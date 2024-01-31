«За один день засекли 139 FPV-дронов». Как краматорские пограничники защищают Часов Яр

Часов Яр. Фото: Новости Донбасса

Военнослужащие Краматорского пограничного отряда прошли бои за Бахмут. Для героев этого репортажа потеря города стала личной трагедией, потому что они родом из Бахмута или жили там. Сейчас бойцы защищают Часов Яр от натиска российских войск. Пока штурмовые действия россиян существенных успехов не имеют. Вместе с тем украинские военные отмечают, что армия противника имеет преимущество в дронах, а российские командиры не сдерживают себя в отправке пехоты на убой. Подробности — в материале «Новостей Донбасса».





После руин Бахмута

Кириллу 33 года. Почти всю жизнь он прожил в Бахмуте. В рядах пограничников с 2020 года. Российские оккупанты уничтожили многое из того, что ему было дорого.



«В Соледаре ничего нет, и в Бахмуте тоже все уничтожено. Самое главное, что семья выехала и все хорошо. То такое, отстроится. Ничего страшного», — делится военнослужащий Краматорского пограничного отряда.



Кирилл говорит, труднее всего потерю Бахмута переживала жена.



«Сейчас уже привыкли к этому, а сначала было очень тяжело ехать из одной квартиры на другую, там пока жилье нашли — очень тяжело с маленьким ребенком. Так тяжело смотреть видео, фото», — рассказывает военный.



Военнослужащий Краматорского пограничного отряда ГПСУ Кирилл. Фото: Новости Донбасса

Дочери Кирилла всего два года. Почти столько же в Украине идет полномасштабная война. За это время папа видел малышку дважды в год по две недели.



«Как говорит жена, я ее балую. То, что я её не вижу, я хочу все то, что не дал ей, внимание и любовь, хочу дать ей за две недели. И потом жена говорит: "Ты её очень балуешь". Я не могу иначе», — говорит военнослужащий Краматорского пограничного отряда.У Кирилла уже есть боевое ранение. Получил он его в прошлом году в Бахмуте.



«Осколочное в ногу. Под конец ротации уже, в конце марта. Прилетел АГС, возле ноги упал. Там осколочек, в стопу попал. Все хорошо. Эвакуировали. Парни предоставили мне первую медицинскую помощь», — вспоминает он.



Российское преимущество в дронах

Сегодня Кирилл вместе с побратимами защищает Часов Яр — город, который уже почти год пытаются оккупировать российские войска. Родной Бахмут украинские пограничники видят регулярно с высоты птичьего полета.



«Враг работает почти всеми силами, которые у него есть. То есть, начиная от обычных автоматов, заканчивая снайперскими винтовками, пулеметами крупнокалиберными, пулеметы 7,62, так же минометы, танк работает часто и авиация. Больше всего это FPV-дроны. То есть, за один день, что мы могли засечь, то это 139 FPV-дронов. Это лишь на этом направлении. То есть, только то, что мы смогли увидеть. А сколько еще было запущено, что мы не видели», — рассказывает военнослужащий Краматорского пограничного отряда ГПСУ Павел.



У украинских военных дроны тоже есть, но в значительно меньшем количестве, нежели у россиян, поэтому волонтеры регулярно организовывают сборы средств на покупку новых. Тем более, что на передовой это — расходный материал. И его необходимо много, это сможет облегчить жизнь украинских военнослужащих.



Военнослужащий Краматорского пограничного отряда ГПСУ Павел. Фото: Новости Донбасса

Двадцатишестилетний Павел на фронте с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину. Он показывает «Новостям Донбасса», чем пограничники дают отпор армии РФ под Часов Яром.



«Это американский „Джавелин“. Очень хорошая штука. Вот он без короба. Танки оккупантов горят, башни разрываются. Все отлично. Вот „Мотодор“ — также хорошее противотанковое средство. Тоже отличная вещь. Ну, а дальше что: по привычке, гранаты Ф-1. Отличная штука, если честно, против оккупантов очень хорошо, если они вблизи находятся, а дальше патроны крупнокалиберные 12,7. Пулемет ДШК и также „Браунинг“. Есть еще ВОГи у нас — тоже хорошо оккупантов секут», — перечисляет военнослужащий.



Павел жил в Бахмуте с 2019 года. Говорит, успел полюбить город.



«Я в Бахмуте еще проживал задолго до полномасштабного вторжения, еще когда Бахмут процветал. Сейчас очень больно смотреть на этот город. Полюбил его, как родной, тяжело на это все смотреть», — подчеркивает боец.



От «Шахтера» до военного лицея

Командир этого подразделения — Вадим — тоже коренной житель Донецкой области.



«Я сам из Донецкой области. Жизнь меня готовила к тому, что я буду футболистом. Я играл в „Шахтере“, учился с семи лет. Потом получил травму ноги и как говорится: жизнь дала трещину. Я поступил в Донецкий военный лицей. Отучился там два года», — вспоминает он.



После этого Вадим поступил в академию, где освоил ремесло украинского пограничника. Потом попал по распределению в Харьков, где нес службу, связанную с погранконтролем. В 2019 году мужчина решил вернуться домой и перевелся в Бахмут, где на тот момент был погранотряд. Там он застал войну. Сегодня Вадим снова под Бахмутом, защищает Часов Яр от российских оккупантов.



«Сейчас ситуация очень сложная. Враг пытается нас штурмовать, проводит разные штурмовые действия. Штурмуют пехотой по большей части. Просто пехота. Бесконечное количество пехотинцев, которые просто идут. Мы их стреляем, а они просто идут. Безлимитно, как говорится», — говорит командир подразделения.



Военнослужащий Краматорского пограничного отряда ГПСУ Вадим. Фото: Новости Донбасса

Вадиму 31. Женат, есть две маленькие дочери, которые очень ждут папу с войны.



«Жена не хотела категорически уезжать из Бахмута. Мы когда жили в Бахмуте, она говорит: не поеду и всё. Ну отправил ее. Поехали в Винницу», — отмечает он.



Город Часов Яр необходим российским военным для того, чтобы выйти на Краматорск, Славянск, Дружковку и Константиновку. Но пока их штурмовые действия существенных успехов не имеют. Сейчас оккупанты сосредоточились на захвате дороги от Бахмута до Часов Яра. Но Вооруженным силам Украины удается купировать ситуацию и сдерживать натиск противника.



26 января российские военные дроном атаковали сотрудника гуманитарной миссии «Пролиска», когда тот раздавал продуктовые наборы жителям Часов Яра. Евгений Ткачев получил контузию. Сброс боеприпаса пришелся на автомобиль, где в нескольких метрах от кузова мужчина как раз передавал местной жительнице гуманитарную помощь. Теперь волонтер собирает деньги на ремонт машины.