесь это полторы тысячи евро, из которых 1000 идет в счет налогов и затрат на квартиру, проезд и питание, чего едва хватает», — подсчитала Татьяна.



В среднем же размер пособия на одного родителя и ребенка с учетом детских денег составляет 930 евро в месяц. При этом самостоятельно нужно оплачивать только электроэнергию. Остальные расходы на аренду квартиры и другую коммуналку берет на себя Джобцентр, как и оплату медицинской страховки и даже покупку мебели.



Она уверена, что создаются условия, чтобы все беженцы шли только на курсы для изучения языка и дальнейшей интеграции. То есть в Германии не нужны не работающие и больные.



«Я сама с этим сталкивалась. Я была на больничном, у психолога из-за большой нагрузки. Потеряла выплаты на ребенка, не смогла вовремя и верно оформить документы и не получала детское пособие три месяца. Соответственно, на фоне этого у меня был нервный срыв. Я не могла два месяца ходить на курсы, и мне дали официально больничный, потому что я не спала», — рассказала Татьяна.



Отсрочить момент начала интеграционного курса, и как следствие, скорейшего выхода на работу можно в случае болезни, и некоторые беженцы прибегают к этому. Но подходят только те диагнозы, с которыми человек не способен усваивать информацию.

История Ольги Петренко, врача-стоматолога из Днепра

Но не всегда те, кто хотят работать, могут это сделать быстро. Ольга Петренко приехала из Днепра, где больше 20 лет работала врачом-стоматологом в уникальном направлении — гнатология.



Простыми словами, это решение сложных и специфических проблем с зубами и челюстью, восстановление нормального пережевывания пищи, красивой улыбки. Несмотря на то, что Ольга окончила Днепровскую медицинскую академию и прошла курс повышения квалификации в Вене, процесс признания ее диплома займет около двух лет.



«Я занималась конкретно эндодонтией (это один из разделов стоматологии, который занимается лечением корневых каналов зуба). Это очень редкая и востребованная специальность. Я думаю, в Германии особенно. И я доставала обломки инструментов из каналов зубов. То есть то, что раньше уже на зубах ставило такой жирный крест, если кто-то сломал на удалении и без вопросов. Но мы научились это делать, делали под микроскопом Виниры. Делали реставрации под микроскопом, которые невозможно отличить от зубов. Врач будет смотреть, и он не поймет, что это реставрация. Да, все очень было хорошо и красиво, и интересно», — вспоминает Ольга Петренко свою работу в Днепре.



С войной ее жизнь и карьера стали на паузу. Чтобы подтвердить диплом, она теперь учит немецкий. Признается, что чувствует себя никому не нужной и бесполезной. Ольга переживает, что не способна быстро выучить немецкий, а он необходим для работы.

Ольга Петренко, врач-стоматолог из Днепра, объясняет как сложно подтвердить диплом в Германии. Фото: «Новости Донбасса»

В конце сентября Ольга Петренко будет сдавать экзамен на уровень В1, но этого недостаточно, чтобы подавать документы на подтверждение, нужен минимум В2.



«Перед тем, как подавать их еще нужно все собрать и опять апостилировать каким-то образом в Украине. Если это возможно, и кто-то пересылает по электронной почте, шлют запросы. Сейчас прошел слух, что немцы это все будут упрощать для наших, потому что очень много квалифицированных специалистов приехали, они здесь не работают, просто прозябают. И, конечно, они очень рады взять бы нас на работу, но законы такие, что они не могут просто их переступить», — объясняет условия подачи документов на подтверждение диплома врач-стоматолог.



Ольга успела ознакомиться с работой стоматологии в Германии в кабинете у русскоязычных владельцев. И предложила работать там бесплатно, лечить зубы украинским беженцам, которые не могут попасть на прием в клинику или не делают этого по причине незнания языка и невозможности изъясниться со стоматологом.



Из-за неподтвержденного диплома Ольге разрешили только ассистентство на мини-джоб. Когда человек учит язык и параллельно подрабатывает. Чтобы не лишиться соцвыплат, сверху можно зарабатывать только 150 евро в месяц.



