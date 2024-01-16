Пенсии, зарплаты и соцвыплаты: Каких изменений ждать украинцам в 2024 году

Изменения для украинцев с 1 января 2024 года: ожидается повышение пенсий и повышение минимальной заработной платы. Как изменятся тарифы на услуги. Обо всем этом читайте в материале «Новостей Донбасса».
С 1 января 2024 года минимальная пенсия повысилась с 2093 года до 2361 грн.
Максимальную пенсию также ожидает повышение — поскольку эти выплаты выплачивают в десятикратном размере, то она будет на уровне 23 610 грн;
Средняя пенсия в Украине в 2024 году составит до 6 тысяч грн, сейчас она составляет 5 311 грн.
Перерасчет пенсий состоится в три этапа — в январе, марте и июле:
С 1 января согласно Закону Украины «О государственном бюджете Украины на 2024 год» произошел рост минимальной заработной платы. Таким образом, минимальная заработная плата с 1 января 2024 года выросла с 6700 до 7100 гривен.
С 1 апреля минимальная заработная плата вырастет до 8000 тысяч гривен.
Согласно прогнозам министерства финансов, среднемесячная заработная плата в 2024 году составит 21809 грн.
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В связи с повышением минимальной заработной платы с 1 января вырастет и размер налогов. Таким образом, физическим лицам-предпринимателям (ФЛП) придется платить единый социальный взнос (ЕСВ) с 1 января в размере 1 562 грн, а с 1 апреля — 1 760 грн.
Итак, в 2024 году сумма единого налога будет ежемесячно составлять:
Для 3 группы ФЛП ставки не изменятся по сравнению с 2023 годом:
С 1 января также повысился и прожиточный минимум до 2 920 грн на человека в расчете на месяц.
Как изменятся тарифы в 2024 году. Фото: Kelly Sikkema / Unsplash
До конца отопительного сезона тарифы на газ, воду останутся без изменений.
Потребители, пользующиеся услугами «Нафтогаза», платят за кубометр газа 7,96 гривны. У остальных стоимость колеблется от 7,7 до 9,9 гривны за кубометр.
Для нормального функционирования водоканалов в Украине тарифы на воду в 2024 году нужно повысить на 50%, заявил президент Ассоциации «Укрводоканалэкология» Дмитрий Новицкий. Он отметил, что последний раз тарифы устанавливались в 2021 году на 2022 год.
В Украине не планируется увеличивать тариф на электроэнергию, по крайней мере, до конца апреля 2024 года.
Во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что тарифы на электроэнергию будут оставаться без изменений до конца апреля.
Помощь на детей, над которыми установлена опека, в 2024 году.
На детей до 6 лет:
На детей от 6 до 18 лет:
Помощь тем, кто ухаживает за больным ребенком:
В этом году вырастет помощь детям. Фото: Anna Kolosyuk / Unsplash
В 2024 году вырастет и размер алиментов. Индексация зависит от установленного прожиточного минимума для ребенка определенного возраста. Таким образом, дети до 6 лет будут получать — 2 563 грн, от 6 лет до 18 лет — 3 196 грн.
Также вырастет временная помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов.
Размер составляет разницу между 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за последние полгода.
С 1 января 2024 года максимальный размер такой помощи:
Уровень обеспечения прожиточного минимума для назначения помощи малообеспеченным семьям в процентном отношении к прожиточному минимуму для основных социальных и демографических групп населения будет составлять: