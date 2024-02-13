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РФ вынесла 300 «приговоров» украинским пленным. За что судят заложников и можно ли их вернуть?

Виктория Ищенко
13 февраля 2024, 07:35

РФ вынесла 300 «приговоров» украинским пленным. За что судят заложников и можно ли их вернуть?

Украинские военные на псевдосуде в РФ. Кадр из видео Украинские военные на псевдосуде в РФ. Кадр из видео

На Донбассе так называемые суды, созданные ставленниками Кремля, вынесли уже около трехсот псевдоприговоров находящимся в плену украинским военным. Украинцы получают от 10–12 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Так называемые суды проводят, в основном, в Донецке, Луганске или Ростове-на-Дону. Кроме того, что после них пленные отбывают псевдонаказание в колониях строгого режима, о них, как правило, больше ничего неизвестно.

Кто уже оказался на скамье подсудимых в сфабрикованных Москвой процессах и возможно ли после них вернуть украинцев разбирались журналисты «Новостей Донбасса».

Стоит уточнить, что Следственный комитет РФ, когда публикует «решения» так званых судов в отношении военнослужащих ВСУ, представляет это как «покушения на мирных жителей».

И просмотрев приговоры, может сложиться мнение, что, защищая украинские города, военные атаковали не оккупантов, а тысячи неизвестных жителей.

В чем обвиняют украинских военнослужащих оккупанты

К примеру, украинского офицера Владислава Стрюкова россияне незаконно приговорили к 20 годам лишения свободы. Он защищал Мариуполь в составе 36-й бригады морской пехоты. В апреле 2022 года военный попал в плен.

Владислава Стрюкова россияне незаконно приговорили к 20 годам лишения свободы. Фото: кадр из видео

«10 апреля 2022 года я получила уведомление, что это уже все. Это конец. Что я обещаю, если смогу, я обещаю тебе, что постараюсь выжить. А если это будет плен, то я постараюсь к тебе вернуться. 15 апреля 2022 года появилось видео с моим мужем, что он попал в плен. У него там были замотаны руки скотчем. Он типа там говорил: "со мной все хорошо"», — рассказала жена Галина Стрюкова.

Владислав некоторое время находился в донецком СИЗО, затем в колонии в Оленовке. В сентябре 2022 года его оттуда перевели.

«31 декабря 2022 года была последняя информация про моего мужа, о его местонахождении. И это уже была территория России. Собственно, уже оттуда очень редко кому удавалось получить хоть какие-нибудь звонки. Ну, бывало, что получали письма. Я ни разу сейчас уже один год и девять месяцев плена не получила письмо от своего мужа», — уточнила жена пленника.

О так называемом судебном процессе и о том, что Владислава обвиняют в якобы приказе выстрелить в гражданского, который затем получил ранения, Галина узнала из соцсетей.

По ее словам, пленным не предоставляют адвокатов, даже не сообщающих родным, о том, что над их мужем или сыном будет проходить «суд» и ему будет вынесен приговор.

«Когда ты читаешь о своем муже, что ему вынесли приговор 20 лет лишения свободы и мысль появляется, неужели я увижу его через 20 лет? Ты понимаешь своим умом, здоровым, что это невозможно. Это не может быть правдой, что его осудили за то, что он выполнял боевые приказы и защищал свою страну», — сообщила Галина.

Военных 36-й бригады морской пехоты очень много среди тех, кому Россия выносит фейковые приговоры. Немало и представителей полка «Азов» и батальона «Айдар».

Едва ли не каждый подобный случай Россия упаковывает в обертку пропаганды о «террористах», которые, мол, убивали мирных жителей. Второй обязательный элемент таких псевдосудов — Мариуполь.

16 марта 2022 года авиация РФ сбросила бомбу на драмтеатр, где прятались беженцы. Кадр из видео

Город до сих пор остается символом «великой победы Москвы», поэтому к нему Кремль относится с показательной медийной заботой и сочиняет преступления, в которых якобы виноваты украинские военные.

«Когда россияне обвиняют в убийстве гражданских, таким образом хотят заявить, что они действительно расследуют международные преступления. Мы можем предположить, когда россияне обвиняют кого-то в совершении военного преступления, одновременно утверждают, что это сделали не они», — объясняет юрист и эксперт общественной организации «Медийная инициатива по правам человека» Андрей Яковлев.

Кроме этого, устраивая публичные судилища, Россия питает собственный миф о «нацистах-убийцах» в рядах ВСУ, созданный еще в 2014 году. Пленных используют в пропаганде для оправдания так называемой «СВО».

«Процесс привлечения к ответственности наших военнослужащих в Российской Федерации он в первую очередь направлен на внутреннюю аудиторию, затем на внешнюю. Для внутренней аудитории показать, как плохи Вооруженные силы Украины, что они нападают на гражданских. Создать себе внутреннюю картинку и продлить эту внутреннюю истерию. И тоже для внешнего потребителя. Показать международным партнерам, что вот, смотрите ВСУ, нападают на гражданских», — утверждает юрист ОО «Региональный центр прав человека» Никита Петровец.

