Якими будуть соціальні виплати у 2024 році

З 1 січня в Україні розпочато фінансування соціальних виплат. Якими будуть соцвиплати у 2024 році, читайте у матеріалі «Новини Донбасу».
У 2024 році виплати при народженні дитини не підвищились. Оскільки ця сума встановлена законом і не залежить від розміру прожиткового мінімуму.
У 2023 році розмір допомоги у разі народження чи усиновлення дитини становив 41 280 гривень. Ця сума не залежить від кількості народжених чи усиновлених дітей.
Зазначається, що виплати суми здійснюються спочатку одним платежем розміром в 10 320 гривень, потім решта суми розподіляється на рівні частини по 860 гривень та надходить упродовж наступних 36 місяців.
Аліменти — це обовʼязок утримання одним членом сімʼї інших. Найчастіше йдеться про аліменти на дитину. Проте це не єдина ситуація, коли людина має фінансові зобовʼязання щодо когось із родичів.
Зокрема, закон передбачає такі види аліментів:
Згідно зі статтею 7 закону «Про Державний бюджет на 2024 рік», з 1 січня збільшено розмір прожиткового мінімуму.
Таким чином, з січня 2024 року мінімальний гарантований розмір аліментів становитиме:
Відсутність роботи у батька чи матері не звільняє їх від обовʼязку утримувати дитину. Але в такому разі є сенс визначити розмір зобовʼязання у твердій грошовій сумі. Сума аліментів з безробітного зазвичай мінімальна — 50% прожиткового мінімуму на дитину.
З 1 січня 2024 року виплати людям з інвалідністю зростуть на 268 гривень. Таким чином, соціальна допомога людям з інвалідністю у 2024 році збільшиться з 2093 гривень до 2361 гривні.
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З 1 січня 2024 року соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю становитиме:
Рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги малозабезпеченим сім’ям у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних населення у 2024 році становитиме:
Згідно з «Порядком виплати допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2019 року № 250, багатодітні родини отримують щомісячні виплати на третю і кожну наступну дитину віком до шести років. У 2023 році сума виплат становить 2100 гривень на місяць.
Допомогу починають виплачувати після подання заяви від одного з батьків. Заяву можна подати у будь-який час до досягнення дитиною 6-річного віку.
Згідно зі Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», військовослужбовці, які отримали поранення під час війни, мають право на одноразову виплату в розмірі 50 мінімальних заробітних плат.
Також, їм надається право на державну соціальну допомогу у розмірі 20 мінімальних заробітних плат.
Окрім того, на зарплати військовослужбовцям у 2024 році виділять 751,3 мільярда гривень. Щодо доплат у розмірі 30 та 100 тисяч гривень, уряд планує зберегти ці виплати протягом періоду дії воєнного стану, як це передбачено постановою Кабміну № 168.