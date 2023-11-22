Атаки РФ на енергетику: Як Донбас готується до блекаутів

Загроза відключення електроенергії в Україні нікуди не поділася. Фото: Новини Донбасу

З погіршенням погоди та початком опалювального сезону в українців зростає тривога через обстріли з боку Росії, які, ймовірно, знову будуть спрямовані на руйнування енергетичної інфраструктури. «Новини Донбасу» вирішили розібратися, як до можливих блекаутів готуються у прифронтовій Донецькій області.





З надією на краще

«Минулого року ми переживали блекаут у місті Дніпро, зараз приїхали додому. Вдома краще, вдома можна підготуватися ретельніше, ніж десь далеко від будинку. Як готуємось? Закуповуємо дрова, пауербанки залишилися ще з минулого року», — розповідає мешканка Краматорська Тетяна.

Мешканка Краматорська Тетяна. Фото: Новини Донбасу

А от місцевий мешканець Олег сподівається на краще.



«Поки що немає проблем, я намагаюся не вигадувати їх самому собі. Якийсь мінімум залишився з минулого року: пауербанк, п'ятилітровий газовий балон зі зрідженим газом, піч. А так, я просто сподіваюся, що все буде кращає. І немає сенсу панікувати і заготовляти на майбутнє життя, щось думати, якось так», — каже чоловік.

Мешканець Краматорська Олег. Фото: Новини Донбасу

Минулого року Росія почала цілеспрямовано атакувати енергетичну інфраструктуру України досить рано — 10 жовтня. Люди майже всю зиму годинами сиділи без світла та тепла. Але Україна пристосувалася. У підсумку атаки не дали Москві потрібного результату. Але енергетичному сектору було завдано колосальних збитків — понад 10 млрд доларів. Усі були впевнені: щойно в Україні стартує опалювальний сезон, російська армія знову розпочне ракетний терор. Але масованої атаки з використанням ракет і дронів поки не відбулося.



«Метою, яка була у Росії в жовтні минулого року, ця ж мета залишається і цього року. Насамперед, це знищення енергетичної інфраструктури, знищення критично необхідних об'єктів для того, щоб завдати нам більше шкоди. А по-друге, можливо, і дестабілізувати нашу внутрішню ситуацію в окремих регіонах», — заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скибіцький.

Українці пережили відключення світла минулого року. Фото: Новини Донбасу

Нинішнього року Україна, за словами перших осіб держави, та чиновників, краще підготувалася та налаштована більш активно реагувати на подібні ситуації. Президент Володимир Зеленський стверджує, що тепер українці не лише захищатимуться, а й відповідатимуть на кожен удар із боку Росії. Проте кожен повинен бути готовий до гіршого.

За словами голови МЗС Дмитра Кулеби, для захисту своєї критичної інфраструктури Україна зміцнює об'єкти бетонними спорудами, також активно розгортаються системи ППО. А населення купує свічки та «готується до найжахливішої зими».



«Люди цікавляться пауербанками, лампами з пауербанками, газовими обігрівачами. Ми зараз привезли обігрівач, який розрахований на 60 квадратів, може опалити від балона. Хороша річ», — розповідає власник магазину побутової техніки у Краматорську Віталій.

Власник магазину побутової техніки Віталій. Фото: Новини Донбасу

Бізнес обзавівся генераторами ще рік тому

Якщо у квартирі чи будинку можна якось забезпечити себе подібним набором, то підприємствам та малому бізнесу зробити це набагато складніше.

«До цієї зими ми готуємось, у нас є генератор. Досвід минулого року також є, ми працювали від генератора, все наше обладнання для перукарів, для майстрів манікюру у нас працює від акумуляторів», — розповідає про підготовку до можливих блекаут менеджер салону краси в Краматорську Дар'я.

Менеджер салону краси Дар'я. Фото: Новини Донбасу

«Дуже справлялися, пройшли через безліч відключень світла, придбали генератор. Були готові приймати людей, нізащо не зупинялися, включали — все було чудово. Працювали, ні в чому собі не відмовляли», — ділиться досвідом минулого року менеджер краматорської кав'ярні Діана.

Менеджер кав'ярні Діана. Фото: Новини Донбасу

Повернення «Пунктів незламності»

Як і минулого року, місцевий бізнес звернувся до військової адміністрації із пропозицією розгорнути у своїх приміщеннях «Пункти незламності», щоб забезпечити мешканців можливістю заряджати свої пристрої чи підігрівати їжу. Що стосується «Пунктів незламності», які розгорнуло місто, то вони вже повністю готові. Наприклад, у Краматорську таких пунктів 14.

Один із «Пунктів незламності» у Краматорську. Фото: Новини Донбасу

«Кожен "Пункт незламності", який відкривається на базі комунальних установ Краматорської військової адміністрації, надає послуги, які вказані саме на вивісці "Пункту незламності". До таких послуг належать: інтернет, освітлення, теплопостачання, медична допомога, підігрів води, надання гарячих напоїв із собою тощо», — пояснює заступник голови військової адміністрації Краматорська Карен Заргарян.

Заступник голови військової адміністрації Краматорська Карен Заргарян. Фото: Новини Донбасу

Щоб полегшити пошук найближчого пункту незламності, у Мінцифрі було запущено інтерактивну картку в додатку «Дія». Проте з метою безпеки вона не буде доступна у прифронтових Херсонській, Донецькій, Запорізькій, Луганській областях, а також частково у Харківській, Чернігівській, Миколаївській та Дніпропетровській областях. Натомість мешканцям будуть видавати листівки з адресами пунктів, а також розклеювати їх у громадському транспорті.

Як Україна підготувалася до опалювального сезону, а чи зможе провести цю зиму без відключень електроенергії, нам ще доведеться дізнатися. Але вже зараз люди, з огляду на досвід минулого року, готові забезпечити собі максимальний комфорт і безпеку в разі масованих ракетних атак.