На оккупированных территориях так называемые суды над украинскими пленными проходят почти каждую неделю.

Россиянам приходится изменять подход к обвинениям

Например, недавно находящийся в плену с марта 2022 года военный полка «Азов» Александр Кузьменко получил 25 лет строгого режима. На видео, обнародованном российским СледКомом, украинец очень похудел, без передних зубов и на костылях.

Военный полка «Азов» Александр Кузьменко получил 25 лет строгого режима. Кадр из видео

Только в декабре 2023 года фейковый суд группировки «ДНР» вынес псевдоприговоры сразу 15 военным. Все получили до 25 лет тюрьмы.

Правозащитники говорят: раньше Россия обвиняла пленных в основном в терроризме и посягательстве на целостность РФ, даже если речь шла об оккупированных территориях.

Такие причины для псевдоприговоров вообще противоречили нормам международного права. Поэтому Москва поменяла подход.

«Военнопленных нельзя судить за сам факт участия в вооруженном конфликте. К примеру, военнослужащие Вооруженных сил Украины обороняют территорию Украины и были взяты в плен. Их нельзя привлечь к ответственности за тот факт, что они защищали территорию Украины», — уточнил Никита Петровец, юрист ОО «Региональный центр прав человека».

По его словам, в настоящее время Следственный комитет РФ несколько адаптируется, вероятно, под ситуацию. В России начинают говорить о том, что совершены нападения на гражданских лиц, отданы какие-то приказы.

«Доказательную базу» россиян никто не может проверить

Разрушение зданий, в чем РФ часто обвиняет пленных, по словам юристов, тоже не обоснованно. Ибо в вооруженном конфликте любая атака, если она осуществляется на военную цель без нарушения пропорциональности огня, не является военным преступлением.

«Когда рушатся жилые дома, прежде всего, нужно принимать во внимание, что когда речь идет о бое, то все объекты оцениваются не с точки зрения, например, жилой дом или нет, а — военный объект это или нет. Грубо говоря, если россияне из этого дома ведут обстрел, поражение такой цели может произойти. Однако это не характерно для Мариуполя. Мы знаем, что Мариуполь обстреливали падающими бомбами из самолетов», — добавил Андрей Яковлев.

Специалисты акцентируют внимание на том, что о пропорциональности атак здесь даже нет речи. ВСУ были в обороне. Армия РФ вела огонь. О фейковости новостей судебных процессов говорит и то, что доказательства, якобы собираемые Следственным комитетом РФ, никто не может проверить.

К примеру, в тот же Мариуполь вход закрыт для всех, кроме РФ. И, пожалуй, самое важное. Эти так называемые суды проходят над людьми, которых пытают, о чем неоднократно свидетельствовали сами пленные и фиксировали международные организации.

Разбомбленные войсками РФ жилые дома в Мариуполе. Кадр из видео

Правозащитники отмечают, что, когда человек находится под давлением, он может признаться в том, чего не делал. Поэтому псевдоприговоры, вынесенные РФ в таких условиях, не имеют никаких правовых последствий. Кроме того, Россия нарушает и другие нормы права.

«Нужно, чтобы суд, судивший по таким обвинениям, имел характер созданного по закону. Он был бы независим и беспристрастен. И осуждаемое лицо имело бы все обычные права, которые есть у обвиняемого. Если у обвиняемого нет права на защиту, нет независимого адвоката, нет возможности отрицать доводы обвинения и защищать себя полноценно в суде и не опасаясь, такой процесс мы не можем считать справедливым», — считает юрист и эксперт общественной организации «Медийная инициатива по правам человека» Андрей Яковлев.

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Учитывая это, по словам юристов, подобные процессы не просто нелегитимные, они сами - это отдельное военное преступление. Возможно ли вернуть пленных, получивших псевдоприговоры. Жена пленного морпеха Владислава Стрюкова Галина говорит, что этот факт все же усложняет процесс.

«Это никак не изменяет его статус как военнопленного. Что для Украины этот суд и приговор суда ничего не меняет, но усложняет. Говорят, что все равно в списки он подается, переговоры ведутся», — подтвердила жена пленного.

Эксперты подчеркивают, что, когда война закончится, Россия будет обязана вернуть всех заложников. Если Москва откажется выдавать тех, в отношении которых вынесены псевдоприговоры, это будет очередным международным преступлением.

Сейчас близким пленников юристы советуют обжаловать необоснованные приговоры в самой РФ. Даже дистанционно, если есть возможность найти адвокатов.

Это поможет упростить процесс возвращения военных в будущем, но, по словам Галины Стрюковой, после того как фейковый суд уже прошел, повлиять на ситуацию практически невозможно.

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