«Да, по деньгам, конечно, особо невыгодно, если учесть, что работать приходится немало 20 часов в неделю, но можно. Зарплата должна быть не выше 500 евро приблизительно, но она высчитывается из пособия. Но это не самое главное. Дело тут даже не в деньгах, а в том, что если ты найдешь работу, где совершенствуется твой немецкий, то ты намного быстрее его выучишь. И намного быстрее адаптируются в обществе. Работать нужно, работать выгодно для своего развития», — уверена она.



При подтверждении диплома сравнивают план обучения, количество часов по разным дисциплинам, рабочий стаж также учитывается. Специфика, например, стоматологической помощи в Германии и Украине сильно отличается. Зачастую, дипломы украинских медиков подтверждают лишь частично, и нужно доучиваться.



«После того, как ты выучишь язык на достаточном уровне, нужно будет пройти еще специализированные медицинские курсы, языковые и пройти год апробации. То есть ты будешь работать как интерн в Украине под руководством местного врача. И если все будет хорошо, то подтвердить диплом могут даже без экзамена», — отмечает жительница Днепра.

История Марины Кравец, ассистента врача-стоматолога из Днепра

Марина Кравец с первых дней войны работает в немецкой больнице. Разрешение на работу получила довольно быстро. С семьей она приехала в город Меппен в Нижней Саксонии из Днепра. Последние 14 лет работала ассистентом врача-стоматолога в частной клинике. Здесь — ее взяли без подтвержденного диплома помощницей медсестры травматологического отделения.



«Сначала нужно перевести диплом на немецкий язык. Потом мне нужно будет пройти какой-то короткий курс лекций в медучилище. И по итогу, по окончанию этой школы нужно будет сдать экзамен. Экзамен практический, в отделении. И устный экзамен к этому я сейчас иду», — рассказывает Марина Кравец.



Ее работа в больнице сейчас засчитывается за практические часы. Для того, чтобы стать стоматологической медсестрой, как раньше, женщине нужно свободно общаться с пациентами и врачами. Только тогда она получит диплом немецкого образца.



«Работать мне нравится, так как они (немцы прим. редактора) стремятся к тому, чтобы меня научить, потому что им нужны медработники. Тут недостача в медсестрах. В коллективе у нас сейчас нет, но, тем не менее, многие коллеги работают не на 100%, на 75 или 80, или хотят работать только днем, ночью не желают работать во вторую смену. Также не хотят работать по выходным», — поделилась Марина Кравец.

Марина Кравец, ассистентка врача-стоматолога из Днепра. Фото: «Новости Донбасса»

Она старается работать в утреннюю смену, чтобы получить больше опыта. Марина выполняет обходы, получая больше практики, которая ей нужна. Вдобавок ассистентка врача получает языковую практику, так как человек постоянно общается с коллегами, с пациентами.



Женщина признается, что сложно, когда ты и работаешь, и учишься, а также вынуждена общаться на чужом языке, но никуда не денешься. В придачу тебе предстоит выучить новое оборудование.



Обязанности медсестры в Германии отличаются тем, что здесь она несет больше ответственности за пациента, чем в Украине. На медсестрах лежит практически весь уход и наблюдение.



«Врач пришел, и ты должна рассказать ему о больном все, вплоть до того, с кем он живет дома, сколько у него детей, что с ним случилось, какие у него были предыдущие заболевания. Медсестры должны кардиограмму снимать, но это не сложно с современным оборудованием. Ты датчик поставил на кнопочку нажал, и кардиограмма снята», — подводит итог своей новой работы Марина Кравец.



Срок пребывания украинских беженцев в Германии, которые зарегистрированы по 24 параграфу, истекает в марте 2024 года. Федеральное правительство пока не продлило срок действия временной защиты. Если этого и не случится, трудоустройство станет единственным легальным способом остаться в Германии. К тому же в этом году планируют разрешить двойное гражданство, и снизить порог оседлости для получения немецкого паспорта с восьми до пяти лет.