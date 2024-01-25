Какими будут социальные выплаты в 2024 году

Каким будет размер соцвыплат в Украине. Фото: Karyna Panchenko / Unsplash

С 1 января в Украине начато финансирование социальных выплат. Какими будут соцвыплаты в 2024 году, читайте в материале «Новости Донбасса».

Выплаты на ребенка в 2024 году

В 2024 году выплаты при рождении ребенка не повысились. Так как эта сумма установлена законом и не зависит от размера прожиточного минимума.



В 2023 году размер пособия при рождении или усыновлении ребенка составил 41 280 гривен. Эта сумма не зависит от количества рожденных или усыновленных детей.



Отмечается, что выплаты суммы производятся сначала одним платежом размером в 10 320 гривен, затем остальная сумма распределяется на равные части по 860 гривен и поступает в течение следующих 36 месяцев.

Каким будет размер алиментов в 2024 году

Алименты — это обязанность содержания одним членом семьи других. Чаще всего речь идет об алиментах на ребенка. Однако это не единственная ситуация, когда человек имеет финансовые обязательства по отношению к кому-то из родственников.

В частности, закон предусматривает следующие виды алиментов:

на содержание жены во время беременности и до достижения ребенком 3-летнего возраста;

на ребенка до достижения им 18 лет. Такие алименты обязан платить родитель, не проживающий вместе с ребенком. Это не всегда мужчина: около 10% должников по алиментам — женщины;

на совершеннолетнего ребенка, который продолжает обучение, но только до 23 лет.

Согласно статье 7 закона «О Государственном бюджете на 2024 год», с 1 января увеличен размер прожиточного минимума.



Таким образом, с января 2024 года минимальный гарантированный размер алиментов составит:

для детей в возрасте до 6 лет составляет 1281,5 грн;

для детей от 6 до 18 лет — 1598 грн.

Отсутствие работы у отца или матери не освобождает их от обязанности содержать ребенка. Но в таком случае есть смысл определить размер обязательства в жесткой денежной сумме. Сумма алиментов с безработному обычно минимальна — 50% прожиточного минимума на ребенка.

Социальная помощь для людей с инвалидностью

С 1 января 2024 года выплаты людям с инвалидностью возрастут на 268 гривен. Таким образом, социальная помощь людям с инвалидностью в 2024 году увеличится с 2 093 гривен до 2 361 гривны.

Размер пособия детям с инвалидностью

С 1 января 2024 года социальная помощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью составит:

лицам с инвалидностью с детства I группы подгруппы А с надбавкой по уходу — 8 044,7 грн;

лицам с инвалидностью с детства I группы подгруппы Б с надбавкой по уходу — 4 722 грн;

лицам с инвалидностью с детства II группы — 2361 грн;

одиноким лицам с инвалидностью с детства ІІ группы, которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии нуждаются в постоянном постороннем уходе с надбавкой на уход — 3 659,55 грн;

лицам с инвалидностью с детства III группы — 2361 грн;

одиноким лицам с инвалидностью с детства ІІІ группы, нуждающимся в постоянном постороннем уходе с надбавкой на уход — 3 187,35 грн;

на детей с инвалидностью до 18 лет — 2361 грн;

на детей с инвалидностью до 6 лет с надбавкой по уходу — 2 934,2 грн;

на детей с инвалидностью подгруппы А до 6 лет с надбавкой по уходу — 6 778,7 грн;

на детей с инвалидностью от 6 до 18 лет с надбавкой по уходу — 3 250,7 грн;

на детей с инвалидностью подгруппы А от 6 до 18 лет с надбавкой по уходу — 8 044,7 грн;

детей с инвалидностью до 18 лет, заболевание которых связано с Чернобыльской катастрофой — 2 479,05 грн;

детей с инвалидностью до 6 лет, заболевание которых связано с Чернобыльской катастрофой с надбавкой по уходу — 3 760,55 грн;

детей с инвалидностью подгруппы А, заболевание которых связано с Чернобыльской катастрофой до 6 лет с надбавкой по уходу — 7 605,05 грн;

детей с инвалидностью, заболевание которых связано с Чернобыльской катастрофой от 6 до 18 лет с надбавкой по уходу — 4 077,05 грн;

детей с инвалидностью подгруппы А, заболевание которых связано с Чернобыльской катастрофой от 6 до 18 лет с надбавкой по уходу — 8 871,05 грн.

Помощь малоимущим и многодетным семьям

Уровень обеспечения прожиточного минимума для назначения помощи малообеспеченным семьям в процентном соотношении к прожиточному минимуму для основных социальных и демографических населения в 2024 году составит:

для трудоспособных лиц (45% прожиточного минимума для трудоспособных лиц) — 1362,6 грн;

для лиц, потерявших трудоспособность, и лиц с инвалидностью (100% соответствующего прожиточного минимума) — 2361 грн;

для детей — 130% (до 6 лет — 3 331,9 грн, с 6 до 18 лет — 4 154,8 грн, с 18 до 23 лет (при условии обучения) — 3 936,4 грн).

Согласно «Порядку выплаты пособия на детей, которые воспитываются в многодетных семьях, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 13 марта 2019 № 250», многодетные семьи получают ежемесячные выплаты на третьего и каждого последующего ребенка в возрасте до шести лет.



В 2023 году сумма выплат составляет 2100 гривен в месяц.



Помощь начинают выплачивать после подачи заявления от родителя. Заявление можно подать в любое время до достижения ребенком 6-летнего возраста.

Помощь раненым военным

Согласно закону Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», военнослужащие, получившие ранения во время войны, имеют право на одноразовую выплату в размере 50 минимальных заработных плат.



Также им предоставляется право на государственную социальную помощь в размере 20 минимальных заработных плат.



Кроме того, на зарплаты военнослужащим в 2024 году будет выделено 751,3 миллиарда гривен. Относительно доплат в размере 30 и 100 тысяч гривен правительство планирует сохранить эти выплаты в течение периода действия военного положения, как это предусмотрено постановлением Кабмина № 168.