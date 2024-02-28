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Как и кто сможет получать выплаты ВПЛ с 1 марта: советы юристов и правозащитников

Виктория Ищенко
28 февраля 2024, 20:10

Как и кто сможет получать выплаты ВПЛ с 1 марта: советы юристов и правозащитников

В Украине меняется порядок начисления выплат переселенцам с 1 марта. Фото: ГСЧС В Украине меняется порядок начисления выплат переселенцам с 1 марта. Фото: ГСЧС

С 1 марта в Украине меняется порядок начисления выплат на проживание перемещенным лицам. Новые подходы Кабинета министров достаточно сложны, критерии многоуровневые. Поэтому большинство переселенцев сейчас растеряны и не понимают, стоит им надеяться на помощь или нет. «Новости Донбасса» попросили экспертов объяснить, кто будет получать выплаты еще шесть месяцев, кому не стоит на них надеяться, а кому нужно подать заявление на продление.

Кому выплаты продлят автоматически

Эксперты, которые уже много лет занимаются вопросами ВПЛ, отмечают: сейчас государство меняет подходы, чтобы осталась возможность выплачивать помощь хотя бы тем, кто в ней действительно нуждается. Переселенцев очень много, поэтому лишь фактор перемещения уже не является причиной для начисления помощи, как это было в начале полномасштабного вторжения.

«У государства не хватает денег. Это объективная реальность, которая влечет за собой такие решения. Правительство ищет все пути, где сэкономить средства. И это плохо звучит, что мы экономим на людях, вынужденных покинуть свои дома. Правительство вместе с этим понимает, что людям тяжело и что должны быть другие программы поддержки. То есть денежная поддержка на первый период после переселения, она должна быть конечной. Человек должен стать на ноги, трудоустроиться или если он не может трудоустроиться, для него должны быть другие программы, социальные услуги, помощь в аренде жилья или предоставление жилья», — комментирует глава правления Общественного холдинга «Группа впливу» Татьяна Дурнева.

Учитывая эти новые подходы, часть переселенцев, которые оформили выплаты до 1 августа 2023 года, с 1 марта перестанут их получать. И ситуация, в которой оказались ВПЛ, довольно стрессовая.

«Очень большое количество людей с марта не будут получать эти выплаты. Многие люди, они не обижены на государство, они просто не знают, как дальше жить. За два года люди так привыкли к этому ежемесячному поступлению, и они уже понимают, как им жить на эти 2-3 тысячи. Очень многие звонят и говорят, что я эти деньги, которые мне платит государство, не трачу на одежду или что-то еще. Я их трачу на коммунальные, на базовые вещи. Люди плачут, люди переживают. У меня в окружении очень много мам, которые сами воспитывают детей. И для них эти 3 тысячи на ребенка были очень важны», — говорит юристка общественной организации «Донбасс SOS» Богдан Гончар.

Но определенным уязвимым категориям выплаты будут все же автоматически продлены еще на шесть месяцев. Среди них:

  • пенсионеры, чья пенсия меньше 9344 гривен;
  • люди с инвалидностью I и II группы;
  • дети с инвалидностью и тяжело больные дети, которым не установлена ​​инвалидность;
  • дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки;
  • приемные родители и родители-воспитатели.

«Я думаю, что этим категориям выплаты продлят, потому что это, по сути, нетрудоспособные люди, которые не могут самостоятельно зарабатывать, чтобы снимать квартиру и обосноваться в новой громаде», — говорит Татьяна Дурнева.

С 1 марта на выплаты смогут претендовать не все ВПЛ. Фото: Новости Донбасса

Юристка «Донбасс SOS» Богдана Гончар при этом подчеркивает, что в случае ВПЛ, которым выплаты продлили автоматически, помощь оказывается в индивидуальном порядке, а не на семью.

«Сейчас очень многие пенсионеры звонят. У него там 12 тысяч гривен пенсия, у жены — четыре. Они подсчитали, что вместе это 16 тысяч, если разделить на два, будет восемь. Это меньше 9 тысяч 344. И они говорят, что наша семья будет получать деньги, но нет. В данном случае нужно разграничить. Выплаты будет получать только жена», — объясняет Богдана Гончар.

Она отмечает, что если уже в марте эти категории не получат выплаты, нужно идти в Центры предоставления административных услуг или Управления социальной защиты населения и узнавать, почему так произошло.

Кто может претендовать на выплаты по заявлению

Часть ВПЛ, не подпадающих под автоматическое продление выплат, может подать заявление, чтобы получать их еще шесть месяцев. Заявления ЦНАПы и УСЗН принимают с 1 февраля, конечного срока нет. Новые подходы правительства к предоставлению выплат включают многоуровневые критерии и это сложный момент, в котором проблематично разобраться не только ВПЛ, но и органам соцзащиты. Учитывается не только время перемещения и место, откуда лицо уехало, но и имущественные критерии, наличие детей. Здесь ЦНАПы или УСЗН принимают во внимание полностью семью. То есть будут проверять ее состав, финансовые возможности не отдельно каждого, а всей семьи. Например, семье из трех человек, где мама присматривает за ребенком, а отец работает и зарабатывает 30 тысяч гривен, выплаты прекратят. Потому что если разделить 30 тысяч на три, выходит по 10 тысяч гривен на каждого — больше 9344 гривен.

