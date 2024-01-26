Российский беспилотник атаковал авто гуманитарной миссии в Часов Яре, сообщает гуманитарная миссия «Пролиска».



В пятницу, 26 января, около 11 часов в городе Часов Яр Донецкой области во время адресной выдачи гуманитарной помощи от UNHCR Ukraine, российская армия fpv-дроном атаковала автомобиль гуманитарной миссии.



Автомобиль, на который произошел сброс, был обозначен логотипами гуманитарной миссии на капоте, боковых панелях и крыше. Наклейка гуманитарной миссии на крыше автомобиля была около метра в диаметре, а значит ее невозможно было не заметить оператору дрона.



Когда сотрудник миссии услышал специфическое «жужжание» fpv дрона над головой, то быстро упал на землю, благодаря чему остался жив.



Сброс боеприпаса произошел в нескольких метрах от сотрудника миссии и местной жительницы, которая получала в это время гуманитарную помощь.



Руководитель гуманитарного центра миссии «Пролиска» в Донецкой области Евгений Ткачев был одет в бронежилет и каску синего цвета, которые также имели логотипы гуманитарной миссии.



В результате сброса боеприпаса был уничтожен кунг автомобиля, который использовался для перевозки гуманитарной помощи, повреждения также получили окна и обшивка автомобиля. Кроме этого сгорели несколько наборов непродовольственной помощи.



«Гуманитарная миссия "Пролиска" расценивает данную атаку на сотрудников миссии на месте выдачи гуманитарной помощи и автомобиль миссии, как очередной целенаправленный террористический акт российской армии, направленный против имущества и сотрудников гуманитарной миссии "Пролиска"», — сообщили сотрудники миссии.



Гуманитарный координатор ООН в Украине Дениз Браун осудила российский удар.



«Я возмущена известием, что сегодня утром в разрушенном из-за войны городе Часов Яр Донецкой области попали в автомобиль украинской гуманитарной организации "Гуманитарная миссия "Пролиска"", который был обозначен логотипами организации. Удар произошел всего в нескольких метрах от места, где "Пролиска" распределяла крайне необходимую помощь мирным жителям города. Пострадал гуманитарный работник», — говорится в заявлении Браун, опубликованном на сайте ООН в пятницу.



Она подчеркнула, что гуманитарные организации, которые обеспечивают ресурсами жителей городов, разрушенных в результате российской агрессии, должны быть защищены.



Браун также заявила, что с начала 2024 года уже было минимум 7 случаев, когда пострадали объекты гуманитарных организаций.