Обстрелы, одинокие пенсионеры и подготовка к зиме: Репортаж из Северска

Северск нуждается в гуманитарной помощи но люди уже думают о восстановлении города после войны. Фото: «Новости Донбасса»

На дорогах Северска довольно много поврежденных российскими обстрелами машин. Люди разбирают транспортные средства на запчасти, а каркас остается под открытым небом. Сдать его на металлолом некуда, а убрать — не стоит главным вопросом.



Отсюда до линии фронта всего около семи километров. Российские войска постоянно обстреливают этот населенный пункт в Донецкой области и его жителей, нанося все новый и новый ущерб. Подробности — в репортаже «Новостей Донбасса».





Как люди живут под обстрелами

«Крыша побита вся, окна забиты. Стекол нет. Тряпками забили и все. Печка есть. Обещают дрова дать. Два года уже так. Не выезжал. А куда выезжать? Куда я поеду, 75 лет. Пенсия три тысячи. Куда я поеду?», — рассказывает житель Северска Леонид.

Поврежденная российскими обстрелами машина в Северске. Фото: «Новости Донбасса»

В большинстве тут остаются пенсионеры либо люди предпенсионного возраста. Работы нет. Выживают за счет гуманитарной помощи.



«Даже если у тебя ничего нет, нет пенсии — выживешь на этой гуманитарке. Свободно. Привозят бесплатный хлеб, два раза в неделю. Пусть по булке на человека, но хватает. Проблема с мышами началась. Ох. С крысами! Это не проблема, это ужас. У меня кошка вывела котят. Вот на ночь закрываем двери и выпустили. На утро встаем — 18 штук принесено под подвал. Котятам носит. Это кошка. А на мышеловки не успеваем яд покупать. Это ужас», — отмечает местный житель Виктор.



Виктору 57 лет. Мужчина не выезжал из родного города ни разу за все время полномасштабной войны. Жить под обстрелами он научился. Летом даже посадил огород и собрал урожай. Но несмотря на все это — полтора года он вынужден жить в подвале.

«14 ноября в том году прилетел снаряд в глухую стену и внутри в доме взорвался. Мы в подвале были. Предлагают уезжать. Куда уезжать? Кто нас где ждет? Вон приехала у моей соседки дочка в Полтаву. У нее муж военный — забрал туда. Говорит: "дядя Витя, так, чтобы ты понимал, десять тысяч надо, чтобы квартиру снять". А у меня пенсия шесть. Вот куда мне ехать?» — вопрошает Виктор.



Хотя стоит отметить, что на сайте объявлений в Полтаве можно найти однокомнатную квартиру и от 3500 гривен, все зависит от состояния жилого помещения и его ремонта.



По словам Виктора, в Северске хоть худо-бедно и привозят поесть, но он в своем доме и картошку вырастил и аккумуляторы купил, установил светодиодные лампочки.

Результат российского обстрела в Северске. Фото: «Новости Донбасса»

Люди в Северске нуждаются в стройматериалах

Сейчас к зиме мужчина нуждается в стройматериалах, чтобы обустроить себе жилье на зиму. Говорит, в подвал попадает вода, это провоцирует большую сырость.



«А кухня у нас над подвалом тоже, последний прилет прямо в лоб, снесло крышу, все. А подвал под кухней, течет. Надо крыть. Ну это подвал — название такое. Это под картошку яма с укрытием. Это ж не бомбоубежище», — говорит житель Северска.



Люди тут вспоминают, как до полномасштабного вторжения, Северская громада процветала. В городе проживало около 15 тысяч человек, но сейчас осталось лишь полторы. Однако, по утверждению местных жителей, есть и те, кто уже вернулся.

Гуманитарная миссия «Пролиска» привезла в Северск фуру со строительными материалами. Фото: «Новости Донбасса»

На помощь людям пришла гуманитарная миссия «Пролиска». Они привезли в населенный пункт фуру со строительными наборами, чтобы помочь с обустройством домов на зиму.

Гуманитарная помощь жителям Северска

«Гуманитарная миссия «Пролиска» сегодня будет раздавать сто строительных наборов для быстрого экстренного ремонта после обстрела жилых домов. Как обычно входят OSB плиты, доски, шурупы, пена, клеенка и тарпаулин. Просто помощь в такие города и в Северск, и в другие идет по графику и по запросу от местных военных администраций. Поэтому задача миссии все скоординировать, чтобы были приглашены люди, чтобы военная администрация дала помощников, организовала безопасную выдачу», — рассказал представитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Ткачев.

Гуманитарная миссия «Пролиска» привезла в Северск фуру со строительными материалами. Фото: «Новости Донбасса»

Собирают всего лишь несколько десятков человек, чтобы не было большого количества и люди не становились огромной мишенью.

Кроме этого, жители смогли получить квалифицированную психологическую помощь. На месте выдачи строительных наборов работают психологи.



«Как по мне, сила местных в сплоченности. Потому что их тут осталось совсем мало. Но они друг друга поддерживают. И даже, когда разговариваю с одним, еще три-четыре подойдут просто послушать, о чем он говорит, добавить или поддержать и обнять его. Даже так», — добавляет психолог гуманитарной миссии «Пролиска» Мария.



Жители Северской громады живут уже полтора года без света, газа, отопления, интернета и стабильной связи. Но люди не остаются один на один со своими проблемами.

Чем обеспечивает гражданских местная власть

Начальник северской военной администрации Алексей Воробьев заявил, что власти пытаются обеспечить мирное население всем необходимым.



«Те пункты обогрева, которые у нас официально, туда мы еще завозим дрова и пеллеты. Каждому человеку будем выдавать дрова бесплатно. Работает коммунальное предприятие. Продуктовыми и химическими наборами, средствами гигиены люди обеспечены. Сейчас работаем для поставки питьевой воды. Максимально сейчас будем еще открывать скважины новые. Ставить очистительные системы. Хочу сказать, что у нас начал работу стоматологический кабинет», — отмечает Воробьев.

Северск. Фото: «Новости Донбасса»

Также община получила стоматологический кабинет на колесах. Врачебную помощь смогут получить в самых отдаленных уголках. Все эти услуги будут бесплатны для местных жителей.



Сегодня в Северске детей нет. Местная власть следит за тем, чтобы родители с детьми не возвращались пока что домой из-за сильных и регулярных обстрелов.



Все люди здесь мечтают о мире и о том, чтобы уже начать восстановление своих поврежденных домов. Но это станет возможно лишь тогда, когда российские войска отправятся к себе домой.