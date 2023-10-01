Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Школа во время войны. Как дети находят в ней свое место

01 октября 2023, 16:00

Школа во время войны. Как дети находят в ней свое место

Фото: Feliphe Schiarolli / Unsplash Фото: Feliphe Schiarolli / Unsplash

Фонд «TOK FM» и коллектив онлайн-издания Outriders представляют аудиорепортаж об образовании во время войны. Это аудиорепортаж об обстоятельствах, в которых украинские дети оказались в начале нового учебного года — в Польше и Украине. Репортаж также попытается определить победы, проблемы и полные поражения в области образования. Через призму конкретных историй конкретных людей показано, какую огромную воронку устроила война в образовании украинских детей и молодежи.

Война в Украине вырвала украинских детей из привычной жизни. Вырвала из школы, где у них были друзья, из отношений со сверстниками, из общих игр в школьных коридорах и залах, на спортивной площадке или во дворе. Она вырвала их и из мирного и безопасного мира, в котором они вели обычную, повседневную жизнь. Из домов, где у них были свои игрушки или любимые книги. Во многих случаях война также создала воронку в их психике и чувствах. Кто-то из них страдает травмой, впал в депрессию. «Новости Донбасса» публикуют текстовую версию.

Уроки с перерывом на воздушную тревогу

Некоторые дети, несмотря на жестокую агрессию России против Украины, не покинули свои дома. В частности, во Львове остался журналист Владимир Мисан с супругой и двумя детьми.

«Дети так и не уехали из Украины. У нас была возможность уехать, потому что у нас есть родственники в Португалии, Австрии и нескольких других странах. Но моя жена изначально сказала, что не уедет. Что бы ни случилось. Ведь наше место здесь», — говорит наш собеседник.

Признается, что были моменты, когда детям было страшно, в частности, когда россияне разбомбили железнодорожную станцию возле их дома.

«Но мы побеседовали с детьми и объяснили им, что произошло. С детьми нужно разговаривать и объяснять им как можно больше», — добавляет Владимир.

Он также рассказывает, что часть уроков проходит в школьном подвале.

«Учителя пытались его как-то обустроить, поставили там столы и стулья. Но тот подвал слишком мал, чтобы вместить всех детей. Поэтому на учебной неделе некоторые дети посещали онлайн занятия из дома», — добавляет он.

Дочь Ольги Бондаренко перед каникулами окончила одиннадцатый класс. В Украине это последняя степень среднего образования — после него поступают в вуз. Последний год Мария училась дистанционно в школе в Днепре, где они живут и сейчас. Она также хочет получить высшее образование в Украине, возможно, частично дистанционно.

Марина с дочерью Анной живут в Полтаве, и дочь учится в школе по смешанному формату.

«В нашей школе нет бомбоубежища, поэтому мы пользуемся соседним укрытием, в Полтавском педагогическом университете. Но там не все могут поместиться, поэтому установили поочередную форму обучения: в одну неделю дети посещают занятия в школе, а в следующую — учатся дистанционно», — рассказывает Марина.

Читайте также:

Образование в Германии: Как адаптируются дети украинских беженцев и какие возникают проблемы

Хочу домой…

В Польшу приехало около 360–400  тысяч детей. Приблизительно половина из них учится в польских школах. Некоторые ходят в подготовительные классы, в которых учатся только украинские дети, но большинство учится в обычных классах вместе с польскими детьми.

Украинская журналистка из Одессы Галина Халимоник приехала в Польшу с дочерью и племянницей.

«Моя племянница перестала посещать школу в Польше и учится только в украинской школе в онлайн-формате. В чем основная причина? В украинской школе она училась очень хорошо. Получала самые высокие оценки, участвовала в конкурсах, ее постоянно хвалили, она добилась успехов. А в Польше оказалось, что из-за языкового барьера она не со всем может справиться», — рассказывает Галина.

Добавляет, что ее дочь усердно училась в школе в Польше, но ей было крайне тяжело.

«Однажды дочь плакала до 3 ночи так сильно, что была мокрая от слез. Она винила и меня. Говорила, что в войне виноваты все взрослые. Она плакала и говорила, что у нее была хорошая жизнь в Украине, что она хочет вернуться к друзьям, в свою комнату, к учителям», — добавляет наша собеседница.

Ирина, учительница английского языка, полтора года назад переехала в Люблин с тремя детьми.

«Очень тяжело, дети переутомляются, потому что объединяют обучение в польской школе с дистанционным обучением в украинском. Но ничего не поделаешь. Я не знаю, когда мы вернемся домой, не хочу, чтобы они выпали из украинской системы образования», — объясняет она.

Нагрузка от обучения настолько велика, что ее сын, несколько лет игравший в футбол в Украине, сейчас этим не занимается, ведь не имеет на это времени.

«Ему хватает физкультуры в школе», — рассказывает мама.

Читайте также:

Подтвердить украинский диплом в Германии. Перспективы для украинцев с высшим образованием

Пропавшие дети

Иногда украинским детям, которым приходится учиться в польских школах, достаточно тяжело. Часто проблемой является язык и изучение на польском языке таких сложных предметов, как химия, биология или история.

Они также часто страдают от травли и дискриминации со стороны польских детей.

«Польские дети говорят нам, что поддерживают Путина и Россию. Или желают смерти папам, которые пошли на войну. Или говорят, что мы находимся в Польше, поэтому должны разговаривать на польском. Только так», — рассказывают ученики и их родители.

Поэтому некоторые дети отказываются ходить в школу и выбирают онлайн обучение только в украинской школе. Остальные замыкаются в себе, впадают в депрессию, не хотят выходить из дома и совсем бросают обучение.

