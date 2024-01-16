Пенсії, зарплати та соцвиплати: Яких змін чекати українцям у 2024 році

Зміни для українців з 1 січня 2024 року: очікується підвищення пенсій та підвищення мінімальної заробітної плати. Як зміняться тарифи на послуги? Про все це читайте у матеріалі «Новини Донбасу».
З 1 січня 2024 року мінімальна пенсія підвищилася з 2093 до 2361 грн.
Максимальну пенсію також очікує на підвищення — оскільки ці виплати виплачують у десятикратному розмірі, то вона буде на рівні 23 610 грн;
Середня пенсія в Україні у 2024 році становитиме до 6 тисяч грн, зараз вона становить 5 311 грн.
Перерахунок пенсій відбудеться у три етапи — у січні, березні та липні:
З 1 січня згідно до Закону України «Про державний бюджет України на 2024 рік» відбулось зростання мінімальної заробітної плати. Таким чином мінімальна заробітна плата з 1 січня 2024 року зросла з 6700 до 7100 гривень.
З 1 квітня мінімальна заробітна плата зросте до 8000 тисяч гривень.
Згідно прогнозів міністерства фінансів, середньомісячна заробітна плата в 2024 році становитиме 21 809 грн.
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У зв’язку з підвищенням мінімальної заробітної плати з 1 січня зросте і розмір податків. Таким чином фізичним особам-підприємцям (ФОП) доведеться платити єдиний соціальний внесок (ЄСВ) з 1 січня у розмірі 1 562 грн, а з 1 квітня — 1 760 грн.
Отже, у 2024 році сума єдиного податку щомісяця складатиме:
Для 3 групи ФОП ставки не зміняться порівняно з 2023 роком:
З 1 січня також підвищився і прожитковий мінімум до 2 920 грн на особу з розрахунку на місяць.
Як зміняться тарифи у 2024 році. Фото: Kelly Sikkema / Unsplash
До кінця опалювального сезону тарифи на газ, воду залишаться без змін.
Споживачі, які користуються послугами «Нафтогазу», платять за кубометр газу 7,96 гривні. У решти вартість коливається від 7,7 до 9,9 гривні за кубометр.
Для нормального функціонування водоканалів в Україні тарифи на воду у 2024 році потрібно підвищити на 50%, заявив президент Асоціації «Укрводоканалекологія» Дмитро Новицький. Він зазначив, що востаннє тарифи встановлювалися у 2021 році на 2022 рік.
В Україні не планується збільшувати тариф на електроенергію принаймні до кінця квітня 2024 року.
Під час засідання уряду прем'єр-міністр Денис Шмігаль заявив, що тарифи на електроенергію залишатимуться без змін до кінця квітня.
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку, у 2024 році:
На дітей віком до 6 років:
На дітей віком від 6 до 18 років:
Допомога тим, хто доглядає хвору дитину:
В цьому році зросте допомога дітям. Фото: Anna Kolosyuk / Unsplash
У 2024 році зросте і розмір аліментів. Індексація залежить від встановленого прожиткового мінімуму для дитини певного віку. Таким чином, діти до 6 років отримуватимуть — 2563 грн, від 6 років до 18 років — 3196 грн.
Також зросте тимчасова допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів.
Розмір становить різницю між 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї у розрахунку на одну особу за останні півроку.
З 1 січня 2024 року максимальний розмір такої допомоги:
Рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги малозабезпеченим сім'ям у відсотковому відношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних та демографічних груп населення складатиме: