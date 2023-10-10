«Мамо, ми житимемо?» Мешканці села на Донеччині поділилися спогадами про життя в окупації

Село Яцківка, Донецька область. Фото: Новини Донбасу

Село Яцківка Лиманської громади Донецької області знаходиться у мальовничій курортній зоні на березі Оскільського водосховища. Чимало жителів регіону приїжджали сюди відпочивати. Російське вторгнення у лютому 2022 року все змінило.



Бої за Яцківку розпочалися у березні. Село було важливою точкою для путінської армії. Через нього проходить дорога з Ізюму до Лимана та Святогірська. Крім того, росіяни намагалися захопити гідровузол за кілька кілометрів від Яцківки. Ним можна було перебратися з правого на лівий берег Оскольського водосховища. Під час боїв окупанти били по селу авіацією та артилерією. А гідровузол зруйнували, що призвело практично до знищення водосховища. У травні Яцковку захопила путінська армія. «Новини Донбасу» поговорили з місцевими жителями, які поділилися спогадами про окупацію.







Мешканка Яцківки Валентина каже, що до вторгнення росіян вони жили нормально.



«Все у нас було. І господарство було, і по гриби ходили, і торгували. Дуже добре ми жили. А коли прийшли ті, нас зібрали, фашисти ті: "Ми вам світло зробимо, газ". А одна жінка каже: "У нас все було. І газ, і світло. Що ви зробили?"» — згадує жінка.

Село Яцківка, Донецька область. Фото: Новини Донбасу

За словами місцевих жителів, під час окупації гуманітарну допомогу військові РФ привозили із Донецька раз у мецям. Наразі люди в Яцківці кажуть, що після деокупації гуманітарку отримують двічі на тиждень.



Також жителі села згадують, як під час окупації доводилося ділити навіть хліб.

Пошкоджене аграрне підприємство у селі Яцківка. Фото: Новини Донбасу

У пенсіонерки Валентини загинув чоловік. Снаряд прилетів у двір. Через обстріл вона навіть не могла поховати чоловіка.



Жінка згадує, як по селу били російські військові.



«Спочатку авіація прийшла. І вони авіацією почали кидати щось. Я вибігла на дорогу і кричу: "Що ти робиш, що ти робиш!" Але ж вони мене не чули. Я просила: "Убий мене". Страшно було. Тут горіло все», — розповідає Валентина.

Село Яцківка, Донецька область. Фото: Новини Донбасу

Через чотири місяці, 23 вересня 2022 року, ЗСУ звільнили Яцковку, але від колись курортного місця мало що залишилося. Частина мешканців виїхала, дехто повернувся. Серед них Ірина — місцевий медик. Будинок її сім'ї, що будувався з нуля, зруйновано. У ньому немає вікон, однієї стіни. На подвір'ї досі болванки від снарядів. Жити тут із двома дітьми практично неможливо.

Вантажівка ЗСУ у селі Яцківка. Фото: Новини Донбасу

Лише за деякий час після початку бойових дій Ірина виїхала із села до Кіровоградської області. Після того, як російські війська покинули Яцківку, родина повернулася.



«Жили, я вважаю, добре. Була робота у чоловіка, у мене. Не було потреби ні в чому. Було спокійне, тихе життя. Ми застали авіанальоти. Це було дуже важко, коли ти сидиш із дитиною у погребі, і летить літак. Це невимовно, коли твоя дитина бере тебе за горло і каже: "Мамо, а ми житимемо?" А ти не знаєш, що їй відповісти. Дуже складно все це», — каже Ірина.

Мешканка Яцківки Ірина на тлі зруйнованого будинку. Фото: Новини Донбасу

За її словами, багатьом повертатися взагалі нема куди. Наприклад, будинок її батьків розбитий повністю. Житло батьків чоловіка також сильно постраждало. Через рік у Яцківці з'явилася електрика, працюють магазини, сільська рада. Періодично сюди приїжджають лікарі Міжнародного медичного корпусу. Вони працюють і в інших селах Лиманської громади — у Дробишевому, Новоселівці, Рідкодубі. Мешканцям безкоштовно привозять та видають препарати від цукрового діабету, гіпертонії, психічних розладів.

Анжеліка Осичук, сімейний лікар «Міжнародного медичного корпусу», щодня їздить із Краматорська по різним локаціям. Проводить огляди, робить кардіограму. За останній рік, за її словами, серед пацієнтів стало набагато більше тих, хто страждає на депресії.

Лікар Анжеліка Осичук. Фото: Новини Донбасу

За день команда Анжеліки приймає до 25 осіб. Здебільшого це пенсіонери. Дітей тут майже не лишилося. Навіть у місцевій лікарні в Яцківці досі видно сліди війни. У кабінетах обладнано буржуйки. «Міжнародний медичний корпус» займається відновленням лікувальних закладів Лиманської громади, але поки що лікарню в Яцківці не відремонтували. Як і багато будинків. Більшість із них, як і раніше, зруйновані.