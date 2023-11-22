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Атаки РФ на энергетику: Как Донбасс готовится к блэкаутам

Дмитрий Глушко
22 ноября 2023, 18:05

Атаки РФ на энергетику: Как Донбасс готовится к блэкаутам

Угроза отключения электроэнергии в Украине никуда не делась. Фото: Новости Донбасса Угроза отключения электроэнергии в Украине никуда не делась. Фото: Новости Донбасса

С ухудшением погоды и началом отопительного сезона у жителей Украины растет тревога из-за обстрелов со стороны России, которые, вероятно, снова будут направлены на разрушение энергетической инфраструктуры. «Новости Донбасса» решили разобраться, как к возможным блэкаутам готовятся в прифронтовой Донецкой области.

С надеждой на лучшее

«В прошлом году мы переживали блэкаут в городе Днепр, сейчас приехали домой. Дома лучше, дома можно подготовиться более тщательно, чем где-то вдали от дома. Как готовимся? Закупаем дрова, пауэрбанки остались еще с прошлого года», — рассказывает жительница Краматорска Татьяна.

Жительница Краматорска Татьяна. Фото: Новости Донбасса

А вот местный житель Олег надеется на лучшее.

«Пока нет проблем, я стараюсь не придумывать их самому себе. Какой-то минимум остался с прошлого года: пауэрбанк, пятилитровый газовый баллон с сжиженным газом, печка. А так, я просто надеюсь, что все улучшится. И смысле нет паниковать и заготавливать на будущую жизнь, что-то думать, как-то так», — говорит мужчина.

Житель Краматорска Олег. Фото: Новости Донбасса

В прошлом году Россия начала целенаправленно атаковать энергетическую инфраструктуру Украины довольно рано — 10 октября. Люди почти всю зиму часами сидели без света и тепла. Но Украина приспособилась. В итоге атаки не принесли Москве нужного результата. Но энергетическому сектору был нанесен колоссальный ущерб — более 10 млрд долларов. Все были уверены: как только в Украине стартует отопительный сезон, российская армия снова начнет ракетный террор. Но массированной атаки с использованием ракет и дронов пока не произошло.

«Цель, которая была у России в октябре прошлого года, эта же цель остается и в этом году. В первую очередь, это уничтожение энергетической инфраструктуры, уничтожение критически необходимых объектов, для того, чтобы нанести нам побольше вреда. А, во-вторых, возможно, и дестабилизировать нашу внутреннюю ситуацию в отдельных регионах», — заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Украинцы пережили отключения света в прошлом году. Фото: Новости Донбасса

В текущем году Украина, по словам первых лиц государства, и чиновников, лучше подготовилась и настроена более активно реагировать на подобные ситуации. Президент Владимир Зеленский утверждает, что теперь украинцы будут не только защищаться, но и отвечать на каждый удар со стороны России. Но тем не менее, каждый должен быть готов к худшему.

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По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, для защиты своей критической инфраструктуры Украина укрепляет объекты бетонными сооружениями, также активно внедряются системы ПВО. А население покупает свечи и «готовится к самой ужасной зиме».

«Люди интересуются пауэрбанками, лампами с пауэрбанками, газовыми обогревателями. Мы на данный момент привезли обогреватель, который рассчитан на 60 квадратов, может отопить от баллона. Хорошая вещь», — рассказывает владелец магазина бытовой техники в Краматорске Виталий.

Владелец магазина бытовой техники Виталий. Фото: Новости Донбасса

Бизнес обзавелся генераторами еще год назад

Если в квартире или доме можно как-то обеспечить себя подобным набором, то предприятиям и малому бизнесу сделать это гораздо сложнее. 

«К этой зиме мы готовимся, у нас есть генератор. Опыт прошлого года также есть, мы работали от генератора, все наше оборудование для парикмахеров, для мастеров маникюра у нас работает от аккумуляторов», — рассказывает о подготовке к возможным блэкаутам менеджер салона красоты в Краматорске Дарья.

Менеджер салона красоты Дарья. Фото: Новости Донбасса

«Отлично справлялись, прошли через множество отключений света, приобрели генератор. Были готовы принимать людей, ни за что не останавливались, включали — все было отлично. Работали, ни в чем себе не отказывали», — делится прошлогодним опытом менеджер краматорской кофейни Диана.

Менеджер кофейни Диана. Фото: Новости Донбасса

Возвращение «Пунктов несокрушимости»

Как и в прошлом году, местный бизнес обратился к военной администрации с предложением развернуть в своих помещениях «Пункты несокрушимости», чтобы обеспечить жителей возможностью заряжать свои устройства или подогревать еду. Что касается «Пунктов несокрушимости», которые развернул город, то они уже полностью готовы. Например, в Краматорске таких пунктов 14.

Один из «Пунктов несокрушимости» в Краматорске. Фото: Новости Донбасса

«Каждый "Пункт несокрушимости", который открывается на базе коммунальных учреждений Краматорской военной администрации, предоставляет услуги которые указаны именно на вывеске "Пункта несокрушимости". К таким услугам относятся: интернет, освещение, теплоснабжение, медицинская помощь, подогрев воды, предоставление горячих напитков с собой и так далее», — объясняет заместитель главы военной администрации Краматорска Карен Заргарян.

Замглавы военной администрации Краматорска Карен Заргарян. Фото: Новости Донбасса

Чтобы облегчить поиск ближайшего пункта несокрушимости, в Минцифре была запущена интерактивная карта в приложении «Дия». Однако в целях безопасности она не будет доступна в прифронтовых Херсонской, Донецкой, Запорожской, Луганской областях, а также частично в Харьковской, Черниговской, Николаевской и Днепропетровской областях. Вместо этого жителям будут выдавать листовки с адресами пунктов, а также расклеивать их в общественном транспорте.

Как Украина подготовилась к текущему отопительному сезону и сможет ли провести эту зиму без отключений электроэнергии, нам еще предстоит узнать. Но уже сейчас люди, учитывая опыт прошлого года, готовы обеспечить себе максимальный комфорт и безопасность в случае массированных ракетных атак.

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