По подсчетам, обе группы насчитывают около 150–180 тысяч учащихся. Наибольший процент тех, кто перестал ходить в школу — это ученики старших классов, лицеев и гимназий. Впрочем, говорят, что тяжелый опыт получения образования во время войны станет для украинских детей и молодежи формирующим фактором. Он повлияет на всю их жизнь — и это влияние также может быть благотворно.

«За время этой войны наши дети стали более самостоятельными, смелыми, не боящимися вызовов. Верю, что они не станут потерянным поколением», — говорит Наталья.

Своим мнением также поделилась представительница Польского миграционного форума.

«Я нередко слышу от некоторых учеников в Польше, что после окончания войны они сразу вернутся домой в Украину, чтобы работать на благо своей страны», — добавляет Лилиана из Польского миграционного форума.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Места
Украина Польша
Прочее
Дети Образование Война
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:06
В Мариуполе оккупанты уничтожили последний довоенный мурал с важным посылом
13:17
25-я армия РФ расположилась вблизи Кременной и увеличила личный состав до 17 тысяч человек — Евлаш
11:43
«Шахеды» атаковали Лиман: есть информация о погибших и раненых
09:59
Оккупанты не будут обслуживать жителей Луганщины в больницах без паспорта РФ — Лысогор
09:33
Россияне за сутки ранили трех гражданских в Донецкой области
09:23
На оккупированной Луганщине стартовал осенний призыв: в ОВА рассказали детали
08:33
Россияне бьют из самолетов по Луганщине вдоль всей линии фронта. Под ударами Белогоровка и Невское
00:15
Донецк, Луганск и не только: Главные события 29 сентября
22:51
Россия празднует «день аннексии» украинских территорий ►
22:00
«Мэр» Горловки и другие «чиновники ДНР» попали под обстрел во время вечеринки
17:12
В «ЛНР» заявили о четырех пострадавших за неделю от обстрелов
16:34
Россия не собирается восстанавливать ряд захваченных городов. В их числе Попасная
15:58
«Героя России» задержали в Луганске за убийство 18-летней девушки
15:16
У РФ проблемы с комплектацией «администраций» на захваченных территориях Украины — ЦНС
14:08
В Бердянске произошел сильный взрыв, его слышали во многих районах города
13:32
«Суд ДНР» приговорил украинского военного к 28 годам колонии
10:47
Оккупанты готовят к мобилизации 17-летних парней — Лысогор
09:09
На Луганщине не предоставляют медпомощь тяжелым гражданским, врачи лечат раненых военных РФ
23:00
Донецк, Луганск и не только: Главные события 28 сентября
20:41
«ДНР»: в оккупированном Донецке женщина подорвалась на мине
все новости
19:20
Шмыгалю в Донецкой области рассказали о проблемах перед отопительным сезоном
16:45
РФ атаковала Херсон: в огненной ловушке оказалась мать с тремя детьми, самому младшему — 4 месяца
16:04
В Бахмуте сосредоточено около 10 тысяч оккупантов, идут тяжелые бои — Евлаш
15:29
Константиновка оказалась под очередной атакой россиян, о жертвах информации нет
14:49
Войска РФ обстреляли Станислав в Херсонской области, ранены четверо людей, один из них — тяжелый
14:43
РФ сбросила авиабомбу на Константиновку: пострадавшего ребенка прооперировали в Днепре
14:06
В Мариуполе оккупанты уничтожили последний довоенный мурал с важным посылом
13:36
Оккупанты ударили из артиллерии по Волчанску: погиб мужчина
13:17
25-я армия РФ расположилась вблизи Кременной и увеличила личный состав до 17 тысяч человек — Евлаш
12:22
Переброска ПВО и строительство «зубов дракона»: оккупанты усиливают оборону Крыма
11:43
«Шахеды» атаковали Лиман: есть информация о погибших и раненых
11:12
Армия РФ ударила по Кондратовке Донецкой области: есть пострадавшие, среди них — ребенок
10:42
Россию атаковали беспилотники: есть пострадавшие и разрушения
09:59
Оккупанты не будут обслуживать жителей Луганщины в больницах без паспорта РФ — Лысогор
09:33
Россияне за сутки ранили трех гражданских в Донецкой области
09:23
На оккупированной Луганщине стартовал осенний призыв: в ОВА рассказали детали
09:07
В Черкасской области армия РФ попала в промышленную инфраструктуру, есть жертва
08:49
Ночная атака на Украину: сколько целей сбила украинская ПВО
08:33
Россияне бьют из самолетов по Луганщине вдоль всей линии фронта. Под ударами Белогоровка и Невское
21:37
Зеленский призвал 1 октября в 9:00 почтить память защитников и защитниц
все новости
ВИДЕО
Россия празднует «день аннексии» украинских территорий ► Россия празднует «день аннексии» украинских территорий ►
29 сентября, 22:51
Последствия обстрела в поселке Корсунь под Енакиево. Фото: Александра Дрозденко. «Мэр» Горловки и другие «чиновники ДНР» попали под обстрел во время вечеринки
29 сентября, 22:00
Бизнес на смерти по-русски: кто финансирует войну в РФ ► Бизнес на смерти по-русски: кто финансирует войну в РФ ►
29 сентября, 13:15
Виктор Соколов. Кадр из видео В Крыму показался командующий Черноморским флотом Виктор Соколов
27 сентября, 12:03
Ходаковский попал под обстрел. Фото: Московский комсомолец Боевик «ДНР» Ходаковский попал под обстрел в Донецке
26 сентября, 21:46
В Сорокино горит склад боеприпасов. Фото: соцсети Склад боеприпасов российских сил горит в Сорокино на Луганщине
25 сентября, 10:59

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама