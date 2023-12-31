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Выезд за границу на авто: основные правила и какие документы нужны

Новости Донбасса
31 декабря 2023, 12:50

Выезд за границу на авто: основные правила и какие документы нужны

Очередь автомобилей возле международного пункта пропуска. Фото: ГПСУ Очередь автомобилей возле международного пункта пропуска. Фото: ГПСУ

После начала полномасштабного вторжения России в Украину водителям разрешали пересекать границу даже без наличия некоторых документов. Однако правила изменились — перечень документов расширили. Важно и то, на каком транспорте человек будет выезжать — собственном или чужом. Детали о правилах выезда за границу на автомобиле — в материале «Новостей Донбасса». 

Первое, что стоит помнить: при себе необходимо иметь оригиналы документов в бумажном или пластиковом виде, не в приложении «Дія».

Пересечение границы на собственном авто

Если решили выехать из Украины на своем автомобиле, необходимо иметь:

  • водительское удостоверение по международным стандартам;
  • свидетельство о регистрации транспортного средства, оформленное на имя водителя или пассажира;
  • опознавательный знак Украины на авто (UA), размещение которого не является обязательным при наличии обозначения UA на номерном знаке;
  • договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, то есть — международную страховку «Зеленая карта».

«Зеленая карта» — международный аналог полиса автогражданки. Соответствующее страхование действует в 48 странах, в перечне — все государства Шенгенской зоны.

Кроме того, на машине должен быть государственный номерной знак, содержащий латинские буквы (индивидуальные номера, например, SHEVA1 или ПЕРЕМОГА действуют только на территории Украины).

Может понадобиться полис медицинского страхования на водителя и всех пассажиров. Он должен быть оформлен на все время путешествия.

Пересечение границы на автомобиле. Фото: ГПСУ

Пересечение границы на чужом автомобиле

Граждане, которые не являются владельцами авто, должны иметь такой же перечень документов, как и владельцы, за исключением свидетельства о регистрации транспортного средства (техпаспорт) для выезда за границу. В таком случае документ выдается на имя водителя или пассажира. Чтобы оформить временное свидетельство, необходимо вместе с владельцем обратиться в сервисный центр МВД.

С собой нужно иметь: 

  • паспорт;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • свидетельство о регистрации транспортного средства.

По возвращении в Украину свидетельство о регистрации транспортного средства на имя водителя нужно вернуть в сервисный центр Министерства внутренних дел (МВД) в течение 10 дней. 

Еще один способ, который позволит пересечь границу на чужом авто — оформить доверенность. Такой документ на право управлять чужим автомобилем в другой стране будет действительным при следующих условиях:

  • доверенность необходимо перевести на язык государства, в котором будете находиться; 
  • легализовать документ в установленном порядке (выполнить процедуры, которые необходимы для признания документа, выданного в другой стране — апостиль или консульская легализация). 

Однако эта процедура несколько сложнее, отмечают в МВД, и советуют все же оформить свидетельство о регистрации для выезда за границу.

Также во время выезда могут проверить наличие в машине аптечки, знака аварийной остановки, огнетушителя и даже запасного колеса. Кроме того, советуют обратить внимание на тонировку окон — в некоторых странах она запрещена на ветровом и переднем стекле.

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Выезд за границу с ребенком

С 16 лет подростки могут свободно пересекать украинскую границу. Дети, не достигшие этого возраста, могут выезжать в сопровождении:

    • одного из родителей — необходимо иметь свидетельство о рождении ребенка (нотариальное согласие второго родителя сейчас не требуют);
    • других родственников — нужно свидетельство о рождении и документ сопровождающего, подтверждающий родственные связи;
    • лиц, которые не являются родственниками ребенка: в таком случае необходимо письменное заявление по крайней мере одного из родителей, заверенное органом опеки и попечительства, а также свидетельство о рождении ребенка или его паспорт.

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