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Пенсии, зарплаты и соцвыплаты: Каких изменений ждать украинцам в 2024 году

Анастасия Гришкова
16 января 2024, 17:40

Пенсии, зарплаты и соцвыплаты: Каких изменений ждать украинцам в 2024 году

Пенсии, зарплаты и соцвыплаты в Украине в 2024 году. Фото: Karyna Panchenko / Unsplash Пенсии, зарплаты и соцвыплаты в Украине в 2024 году. Фото: Karyna Panchenko / Unsplash

Изменения для украинцев с 1 января 2024 года: ожидается повышение пенсий и повышение минимальной заработной платы. Как изменятся тарифы на услуги. Обо всем этом читайте в материале «Новостей Донбасса».

Повышение пенсий в январе 2024 года

С 1 января 2024 года минимальная пенсия повысилась с 2093 года до 2361 грн.

Максимальную пенсию также ожидает повышение — поскольку эти выплаты  выплачивают в десятикратном размере, то она будет на уровне 23 610 грн;

Средняя пенсия в Украине в 2024 году составит до 6 тысяч грн, сейчас она составляет 5 311 грн.

Также в 2024 году состоится индексация пенсий: как будут индексировать пенсии

Перерасчет пенсий состоится в три этапа — в январе, марте и июле:

    • в январе 2024 года выплаты повысят тем, кто получает минимальную и максимальную пенсию;
    • в январе и июле 2024 года — перечислят пенсию тем, кто получает минимальную пенсию в 65 лет с полным страховым стажем, то есть это мужчины, имеющие 35 лет стажа, и женщины со стажем 30 лет;
    • в марте 2024 года — пенсии повысят всем, чьи пенсии должны индексировать по плану, с 1 марта планируется провести новую индексацию.

Повышение минимальной заработной платы

С 1 января согласно Закону Украины «О государственном бюджете Украины на 2024 год» произошел рост минимальной заработной платы. Таким образом, минимальная заработная плата с 1 января 2024 года выросла с 6700 до 7100 гривен.

С 1 апреля минимальная заработная плата вырастет до 8000 тысяч гривен.

Согласно прогнозам министерства финансов, среднемесячная заработная плата в 2024 году составит 21809 грн.

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Изменения размера налогов для ФЛП

В связи с повышением минимальной заработной платы с 1 января вырастет и размер налогов. Таким образом, физическим лицам-предпринимателям (ФЛП) придется платить единый социальный взнос (ЕСВ) с 1 января в размере 1 562 грн, а с 1 апреля — 1 760 грн.

Итак, в 2024 году сумма единого налога будет ежемесячно составлять:

  • для 1 группы ФЛП — 302,80 грн. (10% от прожиточного минимума);
  • для 2 группы ФЛП — 1420 грн. (20% от минимальной зарплаты).

Для 3 группы ФЛП ставки не изменятся по сравнению с 2023 годом:

  • 3% доходов для плательщиков НДС;
  • 5% доходов для неплательщиков НДС.

С 1 января также повысился и прожиточный минимум до 2 920 грн на человека в расчете на месяц.

Как изменятся тарифы в 2024 году. Фото: Kelly Sikkema / Unsplash

Тарифы на коммунальные услуги

До конца отопительного сезона тарифы на газ, воду останутся без изменений.

Цена на газ для бытовых потребителей

Потребители, пользующиеся услугами «Нафтогаза», платят за кубометр газа 7,96 гривны. У остальных стоимость колеблется от 7,7 до 9,9 гривны за кубометр.

Тариф на воду

Для нормального функционирования водоканалов в Украине тарифы на воду в 2024 году нужно повысить на 50%, заявил президент Ассоциации «Укрводоканалэкология» Дмитрий Новицкий. Он отметил, что последний раз тарифы устанавливались в 2021 году на 2022 год.

Тариф на электроэнергию

В Украине не планируется увеличивать тариф на электроэнергию, по крайней мере, до конца апреля 2024 года.

Во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что тарифы на электроэнергию будут оставаться без изменений до конца апреля.

Социальная помощь детям

Помощь на детей, над которыми установлена опека, в 2024 году.

На детей до 6 лет:

  • 6407,5 грн;
  • 8 970,5 грн — если ребенок с инвалидностью;

На детей от 6 до 18 лет:

  • 7990 грн;
  • 11 186 грн — если ребенок с инвалидностью.

Помощь тем, кто ухаживает за больным ребенком:

  • до 6 лет — 5126 грн;
  • от 6 до 18 лет — 6392 грн.

В этом году вырастет помощь детям. Фото: Anna Kolosyuk / Unsplash

В 2024 году вырастет и размер алиментов. Индексация зависит от установленного прожиточного минимума для ребенка определенного возраста. Таким образом, дети до 6 лет будут получать — 2 563 грн, от 6 лет до 18 лет — 3 196 грн.

Также вырастет временная помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов.

Размер составляет разницу между 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за последние полгода.

С 1 января 2024 года максимальный размер такой помощи:

  • для детей до 6 лет — 1281,5 грн;
  • после 6 лет — 1598 грн.

Помощь малообеспеченным семьям-2024

Уровень обеспечения прожиточного минимума для назначения помощи малообеспеченным семьям в процентном отношении к прожиточному минимуму для основных социальных и демографических групп населения будет составлять:

  • для трудоспособных лиц (45% прожиточного минимума для трудоспособных лиц) — 1362,6 грн;
  • для лиц, потерявших трудоспособность, и лиц с инвалидностью (100% соответствующего прожиточного минимума) — 2361 грн;
  • для детей — 130% (до 6 лет — 3 331,9 грн, с 6 до 18 лет — 4 154,8 грн, с 18 до 23 лет (при условии обучения).

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