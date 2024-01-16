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Пенсії, зарплати та соцвиплати: Яких змін чекати українцям у 2024 році

Анастасія Гришкова
16 січня 2024, 17:40

Пенсії, зарплати та соцвиплати: Яких змін чекати українцям у 2024 році

Пенсії, зарплати та соцвиплати в Україні у 2024 році. Фото: Karyna Panchenko / Unsplash Пенсії, зарплати та соцвиплати в Україні у 2024 році. Фото: Karyna Panchenko / Unsplash

Зміни для українців з 1 січня 2024 року: очікується підвищення пенсій та підвищення мінімальної заробітної плати. Як зміняться тарифи на послуги? Про все це читайте у матеріалі «Новини Донбасу».

Підвищення пенсій у січні 2024 року

З 1 січня 2024 року мінімальна пенсія підвищилася з 2093 до 2361 грн.

Максимальну пенсію також очікує на підвищення — оскільки ці виплати виплачують у десятикратному розмірі, то вона буде на рівні 23 610 грн;

Середня пенсія в Україні у 2024 році становитиме до 6 тисяч грн, зараз вона становить 5 311 грн.

Також у 2024 році відбудеться індексація пенсій: як індексуватимуть пенсії

Перерахунок пенсій відбудеться у три етапи — у січні, березні та липні:

  • у січні 2024 року виплати підвищать тим, хто отримує мінімальну та максимальну пенсію;
  • у січні та липні 2024 року — перерахують пенсію тим, хто отримує мінімальну пенсію у 65 років із повним страховим стажем, тобто це чоловіки, які мають 35 років стажу, та жінки зі стажем 30 років;
  • у березні 2024 року — пенсії підвищать усім, чиї пенсії мають індексувати за планом, з 1 березня планується провести нову індексацію.

Підвищення мінімальної заробітної плати

З 1 січня згідно до Закону України «Про державний бюджет України на 2024 рік» відбулось зростання мінімальної заробітної плати. Таким чином мінімальна заробітна плата з  1 січня 2024 року зросла з 6700 до 7100 гривень.

З 1 квітня мінімальна заробітна плата зросте до 8000 тисяч гривень.

Згідно прогнозів міністерства фінансів, середньомісячна заробітна плата в 2024 році становитиме 21 809 грн.

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Зміни розміру податків для ФОП

У зв’язку з підвищенням мінімальної заробітної плати з 1 січня зросте і розмір податків. Таким чином фізичним особам-підприємцям (ФОП) доведеться платити єдиний соціальний внесок (ЄСВ) з 1 січня у розмірі 1 562 грн, а з 1 квітня — 1 760 грн.

Отже, у 2024 році сума єдиного податку щомісяця складатиме:

  • для 1 групи ФОП — 302,80 грн (10% від прожиткового мінімуму);
  • для 2 групи ФОП — 1420 грн (20% мінімальної зарплати).

Для 3 групи ФОП ставки не зміняться порівняно з 2023 роком:

  • 3% доходів для платників ПДВ;
  • 5% доходів для неплатників ПДВ.

З 1 січня також підвищився і прожитковий мінімум до 2 920 грн на особу з розрахунку на місяць.

Як зміняться тарифи у 2024 році. Фото: Kelly Sikkema / Unsplash

Тарифи на комунальні послуги

До кінця опалювального сезону тарифи на газ, воду залишаться без змін.

Ціна на газ для побутових споживачів

Споживачі, які користуються послугами «Нафтогазу», платять за кубометр газу 7,96 гривні. У решти вартість коливається від 7,7 до 9,9 гривні за кубометр.

Тариф на воду

Для нормального функціонування водоканалів в Україні тарифи на воду у 2024 році потрібно підвищити на 50%, заявив президент Асоціації «Укрводоканалекологія» Дмитро Новицький. Він зазначив, що востаннє тарифи встановлювалися у 2021 році на 2022 рік.

Тариф на електроенергію

В Україні не планується збільшувати тариф на електроенергію принаймні до кінця квітня 2024 року.

Під час засідання уряду прем'єр-міністр Денис Шмігаль заявив, що тарифи на електроенергію залишатимуться без змін до кінця квітня.

Соціальна допомога дітям

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку, у 2024 році:

На дітей віком до 6 років:

  • 6407,5 грн;
  • 8 970,5 грн — якщо дитина з інвалідністю;

На дітей віком від 6 до 18 років:

  • 7990 грн;
  • 11 186 грн — якщо дитина з інвалідністю.

Допомога тим, хто доглядає хвору дитину:

  • до 6 років — 5126 грн;
  • від 6 до 18 років — 6392 грн.

В цьому році зросте допомога дітям. Фото: Anna Kolosyuk / Unsplash

У 2024 році зросте і розмір аліментів. Індексація залежить від встановленого прожиткового мінімуму для дитини певного віку. Таким чином, діти до 6 років отримуватимуть — 2563 грн, від 6 років до 18 років — 3196 грн.

Також зросте тимчасова допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів.

Розмір становить різницю між 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї у розрахунку на одну особу за останні півроку.

З 1 січня 2024 року максимальний розмір такої допомоги:

  • для дітей до 6 років — 1281,5 грн;
  • після 6 років — 1598 грн.

Допомога малозабезпеченим сім'ям-2024

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги малозабезпеченим сім'ям у відсотковому відношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних та демографічних груп населення складатиме:

  • для працездатних осіб (45% прожиткового мінімуму для працездатних осіб) — 1 362,6 грн;
  • для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю (100% відповідного прожиткового мінімуму) — 2 361 грн;
  • для дітей — 130% (до 6 років — 3 331,9 грн, з 6 до 18 років — 4 154,8 грн, з 18 до 23 років (за умови навчання) — 3 936,4 грн).

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