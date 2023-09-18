Больше не бензоколонка: Почему в России и в оккупации стремительно дорожает топливо

В РФ и на захваченных территориях зафиксирован скачок цен на топливо. Фото: «РТК»

В России зафиксирован рекордный скачок цен на топливо. Усугубляется и проблема с отсутствием его запасов на заправочных станциях. Впервые в истории биржевая цена бензина А-95 поднялась выше 76 тысяч рублей за тонну. При этом, как и ранее, РФ производит достаточные объемы, а дизтоплива — значительно больше потребления населением. В чем причины топливного кризиса и какова ситуация с ценами на временно оккупированных территориях Украины — разбирались «Новости Донбасса».



Дефицит, талоны, километровые очереди



Стоимость одного литра 92-го и 95-го бензина несколько раз обновляла исторический максимум в текущем месяце.



Прежде всего, кризис коснулся южных регионов РФ — Ростовской, Астраханской областей, Ставропольского и Краснодарского края. Но, как пишут российские СМИ, дизельное топливо стало исчезать также на заправках в центральной части России. Водители часами простаивают в километровых очередях. Некоторые АЗС уже ввели талоны.

Аграрной кампании грозит срыв



Из-за дефицита нефтепродуктов в ряде регионов Минсельхоз РФ опасается срыва полевых работ. Глава ведомства Дмитрий Патрушев назвал проблему с обеспечением аграриев горючим «кричащей». И заявил: дефицит топлива вовсе может остановить уборку урожая.



«У нас проблемы именно уже с наличием. Мы сейчас остановим и уборочную, и не отсеемся по озимым. Это будет катастрофа… Проблема с топливом — кричащая, ею надо всем заниматься», — сказал Патрушев.

Ситуация на оккупированной части Донбасса

Кризис также ощутили жители оккупированных Россией территорий Донецкой и Луганской областей. По данным Центра национального сопротивления (ЦНС), самая сложная ситуация в оккупированном Мариуполе, Должанске (бывший Свердловск).



Об отсутствии бензина и дизеля также сообщила глава Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина. Оккупанты, по ее словам, не успевают обеспечить потребности граждан. Вместе с тем у российских военных с запасом дизеля проблем нет.



Тем временем «глава ДНР» Денис Пушилин в интервью пропагандисту Владимиру Соловьеву посетовал: цена топлива выше, чем в РФ, «у нас все с колес».



«Противник повыбивал все гражданские нефтебазы. Цена на бирже растет гораздо быстрее, у нас все с колес. Цена растет с опережением. Это, конечно, ощущается, на людях это отражается», — сказал Пушилин.



В Донецке цена на топливо растет даже быстрее, чем в соседнем Ростове. Фото: Новости Донбасса

По данным так называемой «Республиканской топливной компании ДНР» на 11 сентября подорожали несколько популярных марок бензина, ДТ. Так, стоимость А-95 выросла с 65 до 67 рублей за литр, на А92 — с 59 до 60 руб. Дизель подорожал на 5 рублей, его цена — 74 руб. Скачок стоимости объясняют якобы ростом закупочных цен на нефтепродукты.



«Директор Департамента топлива и газоснабжения министерства угля и энергетики ДНР» Михаил Педченко заявил, что рост стоимости наблюдается с начала текущего года. Среди причин он перечисляет «рост цен на бирже, остановку крупных нефтеперерабатывающих заводов на профилактику».



А ключевым фактором называет «наступление осеннего периода», поскольку во время сбора урожая потребление ДТ увеличивается.



«На цены и количество топлива также сильно повлияла остановка Астраханского нефтеперерабатывающего завода, который являлся основным поставщиком на Южном федеральном округе. Цена поднялась на 3-5 рублей за литр. На многих АЗС появилась такая ситуация как дефицит, на некоторых — отсутствие либо дизеля, либо бензина», — сказал Педченко. Заверяя, мол ситуация временная.

Пустые АЗС в оккупированном Крыму



Невзирая на заверения оккупационных властей, стоимость топлива на полуострове увеличивается постоянно. Пророссийский политик, блогер Степан Кискин считает, что одна из главных причин — отсутствие запасов. По его словам, правительство «демонстрирует провал своей работы».



«На протяжении нескольких последних лет крымские власти только обещают, что цены не будут расти», — сказал учредитель общественного движения «Крымский народный фронт» Сергей Акимов в комментарии «Крым.Реалии».



