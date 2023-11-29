Обстріли, самотні пенсіонери та підготовка до зими: Репортаж із Сіверська

Сіверськ потребує гуманітарної допомоги, але люди вже думають про відновлення міста після війни. Фото: «Новини Донбасу»

На дорогах Сіверська чимало пошкоджених російськими обстрілами машин. Люди розбирають транспортні засоби на запчастини, а каркас залишається просто неба. Здати його на брухт нікуди, а прибрати — не головне питання на часі.



Звідси до лінії фронту лише близько семи кілометрів. Російські війська постійно обстрілюють цей населений пункт на Донеччині та його мешканців, завдаючи все нової та нової шкоди. Подробиці — у репортажі «Новин Донбасу».

Як люди живуть під обстрілами

«Дах побитий весь, вікна забиті. Скла немає. Ганчірками забили й все. Піч є. Обіцяють дрова дати. Два роки вже так. Я не виїжджав. А куди виїжджати? Куди поїду, 75 років. Пенсія три тисячі. Куди я поїду?» — розповідає мешканець Сіверська Леонід.

Пошкоджена російськими обстрілами машина у Сіверську. Фото: «Новини Донбасу»

Найчастіше тут залишаються пенсіонери чи люди передпенсійного віку. Роботи немає. Виживають шляхом гуманітарної допомоги.



«Навіть, якщо в тебе нічого немає, немає пенсії — виживеш на цій гуманітарці. Вільно. Привозять безплатний хліб двічі на тиждень. Нехай по булці на людину, але вистачає. Проблема з мишами розпочалася. Ох. З щурами! Це не проблема, це жахіття. У мене кішка вивела кошенят. Ось на ніч зачиняємо двері та випускаємо. На ранок встаємо — 18 штук принесено під підвал. Кошенятам носить. А на мишоловки не встигаємо отруту купувати. Це жах», — зазначає місцевий житель Віктор.



Віктору 57 років. Чоловік не виїжджав із рідного міста жодного разу за весь час повномасштабної війни. Жити під обстрілами він навчився. Влітку навіть посадив город та зібрав урожай. Але попри все це, півтора року він змушений жити в підвалі.

«14 листопада того року прилетів снаряд до глухої стіни й всередині в будинку вибухнув. Ми у підвалі були. Пропонують їхати. Куди їхати? Хто нас де чекає? Он приїхала у моєї сусідки донька до Полтави. У неї чоловік військовий — забрав туди. Каже: "дядько Вітю, так, щоб ти розумів, десять тисяч треба, щоб квартиру винайняти". А я маю пенсію шість. Ось куди мені їхати?» — запитує Віктор.



Хоча варто зазначити, що на сайті оголошень у Полтаві можна знайти однокімнатну квартиру від 3500 гривень, все залежить від стану житлового приміщення та його ремонту.



За словами Віктора, у Сіверську хоч сяк-так і привозять поїсти, але він у своєму будинку і картоплю виростив, і акумулятори купив, поставив світлодіодні лампочки.

Результат російського обстрілу в Сіверську. Фото: «Новини Донбасу»

Люди у Сіверську потребують будматеріалів

Зараз до зими чоловік потребує будматеріалів, щоб облаштувати собі житло на зиму. Каже, до підвалу потрапляє вода, а це провокує велику вогкість.



«А кухня у нас над підвалом теж, останній приліт просто в лоб, знесло дах, все. А підвал під кухнею тече. Потрібно крити. Ну це підвал — назва така. Це під картоплю яма з укриттям. Це ж не бомбосховища», — каже мешканець Сіверська.



Люди тут згадують, як до повномасштабного вторгнення, Сіверська громада процвітала. У місті проживало близько 15 тисяч людей, але зараз лишилося лише півтори. Однако, за твердженням місцевих мешканців, є і ті, хто вже повернувся.

Гуманітарна місія «Проліска» привезла до населеного пункту фуру з будівельними матеріалами. Фото: «Новини Донбасу»

На допомогу людям прийшла гуманітарна місія «Проліска». Вони привезли до населеного пункту фуру з будівельними наборами, щоби допомогти з облаштуванням будинків на зиму.

Гуманітарна допомога жителям Сіверська

«Гуманітарна місія "Проліска" сьогодні роздаватиме сто будівельних наборів для швидкого екстреного ремонту після обстрілу житлових будинків. Як завжди сюди входять OSB, дошки, шурупи, піна, клейонка та тарпаулін. Допомога в такі міста і Сіверськ, і в інші йде за графіком і за запитом від місцевих військових адміністрацій. Тому завдання місії все скоординувати, щоб було запрошено людей, щоб військова адміністрація дала помічників, організувала безпечну видачу», — розповів представник гуманітарної місії «Проліска» Євген Ткачов.

Гуманітарна місія «Проліска» привезла до населеного пункту фуру з будівельними матеріалами. Фото: «Новини Донбасу»

Збирають лише кілька десятків людей, щоб не було великої кількості та люди не ставали величезною мішенню.

Окрім цього, мешканці змогли отримати кваліфіковану психологічну допомогу. На місці видачі будівельних наборів працюють психологи.



«На мій погляд, сила місцевих у згуртованості. Бо їх тут лишилося зовсім мало. Але вони одне одного підтримують. І навіть коли розмовляю з одним, ще три-чотири підійдуть просто послухати, про що він говорить, додати або підтримати й обійняти його. Навіть так», — додає психолог гуманітарної місії «Проліска» Марія.



Жителі Сіверської громади живуть dже півтора року без світла, газу, опалення, інтернету та стабільного зв'язку. Але люди не залишаються віч-на-віч зі своїми проблемами.

Чим забезпечує населення місцева влада

Начальник Сіверської військової адміністрації Олексій Воробйов заявив, що влада намагається забезпечити мирне населення всім необхідним.



«Ті пункти обігріву, які у нас офіційно, туди ми ще завозимо дрова та пелети. Кожній людині видаватимемо дрова безплатно. Працює комунальне підприємство. Продуктовими та хімічними наборами, засобами гігієни люди забезпечені. Зараз працюємо для постачання питної води. Максимально зараз ще відкриватимемо свердловини нові. Будемо ставити очисні системи. Хочу сказати, що в нас запрацював стоматологічний кабінет», — зазначає Воробйов.

Сіверськ. Фото: «Новини Донбасу»

Також громада одержала стоматологічний кабінет на колесах. Лікарську допомогу зможуть отримати у найвіддаленіших куточках. Всі ці послуги будуть безплатні для місцевих жителів.



Сьогодні у Сіверську дітей немає. Місцева влада стежить за тим, щоб батьки з дітьми не поверталися поки що додому через сильні та регулярні обстріли.



Усі люди тут мріють про мир і про те, щоб розпочати відновлення своїх пошкоджених будинків. Але це стане можливим лише тоді, коли російські війська вирушать до себе додому.