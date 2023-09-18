Більше не бензоколонка: чому в Росії та на окупованих територіях України стрімко дорожчає пальне

У РФ та на захоплених територіях зафіксовано стрибок цін на паливо. Фото: «РТК»

У Росії зафіксовано рекордний стрибок цін на паливо. Посилюється і проблема з відсутністю його запасів на заправних станціях. Уперше в історії біржова ціна бензину А-95 піднялася вище 76 тис. рублів за тонну. При цьому, як і раніше, РФ виробляє достатні обсяги, а дизпалива — значно більше за споживання населенням. У чому причини паливної кризи і яка ситуація з цінами на тимчасово окупованих територіях України — розбиралися «Новини Донбасу».

Дефіцит, талони, кілометрові черги



Вартість одного літра 92-го і 95-го бензину кілька разів оновлювала історичний максимум у поточному місяці.



Насамперед криза торкнулася південних регіонів РФ — Ростовської, Астраханської областей, Ставропольського і Краснодарського краю. Але, як пишуть російські ЗМІ, дизельне паливо стало зникати також на заправках у центральній частині країни-агресора. Водії годинами простоюють у кілометрових чергах. Деякі АЗС уже запровадили талони.

Аграрній кампанії загрожує зрив



Через дефіцит нафтопродуктів у низці регіонів Мінсільгосп РФ побоюється зриву польових робіт. Глава відомства Дмитро Патрушев назвав проблему із забезпеченням аграріїв пальним «кричущою». І заявив: дефіцит палива зовсім може зупинити збір врожаю.



«У нас проблеми саме вже з наявністю. Ми зараз зупинимо і збиральну, і не відсіємося по озимих. Це буде катастрофа... Проблема з паливом — кричуща, нею треба всім займатися», — сказав Патрушев.

Ситуація на окупованій частині Донбасу

Кризу також відчули жителі тимчасово окупованих Росією територій Донецької та Луганської областей. За даними Центру національного опору (ЦНС), найскладніша ситуація в окупованому Маріуполі, Довжанську (колишній Свердловськ).



Про відсутність бензину і дизеля днями повідомила голова Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіцина. Окупанти, за її словами, не встигають забезпечити потреби громадян. Водночас у російських військових із запасом дизеля проблем немає.



Тим часом «глава ДНР» Денис Пушилін в інтерв'ю пропагандисту Володимиру Соловйову поскаржився: ціна пального вища, ніж у РФ, «у нас все з коліс».



«Противник повибивав усі цивільні нафтобази. Ціна на біржі зростає набагато швидше, у нас усе з коліс. Ціна зростає з випередженням. Це, звичайно, відчувається, на людях це відбивається», — сказав Пушилін.



У Донецьку ціна на пальне зростає навіть швидше, ніж у сусідньому Ростові. Фото: Новини Донбасу

За даними так званої «Республіканської паливної компанії ДНР», станом на 11 вересня подорожчали кілька популярних марок бензину, ДП. Так, вартість А-95 зросла з 65 до 67 руб. за літр, на А92 — з 59 до 60 руб. Дизель подорожчав на 5 рублів, його ціна — 74 руб. Стрибок вартості пояснюють нібито зростанням закупівельних цін на нафтопродукти.





«Директор Департаменту палива і газопостачання Міністерства вугілля та енергетики ДНР» Михайло Педченко заявив, що зростання вартості спостерігається від початку поточного року. Серед причин він перераховує «зростання цін на біржі, зупинку великих нафтопереробних заводів на профілактику».



А ключовим фактором називає «настання осіннього періоду», оскільки під час збору врожаю споживання ДП збільшується.



«На ціни і кількість палива також сильно вплинула зупинка Астраханського нафтопереробного заводу, який був основним постачальником на Південному федеральному окрузі. Ціна піднялася на 3-5 рублів за літр. На багатьох АЗС з'явилася така ситуація як дефіцит, на деяких — відсутність або дизеля, або бензину», — сказав Педченко. Запевняючи, мовляв, ситуація тимчасова.

Порожні АЗС в окупованому Криму



Незважаючи на запевнення окупаційної влади, вартість палива на півострові збільшується постійно. Проросійський політик, блогер Степан Кіскін вважає, що одна з головних причин — відсутність запасів. За його словами, уряд «демонструє провал своєї роботи».



«Протягом кількох останніх років кримська влада тільки обіцяє, що ціни не зростатимуть», — сказав засновник громадського руху «Кримський народний фронт» Сергій Акімов у коментарі «Крим.Реалії».



