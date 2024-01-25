Якими будуть соціальні виплати у 2024 році

Яким буде розмір соцвиплат в Україні? Фото: Karyna Panchenko / Unsplash

З 1 січня в Україні розпочато фінансування соціальних виплат. Якими будуть соцвиплати у 2024 році, читайте у матеріалі «Новини Донбасу».

Виплати на дитину у 2024 році

У 2024 році виплати при народженні дитини не підвищились. Оскільки ця сума встановлена законом і не залежить від розміру прожиткового мінімуму.



У 2023 році розмір допомоги у разі народження чи усиновлення дитини становив 41 280 гривень. Ця сума не залежить від кількості народжених чи усиновлених дітей.



Зазначається, що виплати суми здійснюються спочатку одним платежем розміром в 10 320 гривень, потім решта суми розподіляється на рівні частини по 860 гривень та надходить упродовж наступних 36 місяців.

Яким буде розмір аліментів у 2024 році

Аліменти — це обовʼязок утримання одним членом сімʼї інших. Найчастіше йдеться про аліменти на дитину. Проте це не єдина ситуація, коли людина має фінансові зобовʼязання щодо когось із родичів.

Зокрема, закон передбачає такі види аліментів:

на утримання дружини під час вагітності та до досягнення дитиною 3-річного віку;

на дитину до досягнення нею 18 років. Такі аліменти зобов'язаний платити батько, який не проживає разом із дитиною. Це не завжди чоловік: близько 10% боржників за аліментами — жінки;

на повнолітню дитину, яка продовжує навчання, але лише до 23 років.

Згідно зі статтею 7 закону «Про Державний бюджет на 2024 рік», з 1 січня збільшено розмір прожиткового мінімуму.



Таким чином, з січня 2024 року мінімальний гарантований розмір аліментів становитиме:

для дітей віком до 6 років становить 1281,5 грн.;

для дітей від 6 до 18 років — 1598 грн.

Відсутність роботи у батька чи матері не звільняє їх від обовʼязку утримувати дитину. Але в такому разі є сенс визначити розмір зобовʼязання у твердій грошовій сумі. Сума аліментів з безробітного зазвичай мінімальна — 50% прожиткового мінімуму на дитину.

Соціальна допомога для людей з інвалідністю

З 1 січня 2024 року виплати людям з інвалідністю зростуть на 268 гривень. Таким чином, соціальна допомога людям з інвалідністю у 2024 році збільшиться з 2093 гривень до 2361 гривні.

Розмір допомоги дітям з інвалідністю

З 1 січня 2024 року соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю становитиме:

особам з інвалідністю з дитинства І групи підгрупи А з надбавкою на догляд — 8 044,7 грн;

особам з інвалідністю з дитинства І групи підгрупи Б з надбавкою на догляд — 4 722 грн;

особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи — 2 361 грн;

одиноким особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд — 3 659,55 грн;

особам з інвалідністю з дитинства ІІІ групи — 2 361 грн;

одиноким особам з інвалідністю з дитинства ІІІ групи, які потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд — 3 187,35 грн;

на дітей з інвалідністю до 18 років — 2 361 грн;

на дітей з інвалідністю до 6 років з надбавкою на догляд — 2 934,2 грн;

на дітей з інвалідністю підгрупи А до 6 років з надбавкою на догляд — 6 778,7 грн;

на дітей з інвалідністю від 6 до 18 років з надбавкою на догляд — 3 250,7 грн;

на дітей з інвалідністю підгрупи А від 6 до 18 років з надбавкою на догляд — 8 044,7 грн;

на дітей з інвалідністю до 18 років, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою — 2 479,05 грн;

на дітей з інвалідністю до 6 років, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою з надбавкою на догляд — 3 760,55 грн;

на дітей з інвалідністю підгрупи А, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою до 6 років із надбавкою на догляд — 7 605,05 грн;

на дітей з інвалідністю, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою від 6 до 18 років з надбавкою на догляд — 4 077,05 грн;

на дітей з інвалідністю підгрупи А, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою від 6 до 18 років із надбавкою на догляд — 8 871,05 грн.

Допомога малозабезпеченим та багатодітним сім'ям

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги малозабезпеченим сім’ям у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних населення у 2024 році становитиме:

для працездатних осіб (45% прожиткового мінімуму для працездатних осіб) — 1 362,6 грн;

для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю (100% відповідного прожиткового мінімуму) — 2 361 грн;

для дітей — 130% (до 6 років — 3 331,9 грн, з 6 до 18 років — 4 154,8 грн, з 18 до 23 років (за умови навчання) — 3 936,4 грн).

Згідно з «Порядком виплати допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2019 року № 250, багатодітні родини отримують щомісячні виплати на третю і кожну наступну дитину віком до шести років. У 2023 році сума виплат становить 2100 гривень на місяць.



Допомогу починають виплачувати після подання заяви від одного з батьків. Заяву можна подати у будь-який час до досягнення дитиною 6-річного віку.

Допомога пораненим військовим

Згідно зі Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», військовослужбовці, які отримали поранення під час війни, мають право на одноразову виплату в розмірі 50 мінімальних заробітних плат.



Також, їм надається право на державну соціальну допомогу у розмірі 20 мінімальних заробітних плат.



Окрім того, на зарплати військовослужбовцям у 2024 році виділять 751,3 мільярда гривень. Щодо доплат у розмірі 30 та 100 тисяч гривень, уряд планує зберегти ці виплати протягом періоду дії воєнного стану, як це передбачено постановою Кабміну № 168.