Люди уже привыкают к «марафону роста цен», при чем не только на бензин, говорит он.



«Я помню, до 2014 года, когда даже на несколько копеек подымалась цена на топливо, то было столько разговоров, упреков от простых потребителей, что власти вынуждены были реагировать, сдерживать рост. Могут ли российские власти снизить цены в Крыму? Могут, мы видим, как в некоторые страны российское топливо поставляется по гораздо более низким ценам, чем в Крым. Поэтому вопрос в другом — хотят ли?» — подчеркнул Акимов.



Так называемый «глава правительства» Крыма Сергей Аксенов уже отчитался о «принятых логистических решениях», дескать сформирован запас, ситуация стабилизируется.



«Наша основная задача сейчас — поддержать сельхозпроизводителей, чтобы снизить вероятность дефицита горючего в ходе полевых работ. Кроме того, направлен ряд предложений в Правительство России по урегулированию процесса ценообразования на топливо в Крыму», — написал Аксенов в своем телеграм-канале 12 сентября.



Однако километровые очереди и фактически ежедневное увеличение стоимости не исчезли. Например, сеть ТЭС предупредила клиентов о возможном дефиците бензина — люди получили СМС с рекомендацией сделать запасы.



Оккупационная администрация пытается успокоить местное население. На самом же деле запасов практически нет, заявили в Представительстве президента Украины в АРК.



«В оккупированном Крыму стремительно дорожает горючее. Связывают это с тем, что запасов на полуострове практически нет. В тоже время оккупационная администрация пытается успокоить местное население и заявляет, что его хватает в полном объеме, а ситуация в Крыму «стабильная» и «находится под контролем», — говорится в сообщении.





Санкции действуют

Дефицит нефтепродуктов на российском рынке не связан с нехваткой нефти, считает экс-министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков. Есть ряд иных причин. Одна из ключевых — транспортные проблемы.



Речь о разбалансировании транспортной инфраструктуры, поскольку из-за проблем в авиа-отрасли, железная дорога взяла весь пассажиропоток, особенно летом, говорит Плачков.



«Это привело к тому, что железная дорога не может справиться с транспортировкой светлых нефтепродуктов, особенно в южные регионы — туда, где нет больших нефтеперерабатывающих заводов. Ведь, в свое время, юг России обеспечивался нашим Лисичанским нефтеперерабатывающим заводом», — пояснил экс-министр.



При нынешнем курсе рубля светлые нефтепродукты выгоднее экспортировать, а не реализовывать внутри страны, отмечают аналитики.



«Нефтеперерабатывающие предприятия раньше вывозили на экспорт в больших объемах, зарабатывали и компенсировали отсутствие прибыли на внутреннем рынке. А сейчас при курсе доллара 100 рублей, по всей видимости, он убыточен, и цены там тоже контролируются. Поэтому компании стараются экспортировать нефтепродукты», — отметил Плачков.



АЗС в Донецке. Фото: «РТК»

Ранее нефтеперерабатывающие предприятия получали компенсации за счет стабилизации цен на

внутреннем рынке. Но сейчас в бюджете средств для этого нет.



Подобных моментов будет очень много, не только на рынке нефтепродуктов. Ведь санкции, хоть и постепенно, но разбалансируют экономику РФ, считает Плачков.

Последствия неумелого руководства



Это не первый рукотворный кризис в РФ, к которому привели непосредственно действия властей, считает российская журналистка Екатерина Мереминская.



По ее словам, это комбинация и внешних обстоятельств, и неумелого руководства. Журналистка уверенна: ситуацию с нефтепродуктами сильно изменили развязанная РФ война против Украины и санкции, о чем в Кремле, конечно же, будут молчать.



«С одной стороны, правительство России пыталось сдерживать цены на бензин, напуганные кризисом 2018-го года. Был применен такой механизм, что часть разницы между внешней и внутренней ценой топлива компенсирует государство. Это такой пунктик для российского правительства, чтобы не росла стоимость бензина. Так же, как они смотрят все время на уровень безработицы и стараются сделать так, чтобы не было безработных. То есть не больше рабочих мест, а меньше безработных. Вот так же произошло и сейчас», — сказала она.



Эксперты не исключают — ситуация будет только усугубляться и отразится на ценах в России в целом.