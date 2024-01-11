100 кг книг и «Кобзарь» на японском: Как дончанка открыла первую украинскую библиотеку в Токио

Украинская библиотека в Японии Коллаж: Екатерина Бандус

Идея создать украинскую библиотеку в Японии принадлежит переселенке из Донецкой области Дарье Мураками. На различных мероприятиях женщина обратила внимание, что дети украинских беженцев, которые после полномасштабного вторжения России оказались в Японии, практически не говорят по-украински — в основном по-русски. Сначала у Дарьи возникла идея создать украинскую библиотеку только для малышей, но впоследствии решила делать и для взрослых, ведь именно родители должны быть примером для своих детей.

Сбор книг для детей и взрослых

— Дорослі мають читати і показувати дітям, як це цікаво. Тож я вирішила зробити бібліотеку для всіх. На той момент я була дуже дуже далека від видавництва в Україні, але все одно взялася за цю справу, бо знала, де придбати українські книжки і що робити далі, — розповідає жінка.



Дарья Мураками

Первые книги для украинской библиотеки удалось закупить благодаря японской организации YMCA. Сначала в библиотеку допускались только украинцы, выехавшие в результате российской агрессии. Однако впоследствии Дарья решила дать доступ и проживавшим в Японии и до полномасштабного вторжения:



— Они должны сохранить у своих детей украинский язык или вообще с нуля научить их, потому что большинство таких детей говорят на японском. Я обратилась в Центр помощи украинским беженцам в Токио «Химавари» с предложением открыть библиотеку, чтобы, во-первых, сохранить язык, а во-вторых, снять психологическую нагрузку. Ибо что может лучше помочь разрядиться и спасти человека от постоянного пролистывания ленты новостей в телефоне — как не хорошая книга? А книга на каком языке должна быть? Правильно, на украинском.

Украинская библиотека в Японии. Фото: Дарья Мураками

В Центре помощи украинским беженцам в Токио сразу выделили место под книжные полки. Украинское посольство подарило около 20 сборников. Еще сотни книг Издательства Старого Льва прислала компания EPAM. Дальше наполнять библиотеку, рассказывает Дарья, начала сама. Покупала один экземпляр для себя, другой — для библиотеки. Есть много книг с автографами писателей. Впоследствии организовали всеукраинский сбор книг для японской библиотеки в обмен на сувенир из Японии:



— Я подумала, что людям будет интересно, если из Японии им пришлют открытки или небольшие подарочки. Также решила разыграть японские кимоно.

Украинская библиотека в Японии. Фото: Дарья Мураками

Так собрали уже около ста килограммов книг. Удалось открыть библиотеку не только в Токио, но и Кобе.



— Девочка из книжного клуба вдохновилась нашей библиотекой в Токио и 1 декабря открыла свою полочку в Кобе. Около 40 книг подарило посольство и 15 книг она принесла из собственной домашней коллекции. Часть собранных книг во Львове тоже отправят в Кобе. Также мы обмениваемся книгами, дарим друг другу двойные экземпляры книг: если у меня две одинаковые, одну я отдаю в Кобе, она делает так же, — рассказывает Дарья.



Скоро украинская библиотека Токио пополнится новыми книгами и учебниками, которые уже собрало наше посольство в Японии.

Японцы охотно читают украинскую литературу

В библиотеке в Токио, кроме книг на украинском языке, есть и переводы наших авторов на японский и английский языки:



— Я нашла «Кобзарь», который был издан в 1988 году в Японии. Состояние, как новенькое, только немного пожелтевшие страницы. Нашла случайно на интернет-барахолке. Ввела слово «Украина» — и мне выпал «Кобзарь». Стоил он 50 долларов, но я купила его за 12.

«Кобзарь», изданный в Японии. Фото: Дарья Мураками

Таких украинских книг, переведенных на японский, очень мало. Кроме «Кобзаря» женщина нашла еще несколько детских сказок — «Соломенный бычок», «Рукавичка», «Кривая уточка», а также «Лесная песня» и «Каминный хозяин» Леси Украинки и несколько произведений Григория Сковороды.



Переводы, рассказывает Дарья, охотно берут читать японцы, которые учат украинский язык. С будущими посетителями своей библиотеки женщина познакомилась в посольстве, куда японцы приходили на бесплатные уроки украинского языка. Говорит, многие из них раньше изучали русский, но после начала полномасштабного вторжения решили поменять язык для изучения.

От библиотеки к фестивалю



Дарья не только открыла первую украинскую библиотеку в стране восходящего солнца, но и основала первый литературный книжный клуб в Японии. Его цель — популяризировать современную украинскую литературу среди диаспоры и японцев.



— Оказалось, что люди не знают, что читать. Знают только Шевченко, Украинку, Франко. Я поняла, что людям нужно рассказывать, что украинская современная литература интересна, она на разные вкусы. Хотите романы — есть романы, хотите триллеры — есть триллеры. У нас шикарная литература, — делится Дарья.

Украинская библиотека в Японии. Фото: Дарья Мураками

Еще одна идея, которую женщина хочет реализовать в ближайшее время, — детские чтения вместе с песиками. Малыш от 3 до 6 лет может и пообщаться с собачками, и прочесть какую-нибудь интересную книгу, и сделать зарядку, и попеть и смастерить поделку. Прежде всего, уверена Дарья, детям нужны положительные эмоции:



— Дети часто боятся читать вслух, чтобы их не ругали из-за ошибок. А так, если они будут читать собаке, им будет легче открыться. И таким образом развивать технику чтения на украинском языке.

Также женщина сейчас ищет художницу, которая помогла бы в библиотеке с проведением уроков рисования аниме (чтобы соединить украинское с японским). Кроме того, в планах — создание клуба терапевтического письма и создание фестиваля украинской книги в Японии:



— Мечтаю, чтобы украинские авторы могли приезжать в Японию со своими мастер-классами, чтобы популяризировали свои книги. Чтобы в каждом японском городе от Хоккайдо до Окинавы, повсюду, где есть украинцы, были хоть небольшие библиотеки или хотя бы книжные полочки. Нашу украинскую литературу столько травили, уничтожали, расстреливали и убивали писателей, очень много времени литературы почти не существовало, ее уничтожали. Сейчас она начинает развиваться и нужно, чтобы ее услышали, потому что у нас есть что сказать.

Украинская библиотека в Японии. Фото: Дарья Мураками

Путь из оккупированного Донецка в Токио



Дарья приехала в Японию в 2014 году, после оккупации Донецка. Еще до войны ее пригласил японец, с которым планировала выстроить отношения. Впрочем, когда начался Евромайдан, Дарья сказала, что в такое время не может покинуть страну. Откладывала поездку один раз, другой. Затем начали бомбить Донецкий аэропорт. Женщина решила: если не поедет сейчас, то, может быть, уже никогда, если погибнет. Собрала вещи и уехала в Киев через многочисленные блокпосты, пряча сине-желтый флаг.



В прошлом году женщину номинировали на украинскую премию Читомо — «За книжную инициативу, способствующую продвижению чтения».



Если вы хотите приобщиться к сбору книг для украинской библиотеки в Японии, ищите специальные боксы в книжном магазине «Е-Львов» и оставляйте там свой экземпляр.



Материал подготовлен с помощью MediaPort Warsaw, хаба для украинских журналистов в Польше, и при поддержке международной инициативы Media Lifeline Ukraine.