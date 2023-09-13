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«ДНР»: Пушилин прокомментировал причину роста цен на топливо

13 сентября 2023, 15:45

«ДНР»: Пушилин прокомментировал причину роста цен на топливо

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин рассказал о проблемах с топливом в захваченных населенных пунктах. Об этом он заявил в эфире «Соловьев Live».

Пушилин отметил, что цена на топливо в Донецке выше, чем в соседнем Ростове.

По его словам, рост цен произошел потому что украинские военные уничтожили все нефтебазы.

«У нас сейчас с топливом вопрос. Ну, то есть это не только у нас, но у нас это более остро. У нас цена выше, чем в соседних регионах. Имеется в виду в Ростовской области. Почему? Потому что противник повыбивал все гражданские нефтебазы. У нас все с колес. А цена на бирже растет гораздо быстрее, нежели на заправках. Почему? Потому что в Ростовской области то, что они закупили, есть еще по средневзвешенной цене. А у нас [топливо продается] сразу все с колес. У нас растет с опережением. Увы, это так. И это, конечно, ощущается. И, конечно, на людях это отражается», — отметил он.
В начале этой недели на заправках «ДНР» снова подорожали несколько популярных марок топлива — цена на А-95 поднялась с 65 до 67 руб./л., на А92 с 59 до 60 руб./л. Также на пять рублей подорожало дизельное топливо, на данный момент его цена за литр составляет 74 рубля.

Напомним, в оккупированной Макеевке Донецкой области на складе компании «Мастер Торг» спасатели ликвидировали крупный пожар из-за обстрела.

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