«Подать заявление можно, если в составе семьи есть неработающее лицо, которое ухаживает за ребенком в возрасте до 14 лет и если доход в этой семье меньше 9344 гривны на человека. К примеру, переселенцы выехали из Донецкой области. Ребенок 8 лет, учится онлайн, мама не может себя финансово обеспечить, найти работу, потому что находится в квартире с ребенком. Отец работает, получает 20 тысяч гривен на семью. Мы понимаем, что 20 тысяч разделить на три, будет меньше 9344 гривен», — объясняет Богдана Гончар.

Также на продление выплат может претендовать семья, в составе которой трое и более детей в возрасте до 18 лет. Или если люди проживают в зоне боевых действий, но в садиках и школах нет мест или обучение проводится онлайн, кто-то из родителей должен быть с ребенком. К примеру, мама с несовершеннолетним переместилась в Херсон из оккупированной части Херсонской области. Такая семья может претендовать на продление выплат, но соответствующим органам нужно предоставить подтверждающие документы из садика или школы.

Следующая категория — если в составе семьи есть неработающее трудоспособное лицо, которое зарегистрировалось в Центре занятости как безработный переселенец, который ищет работу или получил ваучер на обучение, но еще не работает.

«Когда есть возможность обратиться в Центр занятости или известить Центры занятости, что этот человек ищет работу, или человек получил ваучер на обучение, это говорит о том, что гражданин Украины, который является переселенцем, делает что-то для своей финансовой самостоятельности. И государство на время, пока человек ищет работу или учится, еще шесть месяцев поддерживает граждан Украины. Государство очень хорошо относится к тому, что человек, который в составе семьи, делает все для своей самостоятельности», — комментирует Богдана Гончар.

Следующая категория, которая может обратиться с заявлением на продление выплат, — семьи, в составе которых есть ВПЛ, которые ухаживают за лицом с инвалидностью I группы; ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет; лицом с инвалидностью I или II группы с психическими расстройствами; лицом, достигшим 80-летнего возраста; за ребенком с тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы. Здесь также учитывается доход, он должен быть ниже 9344 гривен на человека.

«Очень много запросов, что, например, я ухаживаю за своим ребенком. Ему 8 лет и у него инвалидность. Что мне делать? Идти с заявлением и прописывать все, что вы не можете найти работу в связи с тем, что ухаживаете за ребенком с инвалидностью, или, например, лицом с инвалидностью. То есть, ВПЛ, которое обращается, чтобы подать это заявление в ЦНАП, оно должно максимально рассказать все факты, которые будут подтверждать возможность продления этих выплат», — отмечает Богдана Гончар.

Если ВПЛ не подпадают под автоматическое продление выплат, они могут подать заявление. Фото: ГСЧС

Следующая категория: дети до 14 лет, переместившиеся без сопровождения законного представителя. Им нужно обратиться с заявлением от лица, которое в родстве с этим ребенком. Также это беременные женщины после тридцатой недели беременности. Ввиду того, что конечного срока подачи заявлений нет, например, если женщина сейчас находится на восемнадцатой неделе беременности, она может в дальнейшем обратиться в ЦНАП или УСЗН.

Юристка «Донбасс SOS» Богдана Гончар говорит: к ним обращается много переселенцев, которые вышли на пенсию по выслуге лет. К примеру, женщина 54 лет не работает и получает такую ​​пенсию. Будет ли для нее автоматическое продление выплат? В постановлении Кабмина зафиксировано просто слово «пенсионер», которое касается именно пенсионеров, достигших 60 лет. То есть, скорее всего, в таких случаях автоматического продления выплат не будет.

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Будут ли получать выплаты ВПЛ, зарегистрированные после 1 августа 2023 года

Учитывая, что боевые действия продолжаются, как и эвакуация людей, переселенцев становится больше. Эксперты говорят: к ВПЛ, впервые обратившимся с заявлением о назначении помощи на проживание после 1 августа 2023 года, применяются другие нормы. Главное — соответствие имущественным критериям.

«Это, например, отсутствие депозита более ста тысяч гривен, отсутствие покупки какой-нибудь техники или автомобиля выше ста тысяч гривен. Учитывается доход всей семьи, учитываются все действия. Возможно, человек трудоустраивается, или открыл депозит, или купил машину. Если такие есть в семье, такие родственники, члены семьи, значит вся семья не сможет получать выплаты», — комментирует Татьяна Дурнева.

Если переселенец отвечает всем имущественным критериям, то он сможет получать выплаты на проживание шесть месяцев с возможностью продления еще на шесть, но это максимум.

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