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«Украина. Истории сопротивления». Что показали на фотовыставке о самой большой войне в Европе

Ольга Гембик
02 февраля 2024, 19:40

«Украина. Истории сопротивления». Что показали на фотовыставке о самой большой войне в Европе

Фотовыставка «Украина. Истории сопротивления». Коллаж: Екатерина Бандус Фотовыставка «Украина. Истории сопротивления». Коллаж: Екатерина Бандус

Спешно оборудованные противобомбовые укрытия, неизвестно насколько долго забаррикадированные мешками с песком киевские памятники, растерянные глаза людей, оказавшихся на сотни километров от дома, которого больше нет. Выставка фотографий «Ukraine. Stories of resistance» («Украина. Истории сопротивления»), открытая в Варшаве по инициативе Instytut Fotografii Fort, кажется, только усиливает нашу общую боль, ретравматизирует и болезненно бьет под дых. Она волнует и угнетает, независимо от того, к какой национальности принадлежат посетители, есть ли у них непосредственный опыт войны и бегства, и были ли они когда-либо в Украине.

Но, несмотря на это, выставка имеет вполне конкретную важную цель — напоминать мировому сообществу о войне, стимулировать различные международные и дипломатические инициативы к призыву помогать нашему государству оружием, усиливать санкции против страны-агрессора, делиться достоверной информацией и оставаться на стороне Украины в ее истории сопротивления. Художественный проект, в котором собрано более полусотни снимков, поддержало Посольство США в Варшаве.

Работы на фотовыставке «Украина. Истории сопротивления». Фото: Екатерина Бандус

— Когда началась полномасштабная война в Украине, мы не знали, что она продлится так долго, — говорит Юлия Петжак, помощница председателя правления польского Instytut Fotografii Fort. — Выставка фотографий, которую мы представляем, — это лишь малая часть того, что произошло за два года войны непосредственно в Украине, а также за ее пределами. Мы можем увидеть фотографии беженцев, узнать об их опыте, наполниться их выносливостью. Мы видим образ разрушенной Украины. Выставка не имеет цели показать новый взгляд на войну, главное — напомнить, что военные действия все это время продолжаются. Война идет, поэтому нужно продолжать инвестировать в то, чтобы помогать Украине побеждать.

Работы на фотовыставке «Украина. Истории сопротивления». Фото: Екатерина Бандус

Организаторы мероприятия подчеркнули, что благодаря социальным сетям, разнообразным новостным каналам, а также растущему количеству записей, посвященных военным преступлениям, можно в непрерывном доступе наблюдать всю хронологию украинско-российской войны

Работы на фотовыставке «Украина. Истории сопротивления». Фото: Екатерина Бандус

«Украина. Истории сопротивления» — малая часть этого свидетельства. Сообщения о беженцах, протестах, самоорганизации, усталости на фронте и опустошенном украинском ландшафте напоминают нам о жестоком конфликте, который уже два года продолжается за восточной границей Польши, — отмечают в Instytut Fotografii Fort.

— Я не являюсь военным фотографом, потому что не имею столько смелости, — говорит польский фотограф и активист Рафал Милях, чьи фото также представлены на выставке. — В Украине за время войны я был три раза, снимал объекты, которые изменили свое значение: больницы, дома, школы, гаражи, всю архитектуру, которая теперь служит украинцам бомбоубежищами. Меня больше всего интересуют последствия войны для людей. Другая часть моих работ — фотографии с публичных протестов украинцев за границей, а также снимки беженцев в Варшаве.

Работы на фотовыставке «Украина. Истории сопротивления». Фото: Екатерина Бандус

На одном из снимков Рафала Миляха — разбитый мобильный телефон, которым пользовались люди, прячущиеся в укрытии в Гостомеле. Сбор доказательств российских военных преступлений на территории Украины — важная цель выставки. Сам фотограф сотрудничает со своими коллегами в Украине, а также привлечен к проекту, в рамках которого собирают свидетельства о военных преступлениях.

Немецкий фотограф Сандра Шилдвехтер представила серию снимков о украинских беженцах под названием «Остаться ли мне, или мне идти?». Художница ставила целью передать неопределенность, боль и растерянность беженцев, которые убежали от российских пуль к немецким убежищам и приютам, через их личные истории и фотографии.

Работы на фотовыставке «Украина. Истории сопротивления». Фото: Екатерина Бандус

На выставке представлены фотографии самых болезненных фрагментов войны авторства украинского фотографа Михаила Палинчака: тела убитых гражданских вдоль дороги в Киевской области; стены, расписанные детскими рисунками в Ягодном на Черниговщине, где в тесном подвале содержали более 300 жителей села; захоронения убитых гражданских в Изюме; разрушенные многоэтажки Бородянки и другое.

— Меньше идет речь о том, чтобы снимать какие-то новые образы войны, потому что у нас есть много работ профессиональных фотографов и журналистских материалов, — отмечает Рафал Милях. — Самое важное — показать, что в Украине идет война, чтобы и дальше вызывать общественный интерес. Потому что даже в Польше интерес к военным действиям, происходящим в соседней стране, снижается. Вместе с тем война становится все более жестокой, мы должны помнить об этом.

Рафал Милях, Сандра Шилдвехтер, Юлия Петжак. Фото: Катерина Бандус

Материал подготовлен при поддержке MediaPort Warsaw, хаба для украинских журналистов в Польше, и при поддержке международной инициативы Media Lifeline Ukraine

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