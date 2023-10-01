Школа во время войны. Как дети находят в ней свое место

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Фонд «TOK FM» и коллектив онлайн-издания Outriders представляют аудиорепортаж об образовании во время войны. Это аудиорепортаж об обстоятельствах, в которых украинские дети оказались в начале нового учебного года — в Польше и Украине. Репортаж также попытается определить победы, проблемы и полные поражения в области образования. Через призму конкретных историй конкретных людей показано, какую огромную воронку устроила война в образовании украинских детей и молодежи.



Война в Украине вырвала украинских детей из привычной жизни. Вырвала из школы, где у них были друзья, из отношений со сверстниками, из общих игр в школьных коридорах и залах, на спортивной площадке или во дворе. Она вырвала их и из мирного и безопасного мира, в котором они вели обычную, повседневную жизнь. Из домов, где у них были свои игрушки или любимые книги. Во многих случаях война также создала воронку в их психике и чувствах. Кто-то из них страдает травмой, впал в депрессию. «Новости Донбасса» публикуют текстовую версию.

Уроки с перерывом на воздушную тревогу

Некоторые дети, несмотря на жестокую агрессию России против Украины, не покинули свои дома. В частности, во Львове остался журналист Владимир Мисан с супругой и двумя детьми.



«Дети так и не уехали из Украины. У нас была возможность уехать, потому что у нас есть родственники в Португалии, Австрии и нескольких других странах. Но моя жена изначально сказала, что не уедет. Что бы ни случилось. Ведь наше место здесь», — говорит наш собеседник.



Признается, что были моменты, когда детям было страшно, в частности, когда россияне разбомбили железнодорожную станцию возле их дома.



«Но мы побеседовали с детьми и объяснили им, что произошло. С детьми нужно разговаривать и объяснять им как можно больше», — добавляет Владимир.



Он также рассказывает, что часть уроков проходит в школьном подвале.



«Учителя пытались его как-то обустроить, поставили там столы и стулья. Но тот подвал слишком мал, чтобы вместить всех детей. Поэтому на учебной неделе некоторые дети посещали онлайн занятия из дома», — добавляет он.



Дочь Ольги Бондаренко перед каникулами окончила одиннадцатый класс. В Украине это последняя степень среднего образования — после него поступают в вуз. Последний год Мария училась дистанционно в школе в Днепре, где они живут и сейчас. Она также хочет получить высшее образование в Украине, возможно, частично дистанционно.



Марина с дочерью Анной живут в Полтаве, и дочь учится в школе по смешанному формату.



«В нашей школе нет бомбоубежища, поэтому мы пользуемся соседним укрытием, в Полтавском педагогическом университете. Но там не все могут поместиться, поэтому установили поочередную форму обучения: в одну неделю дети посещают занятия в школе, а в следующую — учатся дистанционно», — рассказывает Марина.

Хочу домой…

В Польшу приехало около 360–400 тысяч детей. Приблизительно половина из них учится в польских школах. Некоторые ходят в подготовительные классы, в которых учатся только украинские дети, но большинство учится в обычных классах вместе с польскими детьми.



Украинская журналистка из Одессы Галина Халимоник приехала в Польшу с дочерью и племянницей.



«Моя племянница перестала посещать школу в Польше и учится только в украинской школе в онлайн-формате. В чем основная причина? В украинской школе она училась очень хорошо. Получала самые высокие оценки, участвовала в конкурсах, ее постоянно хвалили, она добилась успехов. А в Польше оказалось, что из-за языкового барьера она не со всем может справиться», — рассказывает Галина.



Добавляет, что ее дочь усердно училась в школе в Польше, но ей было крайне тяжело.



«Однажды дочь плакала до 3 ночи так сильно, что была мокрая от слез. Она винила и меня. Говорила, что в войне виноваты все взрослые. Она плакала и говорила, что у нее была хорошая жизнь в Украине, что она хочет вернуться к друзьям, в свою комнату, к учителям», — добавляет наша собеседница.



Ирина, учительница английского языка, полтора года назад переехала в Люблин с тремя детьми.



«Очень тяжело, дети переутомляются, потому что объединяют обучение в польской школе с дистанционным обучением в украинском. Но ничего не поделаешь. Я не знаю, когда мы вернемся домой, не хочу, чтобы они выпали из украинской системы образования», — объясняет она.



Нагрузка от обучения настолько велика, что ее сын, несколько лет игравший в футбол в Украине, сейчас этим не занимается, ведь не имеет на это времени.



«Ему хватает физкультуры в школе», — рассказывает мама.

Пропавшие дети

Иногда украинским детям, которым приходится учиться в польских школах, достаточно тяжело. Часто проблемой является язык и изучение на польском языке таких сложных предметов, как химия, биология или история.



Они также часто страдают от травли и дискриминации со стороны польских детей.



«Польские дети говорят нам, что поддерживают Путина и Россию. Или желают смерти папам, которые пошли на войну. Или говорят, что мы находимся в Польше, поэтому должны разговаривать на польском. Только так», — рассказывают ученики и их родители.



Поэтому некоторые дети отказываются ходить в школу и выбирают онлайн обучение только в украинской школе. Остальные замыкаются в себе, впадают в депрессию, не хотят выходить из дома и совсем бросают обучение.



По подсчетам, обе группы насчитывают около 150–180 тысяч учащихся. Наибольший процент тех, кто перестал ходить в школу — это ученики старших классов, лицеев и гимназий. Впрочем, говорят, что тяжелый опыт получения образования во время войны станет для украинских детей и молодежи формирующим фактором. Он повлияет на всю их жизнь — и это влияние также может быть благотворно.



«За время этой войны наши дети стали более самостоятельными, смелыми, не боящимися вызовов. Верю, что они не станут потерянным поколением», — говорит Наталья.



Своим мнением также поделилась представительница Польского миграционного форума.



«Я нередко слышу от некоторых учеников в Польше, что после окончания войны они сразу вернутся домой в Украину, чтобы работать на благо своей страны», — добавляет Лилиана из Польского миграционного форума.