Люди вже звикають до «марафону зростання цін», причому не лише на бензин, каже він.



«Я пам'ятаю, до 2014 року, коли навіть на кілька копійок піднімалася ціна на паливо, то було стільки розмов, докорів від простих споживачів, що влада змушена була реагувати, стримувати зростання. Чи може російська влада знизити ціни в Криму? Може, ми бачимо, як у деякі країни російське паливо постачають за набагато нижчими цінами, ніж у Крим. Тому питання в іншому — чи хочуть?», — наголосив Акімов.



Так званий «глава уряду» Криму Сергій Аксьонов уже відзвітував про «ухвалені логістичні рішення», мовляв, сформовано запас, ситуація стабілізується.



«Наше основне завдання зараз — підтримати сільгоспвиробників, щоб знизити ймовірність дефіциту пального під час польових робіт. Крім того, направлено низку пропозицій до Уряду Росії щодо врегулювання процесу ціноутворення на паливо в Криму», — написав Аксьонов у своєму телеграм-каналі 12 вересня.



Однак кілометрові черги і фактично щоденне збільшення вартості не зникли. Наприклад, мережа ТЕС попередила клієнтів про можливий дефіцит бензину — люди отримали СМС із рекомендацією зробити запаси.

Окупаційна адміністрація намагається заспокоїти місцеве населення. Насправді ж запасів практично немає, заявили в Представництві президента України в АРК.

«В окупованому Криму стрімко дорожчає пальне. Пов'язують це з тим, що запасів на півострові практично немає. Водночас окупаційна адміністрація намагається заспокоїти місцеве населення і заявляє, що пального вистачає в повному обсязі, а ситуація в Криму «стабільна» і «перебуває під контролем», — йдеться в повідомленні.





Санкції діють

Дефіцит нафтопродуктів на російському ринку не пов'язаний з нестачею нафти, вважає ексміністр палива та енергетики України Іван Плачков. Є низка інших причин. Одна з ключових — транспортні проблеми.

Йдеться про розбалансування транспортної інфраструктури, оскільки через проблеми в авіагалузі, залізниця взяла весь пасажиропотік, особливо влітку, каже Плачков.

«Це призвело до того, що залізниця не може впоратися з транспортуванням світлих нафтопродуктів, особливо в південні регіони — туди, де немає великих нафтопереробних заводів. Адже, свого часу, південь Росії забезпечувався нашим Лисичанським нафтопереробним заводом», — пояснив ексміністр.

За нинішнього курсу рубля світлі нафтопродукти вигідніше експортувати, а не реалізовувати всередині країни, зазначають аналітики.



«Нафтопереробні підприємства раніше вивозили на експорт у великих обсягах, заробляли і компенсували відсутність прибутку на внутрішньому ринку. А зараз при курсі долара 100 рублів, очевидно, він збитковий, і ціни там теж контролюються. Тому компанії намагаються експортувати нафтопродукти», — зазначив Плачков.

АЗС у Донецьку. Фото: «РТК»

Раніше нафтопереробні підприємства отримували компенсації за рахунок стабілізації цін на внутрішньому ринку. Але зараз у бюджеті коштів для цього немає.



Подібних моментів буде дуже багато, не лише на ринку нафтопродуктів. Адже санкції, хоч і поступово, але розбалансовують економіку РФ, вважає Плачков.

Наслідки бездарного керівництва



Це не перша рукотворна криза в РФ, до якої призвели безпосередньо дії влади, вважає російська журналістка Катерина Меремінська.



За її словами, це комбінація і зовнішніх обставин, і невмілого керівництва. Журналістка впевнена: ситуацію з нафтопродуктами сильно змінили розв'язана РФ війна проти України і санкції, про що в Кремлі, звісно ж, мовчатимуть.



«З одного боку, уряд Росії намагався стримувати ціни на бензин, розхитані кризою 2018-го року. Було застосовано такий механізм, що частину різниці між зовнішньою і внутрішньою ціною палива компенсує держава. Це такий пунктик для російського уряду, щоб не зростала вартість бензину. Так само, як вони дивляться весь час на рівень безробіття і намагаються зробити так, щоб не було безробітних. Тобто не більше робочих місць, а менше безробітних. Ось так само сталося і зараз», –зазначила вона.



Експерти не виключають, що ситуація тільки погіршуватиметься і позначиться на цінах у Росії загалом.