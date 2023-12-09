Артем Жога: Хто він і чому Путін оголосив про участь у виборах через донецького бойовика

Володимир Путін із Артемом Жогою. Фото: ТАСС / kremlin

Від простого бізнесмена у Слов'янську до потенційної довіреної особи Володимира Путіна на майбутніх виборах. Такий шлях пройшов Артем Жога, який став героєм усіх новин після того, як лідер Кремля з подачі Жоги оголосив про намір балотуватися на черговий термін. Якби Жога не був одним із головних бойовиків на Донбасі, його кар'єрою можна було б пишатися. Хто такий Артем Жога і чому саме його обрали для оголошення Путіна — читайте у матеріалі «Новин Донбасу».



Шлях від бізнесмена до «голови Народної ради»

Події так званої «російської весни» призвели до того, що топ-персонажами на окупованих територіях стали ті, хто зі зброєю в руках підтримав Росію. Сім'я Артема Жоги – не виняток. До 2014 року він займався бізнесом у Слов'янську, у відкритих джерелах йдеться про рибні магазини у місті. Потім вступив до лав батальйону «Спарта», який очолював Арсен Павлов «Моторола». Причому пішов туди не сам, а разом із сином Володимиром, якому на той момент було 19 років. У війні син перевершив батька. 2016 року, після ліквідації «Мотороли», саме Володимир Жога очолив «Спарту», а його батько став начальником штабу батальйону.



Володимир Жога та його батько Артем. Фото: соцмережі

Повномасштабне вторгнення все змінило. Володимира Жога було вбито у Волновасі 5 березня 2022 року, а кар'єра його батька стрімко пішла вгору. Вперше із Путіним він зустрівся 9 травня. Глава РФ вручив Артему Жозі зірку Героя РФ, яку посмертно присудили його синові. Вдруге колишній слов'янський бізнесмен приїхав до Кремля 30 вересня 2022 року. У той день там підписували документи про так зване «возз'єднання» окупованих територій із Росією. Ймовірно, після цього Артем Жога вирішив, що політика йому ближча. 2023 року він приєднався до партії «Єдина Росія» і восени був обраний депутатом «Народної ради» угруповання «ДНР». 20 вересня він став головою цього псевдоутворення.



«Насправді я розраховував стати звичайним депутатом, не залишаючи службу у Збройних силах та продовжуючи командувати батальйоном безпосередньо у бойових діях. І те, що саме мене обрали головою "Народної ради", стало повною несподіванкою», — казав Артем Жога в одному з інтерв'ю.



Серед своїх пріоритетних завдань він називав турботу про бойовиків «ДНР», щоб вони отримали статус учасників бойових дій та пільги. Очевидно, тут Жога не допрацьовує. У місцевих чатах Донецька та інших захоплених міст можна знайти десятки повідомлень про те, що поранені на фронті мобілізовані не можуть добитися виплатит після поранень. З такими ж проблемами стикаються й родичі загиблих військових.



Артем Жога. Фото з його телеграм-каналу

Чому для висування Путіна обрали Жогу

7 грудня в телеграм-каналі Артема Жоги з'явився запис про те, наскільки нібито важлива для мешканців Донбасу участь у виборах президента РФ.



«Це перше голосування такого масштабу, у якому ми беремо участь як повноправні громадяни Росії. Вважаю, що вибори президента Росії стануть наступним важливим етапом інтеграції “республіки” у політичний простір великої Росії”, - писав Жога.



Цей пост став прологом до всієї наступної історії, кульмінацією в якій і стали публічні вмовляння Володимира Путіна брати участь у виборах. Власне той факт, що лідер Кремля так швидко погодився і особливо не здивувався словам Жоги, змушує сумніватися в спонтанності цієї зустрічі. Хоча Дмитро Пєсков, звичайно, запевняє: заздалегідь ніхто нічого не готував.



Володимир Путін із Артемом Жогою. Фото: пресслужба президента РФ

«Я дуже скептично ставлюся до надання якогось величезного значення тій технології, тим подробицям, які пов'язані безпосередньо з висуванням. Тому що всі ці розмови про те, що дуже важливо, що саме через Жогу, що без Жоги взагалі незрозуміло, висунувся б чи ні. Тобто це все, звісно, смішно. Це ритуал. Якісь деталі цього ритуалу не мають жодного значення», - коментує російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.



Водночас він зазначає: саме Артем Жога потрапив до цієї історії невипадково.



«Це пов'язано з тим, що вперше в цьому ритуальному заході братимуть участь так звані “нові регіони”. Я думаю, що це вирішальне значення відіграло у виборі такого актора у цій виставі. Тобто ось Донбас висуває, ось така історія, що в нас тепер нові території теж голосуватимуть за президента. Я вважаю, що акцентування на цьому факті було. Було важливо, що бойовик Донбасу став ініціатором цього заходу», — каже Ігор Яковенко.



«Нові регіони» стануть основною темою у передвиборчій кампанії

Артем Жога у своїй промові виступив від імені всіх мешканців Донбасу, які, виходить, повністю підтримують виключно Путіна.



«Завдяки вашим діям, вашому рішенню ми отримали свободу, право вибору. Ми хочемо взяти участь у виборах президента Російської Федерації, і ви наш президент. Роботи дуже багато, ще потрібна інтеграція, пройти інтегрування в соціальний зв'язок, у всі інші, економічні формати — і просто звичайного, людського, мирного життя. І під вашим керівництвом ми хотіли б все це робити», — сказав Артем Жога у своїй промові, яка так зворушила Путіна, що він відразу ж погодився вкотре «рятувати Донбас».



Політологи також упевнені: оголошення про участь Путіна у виборах відбулося через Артема Жогу, бо «нові регіони» стануть основною темою передвиборчої кампанії. А головне завдання окупаційної влади продемонструвати абсолютну підтримку нинішнього президента РФ.



«Для Кремля дуже важливим є сам факт проведення президентських виборів на окупованих українських територіях і насамперед на території окупованого Донбасу. Тому що формально вся ця так звана путінська "спецоперація", вся ця агресія починалася ніби для того, щоб захистити, врятувати Донбас. Тому на нього буде приділена особлива увага пропаганди. Тобто треба показати, що Донбас голосує за Путіна. Ось це основний сюжет, який використовуватиметься на цих виборах», — коментує політолог Костянтин Скоркін.



Відповідальним за демонстрацію того, що Донбас голосує саме за Путіна, може стати якраз Артем Жога. Він вже заявив, що з радістю б узяв на себе роль довіреної особи лідера Кремля. Цілком можливо, що саме так і буде. І «голова Народної ради» угруповання «ДНР» забезпечить, щоб вибори на окупованих територіях пройшли так, як хоче Москва.