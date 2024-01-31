Помощь украинским беженцам в европейских странах: каких изменений ожидать в этом году 

Украинские беженцы в Европе. Фото: Новости Донбасса

Из-за полномасштабного вторжения России миллионы украинцев вынужденно выехали за границу. По данным Агентства ООН по делам беженцев на декабрь 2023 года эта цифра составляла 6 миллионов 335 тысяч. В частности, временную защиту в ЕС получили 5 миллионов 931 тысяч украинцев. Как изменится помощь беженцам из Украины в странах Европы в 2024 году, выясняли журналисты «Новостей Донбасса».

Временная защита — до марта 2025 года

Недавно Совет Евросоюза продлил временную защиту для украинцев до 4 марта 2025 года. Однако европейские чиновники отмечают: будут искать соответствующие механизмы для дальнейшей помощи, ведь понимают — война в Украине продолжается, а Россия по-прежнему атакует мирные города дронами и ракетами.



Уже сейчас европейские чиновники и эксперты обсуждают планирование конкретных шагов и их правовое обеспечение в отношении украинцев, которые потеряют статус временной защиты в марте 2025 года. В частности, речь идет о конкретных законодательных актах и политических мерах, которые смогут обеспечить долгосрочное решение вопроса.



Отметим, временная защита предоставляет украинским беженцам право на проживание и трудоустройство, доступ к социальному жилью, права на финансовую и медицинскую помощь, социальные услуги, свободу передвижения в пределах ЕС.



Среди стран Европы больше всего украинских граждан приняли:

Германия — 1 млн 126 тыс.;

Польша — 957 тыс.;

Чехия — 373 тыс.;

Великобритания — 250 тыс.;

Испания — 186 тыс.;

Италия — 169 тыс.;

Нидерланды — 136 тыс.;

Словакия — 113 тыс.;

Ирландия — 95,9 тыс.

Поддержка украинских граждан в Европе — изменения

Условия пребывания беженцев в каждом государстве разные, программы поддержки меняются. В некоторых уже ставят вопрос об уменьшении выплат.



Флаги Украины и ЕС. Фото: МИД

Польша

Временная защита для украинцев в Польше будет действовать до 4 марта 2024 года. Однако ожидается, что правительство примет решение продлить сроки.



Сейчас для украинских беженцев действуют правила, что и в 2023 году:

бесплатное жилье в течение 120 дней по программе «40+» и для уязвимых категорий: многодетные семьи, люди с инвалидностью, пенсионеры, беременные и матери с младенцами;

официальное трудоустройство (при условии оформления PESEL UKR в течение 30 дней с даты прибытия в Польшу);

бесплатная медицина и образование;

ежемесячные выплаты на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Кроме того, с 1 января текущего года в Польше увеличили выплаты на детей с 500 до 800 злотых в месяц.



С 1 февраля 2024 года в Польше начнут прием заявок на назначение пособия по уходу за ребенком на период с 1 июня 2024 года до 31 мая 2025 года.



Германия

Финансовая поддержка (Bürgergeld) украинских беженцев в Германии с начала нового года выросла. Средства начисляют следующим образом:

одинокие лица/одинокие родители — 563 евро;

в семейной паре на одного партнера — 506 евро;

совершеннолетние лица — 451 евро;

подростки 14-17 лет — 471 евро;

дети 6-13 лет — 390 евро;

дети до 5 лет — 357 евро.

В то же время, украинцы с 2024 года будут иметь право на эту помощь только после того, как 36 месяцев будут получать так называемую «урезанную». Сейчас этот срок для украинцев составляет 18 месяцев. Урезанная помощь, например, для бездетных, означает сокращение выплаты на 92 евро. Также для ее получателей значительно уменьшен набор бесплатных медицинских услуг.



В то же время, если после 36 месяцев человек все еще будет проживать в бесплатном жилье и получать питание, выплата сократится до суммы, «которая действительно необходима». Какой именно — не сообщают.



Увеличат и размер ежемесячных выплат на личные школьные принадлежности (ручки, цветные карандаши, калькуляторы, тетради и т.д.). Они составят 130 евро в первом полугодии и 65 евро во втором.



Что касается жилья, то в ФРГ украинским беженцам его предоставляют бесплатно. Однако в крупных городах найти его крайне трудно.

Чехия

Украинцы в Чехии в текущем году, как и до этого, имеют право на государственное медицинское страхование, образование и работу.



