Артем Жога: Кто он и почему Путин объявил об участии в выборах через донецкого боевика

Владимир Путин с Артемом Жогой. Фото: ТАСС / kremlin

От простого бизнесмена в Славянске до потенциального доверенного лица Владимира Путина на предстоящих выборах. Такой путь прошел Артем Жога, который стал героем всех новостей после того, как лидер Кремля с подачи Жоги объявил о своем намерении баллотироваться на очередной срок. Если бы Жога не был одним из главных боевиков на Донбассе, его карьерой можно было бы гордиться. Кто такой Артем Жога и почему именно его выбрали для объявления Путина — читайте в материале «Новостей Донбасса».



Путь от бизнесмена до «главы Народного совета»

События так называемой «русской весны» привели к тому, что топ-персонажами на оккупированных территориях стали те, кто с оружием в руках поддержал Россию. Семья Артема Жоги — не исключение. До 2014 года он занимался бизнесом в Славянске, в открытых источниках говорится о рыбных магазинах в городе. Потом вступил в ряды батальона «Спарта», который возглавлял Арсен Павлов «Моторола». Причем, пошел туда не сам, а вместе с сыном Владимиром, которому на тот момент было 19 лет. В войне сын превзошел отца. В 2016 году, после ликвидации «Моторолы», именно Владимир Жога возглавил «Спарту», а его отец стал начальником штаба батальона.



Владимир Жога и его отец Артем. Фото: соцсети

Полномасштабное вторжение все изменило. Владимир Жога был убит в Волновахе 5 марта 2022 года, а карьера его отца стремительно пошла вверх. Впервые с Путиным он встретился 9 мая. Глава РФ вручил Артему Жоге звезду Героя РФ, которую посмертно присудили его сыну. Второй раз бывший славянский бизнесмен приехал в Кремль 30 сентября 2022 года. В тот день там подписывали документы о так называемом «воссоединении» оккупированных территорий с Россией. Вероятно, после этого Артем Жога решил, что политика ему ближе. В 2023 году он присоединился к партии «Единая Россия» и осенью был избран депутатом «Народного совета» группировки «ДНР». 20 сентября он стал главой этого псевдообразования.



«На самом деле я рассчитывал стать обычным депутатом, не оставляя службу в Вооруженных силах и продолжая командовать батальоном непосредственно в боевых действиях. И то, что именно меня выбрали председателем “Народного совета”, стало полной неожиданностью», — говорил Артем Жога в одном из интервью.



Среди своих приоритетных задач он называл заботу о боевиках «ДНР», чтобы они получили статус участников боевых действий и льготы. Видимо, здесь Жога не дорабатывает. В местных чатах Донецка и других захваченных городов можно найти десятки сообщений о том, что раненые на фронте мобилизованные не могут добиться выплат после ранений. С такими же проблемами сталкиваются и родственники погибших военных.



Артем Жога. Фото из его телеграм-канала

Почему для выдвижения Путина выбрали Жогу

7 декабря в телеграм-канале Артема Жоги появилась запись о том, насколько якобы важно для жителей Донбасса участие в выборах президента РФ.



«Это первое голосование такого масштаба, в которых мы принимаем участие как полноправные граждане России. Считаю, что выборы президента России станут следующим важным этапом интеграции “республики” в политическое пространство большой России», — писал Жога.



Этот пост стал прологом ко всей последующей истории, кульминацией в которой и стали публичные уговоры Владимира Путина участвовать в выборах. Собственно, тот факт, что лидер Кремля так быстро согласился и особо не удивился словам Жоги, заставляет сомневаться в спонтанности этой встречи. Хотя Дмитрий Песков, конечно же, уверяет: заранее никто ничего не готовил.



Владимир Путин с Артемом Жогой. Фото: пресс-служба президента РФ

«Я очень скептически отношусь к приданию какого-то огромного значения той технологии, тем подробностям, которые связаны непосредственно с выдвижением. Потому что все эти разговоры о том, что очень важно, что именно через Жогу, что без Жоги вообще непонятно, выдвинулся бы или нет. То есть это все, конечно, смешно. Это ритуал. Какие-то детали этого ритуала не имеют никакого значения», — комментирует российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.



В тоже время он отмечает: именно Артем Жога попал в эту историю неслучайно.



«Это связано с тем, что впервые в этом мероприятии ритуальном будут принимать участие так называемые “новые регионы”. Я думаю, что это решающее значение сыграло в выборе такого актера в этом спектакле. То есть, вот Донбасс выдвигает, вот такая история, что у нас теперь новые территории тоже будут голосовать за президента. Я думаю, что акцентирование на этом факте было. Было важно то, что боевик Донбасса стал инициатором этого мероприятия», — говорит Игорь Яковенко.



«Новые регионы» станут основной темой в предвыборной кампании

Артем Жога в своей речи выступил от имени всех жителей Донбасса, которые, выходит, полностью поддерживают исключительно Путина.



«Благодаря вашим действиям, вашему решению мы получили свободу, право выбора. Мы хотим принять участие в выборах президента Российской Федерации, и вы — наш президент. Работы очень много, еще нужна интеграция, пройти интегрирование в социальную связь, во все другие, экономические форматы — и чисто просто обычной, человеческой, мирной жизни. И под вашим руководством мы хотели бы это все делать», — сказал Артем Жога в своей речи, которая так тронула Путина, что он сразу же согласился в очередной раз «спасать Донбасс».



Политологи также уверены: объявление об участии Путина в выборах произошло через Артема Жогу, потому что «новые регионы» станут основной темой в предвыборной кампании. А главная задача оккупационных властей — продемонстрировать абсолютную поддержку нынешнего президента РФ.



«Для Кремля очень важен сам факт проведения президентских выборов на оккупированных украинских территориях и прежде всего, на территории оккупированного Донбасса. Потому что формально вся эта так называемая путинская “спецоперация”, вся эта агрессия затевалась как бы для того, чтобы защитить, спасти Донбасс. Поэтому на него будет брошено особое внимание пропаганды. То есть нужно показать, что Донбасс голосует за Путина. Вот это основной сюжет, который будет использоваться на этих выборах», — комментирует политолог Константин Скоркин.



Ответственным за демонстрацию того, что Донбасс голосует именно за Путина может стать как раз Артем Жога. Он уже заявил, что с радостью взял бы на себя роль доверенного лица лидера Кремля. Вполне вероятно, что именно так и будет. И «глава Народного совета» группировки «ДНР» обеспечит, чтобы выборы на оккупированных территориях прошли так, как этого хочет Москва.