«Мама, мы будем жить?» Жители села на Донетчине поделились воспоминаниями о жизни в оккупации

Село Яцковка, Донецкая область. Фото: Новости Донбасса

Село Яцковка Лиманской громады Донецкой области находится в живописной курортной зоне на берегу Оскольского водохранилища. Многие жители региона приезжали сюда отдыхать. Российское вторжение в феврале 2022 года все изменило.



Бои за Яцковку начались в марте. Село было важной точкой для путинской армии. Через него проходит дорога из Изюма в Лиман и Святогорск. Кроме того, россияне пытались захватить гидроузел в нескольких километрах от Яцковки. По нему можно было перебраться с правого на левый берег Оскольского водохранилища. Во время боев оккупанты били по селу авиацией и артиллерией. А гидроузел разрушили, что привело практически к уничтожению водохранилища. В мае Яцковку захватила путинская армия. «Новости Донбасса» поговорили с местными жителями, которые поделились воспоминаниями об оккупации.







Жительница Яцковки Валентина говорит, что до вторжения россиян они жили нормально.



«Все у нас было. И хозяйство было, и за грибами ходили, и торговали. Очень хорошо мы жили, очень. А когда пришли те, нас собрали, фашисты те: "Мы вам свет сделаем, газ". А одна женщина говорит: "У нас все было. И газ, и свет. Что вы сделали?"» — вспоминает женщина.

Село Яцковка, Донецкая область. Фото: Новости Донбасса

По словам местных жителей, во время окупации гуманитарную помощь военные РФ привозили из Донецка раз в мецям. Сейчас люди в Яцковке говорят, что после деокупации гуманитарку получают два раза в неделю.

Также жители села вспонинают, как во время окупации приходилось делить даже хлеб.

Поврежденное аграрное предприятие в селе Яцковка. Фото: Новости Донбасса

У пенсионерки Валентины погиб муж. Снаряд прилетел во двор. Из-за обстрелов она даже не могла похоронить супруга.

Женщина вспоминает, как по селу били российские военные.



«Сначала авиация пришла. И они авиацией начали бросать что-то. Я выбежала на дорогу и кричу: "Что ты делаешь, что ты делаешь!". Но они же меня не слышали. Я просила: "Убей меня". Страшно было. Тут горело все», — рассказывает Валентина.

Село Яцковка, Донецкая область. Фото: Новости Донбасса

Через четыре месяца, 23 сентября, ВСУ освободили Яцковку, но от когда-то курортного места мало что осталось. Часть жителей выехала, некоторые вернулись. Среди них Ирина — местный медик. Дом ее семьи, который строился с нуля, разрушен. В нем нет окон, одной стены. Во дворе до сих пор — болванки от снарядов. Жить здесь с двумя детьми практически невозможно.

Грузовик ВСУ в селе Яцковка. Фото: Новости Донбасса

Только через некоторое время после начала боевых действий Ирина выехала из села в Кировоградскую область. После того, как российские войска покинули Яцковку, семья вернулась.

«Жили, я считаю, хорошо. Была работа у мужа, у меня. Не было нужды ни в чем. Была спокойная, тихая жизнь. Мы застали авианалеты. Это было очень тяжело, когда ты сидишь с ребенком в погребе, и летит самолет. Это непередаваемо, когда твой ребенок хватает тебя за горло и говорит: "Мама, а мы будем жить?" А ты не знаешь, что ему ответить. Очень сложно все это», — говорит Ирина.

Жительница Яцковки Ирина на фоне разрушенного дома. Фото: Новости Донбасса

По ее словам, многим возвращаться вообще некуда. Например, дом ее родителей разбит полностью. Жилье родителей мужа тоже сильно пострадало. Спустя год в Яцковке появилось электричество, работают магазины, сельский совет. Периодически сюда приезжают врачи «Международного медицинского корпуса». Они работают и в других селах Лиманской громады — в Дробышево, Новоселовке, Редкодубе. Жителям бесплатно привозят и выдают препараты от сахарного диабета, гипертонии, психических расстройств.

Анжелика Осычук, семейный врач «Международного медицинского корпуса», ежедневно ездит из Краматорска по разным локациям. Проводит осмотры, делает кардиограммы. За последний год, по ее словам, среди пациентов стало намного больше тех, кто страдает от депрессий.

Врач Анжелика Осычук. Фото: Новости Донбасса

В день команда Анжелики принимает до 25 человек. В основном, это пенсионеры. Детей здесь почти не осталось. Даже в местной больнице в Яцковке до сих пор видны следы войны. В кабинетах оборудованы буржуйки. «Международный медицинский корпус» занимается восстановлением лечебных учреждений Лиманской громады, но пока что больницу в Яцковке не отремонтировали. Как и многие дома. Большинство из них по-прежнему разрушены.