Первые 150 дней в этой стране взрослым будут выделять в месяц 4 860 чешских крон, детям — 3 490 крон. После окончания этого срока суммы уменьшатся до 3 130 крон и 3 490 крон соответственно.



Меняется процедура предоставления жилья. Отныне беженцы имеют право на бесплатное жилье только в течение первых 150 дней временной защиты. Далее ограничения для проживания в государственном гуманитарном жилье сократят до 3 месяцев. Новая норма будет действовать с 1 сентября 2024 года. Украинцы с временной защитой, которые на тот момент уже потратили 90 дней в этом жилье, должны будут перейти на стандартные условия аренды. Исключением являются только уязвимые категории населения.



Также с 1 января 2024 года в Чехии обязательна регистрация автомобилей с украинскими номерами. Если не оформить до конца года, это будет нарушением закона, за что предусматривается штраф.

Прага. Фото: Новости Донбасса

Великобритания

В Британии для беженцев из Украины действуют три схемы, которые помогут попасть в страну и при желании остаться. Для себя стоит выбрать одну из них.



Согласно информации сайта государственного сектора Соединенного Королевства, можно подать заявление по таким опциям:



1. Программа по помощи семьям из Украины — для тех, кто имеет родственников-резидентов Великобритании.



2. Программа «Дом для украинцев» (Homes for Ukraine) — если хотите воспользоваться поддержкой британского спонсора в течение 6 месяцев (местные жители предоставляют жилье в своем доме).



3. Схема продления пребывания для украинцев, которой можно воспользоваться, если:

вы имели разрешение на пребывание в Британии в период с 18 марта 2022 года до 16 ноября 2023 года (разрешение не обязательно должно охватывать весь этот период);

ранее имели разрешение на пребывание в Великобритании, срок действия которого закончился 1 января 2022 года или после этой даты.

Украинцы, которые не могут найти работу и имеют низкий доход, имеют право на универсальный кредит — платеж, который помогает покрыть расходы на проживание. Начисление выплат (это разница между прожиточным минимумом в 1 180 фунтов и зарплатой) контролируют специалисты центров занятости.



Также в Британии ежемесячно выплачивают пособие на ребенка в размере 96 фунтов.

Нидерланды

Украинцы в этой стране имеют право на бесплатную медицинскую помощь, образование и социальную помощь — 260 евро в месяц (для взрослых и детей). Но те, кто проживает в центре для перемещенных лиц из Украины и получает там трехразовое питание, имеют лишь 55 евро в месяц.



В Нидерландах беженцев бесплатно расселяют во временное жилье по всей стране. Выбрать город и место размещения самостоятельно невозможно.



Украинцы, которые живут в местной семье, получают ежемесячную дополнительную сумму, так называемую жилищную составляющую (wooncomponent), — 215 евро на взрослого и 55 евро на несовершеннолетнего. Этими деньгами беженцы могут покрыть расходы семьи, которая их принимает. Это зависит от личной договоренности.

Испания

Временная защита в Испании дает право беженцам на трудоустройство, обучение вместе с местными жителями, медицинскую помощь. В сентябре 2023 года страна прекратила выплаты материальной помощи для украинцев с временной защитой.



Люди с временной защитой могут оформиться на биржу труда в Испании, но найти через нее работу непросто. В качестве альтернативы существует много платформ, приложений и сообществ, которые помогают в поиске.



Несмотря на изменения правил, эксперты отмечают: никто украинцев из ЕС не выгоняет. Людям идут навстречу поскольку они, получив временную защиту, имеют право сразу работать. Поэтому Европа стимулирует украинцев этим правом воспользоваться.



Представители Украины с партнерами ЕС обсуждают будущее украинских беженцев. Для власти принципиальная позиция заключается в том, чтобы наши граждане за рубежом имели право на временную защиту. Она должна оставаться в любых условиях и в 2025 году, и после него, сказала в комментарии «Радио Свобода» вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.



«Даже в случае прекращения военных действий такая возможность должна оставаться. Другой вопрос — это финансовые выплаты, поскольку речь идет о достаточно длительном времени. К сожалению, война длится почти два года, и, соответственно, это определенный рубеж для государств. Поэтому мы должны определяться относительно финансовых, социальных гарантий, которые имеют граждане в каждой стране. Это абсолютно не радикальная коммуникация, не негативная. Этот диалог продолжается», — подчеркнула вице-премьер.