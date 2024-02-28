Як і хто зможе отримувати виплати ВПО з 1 березня: поради юристів та правозахисників

В Україні змінюється порядок нарахування виплат переселенцям із 1 березня. Фото: ДСНС

Із 1 березня в Україні змінюється порядок нарахування виплат на проживання переміщеним особам. Нові підходи Кабінету міністрів доволі складні, критерії багаторівневі. Тому більшість переселенців зараз розгублені та не розуміють, чи варто їм сподіватись на допомогу, чи ні. «Новини Донбасу» попросили експертів пояснити, хто буде отримувати виплати ще шість місяців, кому не варто на них сподіватись, а кому треба подати заяву на продовження.

Кому виплати продовжать автоматично

Експерти, які вже багато років займаються питаннями ВПО, наголошують: зараз держава змінює підходи, аби залишилась можливість виплачувати допомогу хоча б тим, хто її дійсно потребує. Переселенців дуже багато, тому виключно фактор переміщення вже не є причиною для надання допомоги, як це було на початку повномасштабного вторгнення.



«В держави не вистачає грошей. Це об'єктивна реальність, яка спричиняє такі рішення. Держава шукає всі шляхи, де зекономити кошти. І це погано звучить, що ми економимо на людях, які вимушені були покинути свої домівки. Уряд разом з цим розуміє, що людям важко і що мають бути інші програми підтримки. Тобто, грошова підтримка на перший період після переселення, вона має бути кінцевою. Людина повинна стати на ноги, працевлаштуватися, чи якщо вона не може працевлаштуватися, то для неї мають бути інші програми, соціальні послуги, допомога в оренді житла або надання житла», — коментує голова правління Громадського холдингу «Група впливу» Тетяна Дурнєва.



Враховуючи ці нові підходи, частина тих переселенців, які оформили виплати до 1 серпня 2023 року, з 1 березня перестануть їх отримувати. І ця ситуація, в якій опинились ВПО, є доволі стресовою.



«Дуже велика кількість людей з березня не буде отримувати ці виплати. Багато людей, вони не те, що ображені на державу, вони просто не знають, як далі жити. За два роки люди настільки звикли до цього щомісячного надходження, і вони вже розуміють, як їм жити на ці 2-3 тисячі. Дуже багато хто дзвонить і каже, що я ці гроші, які мені сплачує держава, не витрачаю на одяг чи ще щось. Я їх витрачає на комунальні, на базові свої речі. Люди плачуть, люди переживають. В мене в оточенні дуже багато мам, які самостійно виховують своїх дітей. І для них ці 3 тисячі на дитину були дуже важливі», — каже юристка громадської організації «Донбас SOS» Богдана Гончар.



Але певним вразливим категоріям виплати буде все ж таки автоматично продовжено ще на шість місяців. Серед них:

пенсіонери, чия пенсія менша за 9344 гривні;

люди з інвалідністю І та ІІ групи;

діти з інвалідністю і тяжко хворі діти, яким не встановлена інвалідність;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

прийомні батьки та батьки-вихователі.

«Я думаю, що цим категоріям виплати буде продовження і далі, бо це, по суті, непрацездатні люди, які не можуть самостійно заробляти, щоб знімати квартиру і влаштуватися в новій громаді», — каже Тетяна Дурнєва.

З 1 березня на виплати зможуть претендувати не всі ВПО. Фото: Новини Донбасу

Юристка «Донбас SOS» Богдана Гончар при цьому підкреслює, що у випадку ВПО, яким виплати продовжили автоматично, допомога надається в індивідуальному порядку, а не на сім’ю.



«Зараз дуже багато хто з пенсіонерів дзвонить. У нього там 12 тисяч гривень пенсія, у дружини — чотири. Вони підсумували, що разом це 16 тисяч, якщо розділити на два, буде вісім. Це менше, ніж 9 тисяч 344. І вони кажуть, що наша сім'я буде отримувати гроші, але ні. В даному випадку потрібно розмежовувати. Виплати буде отримувати лише дружина», — пояснює Богдана Гончар.



Вона наголошує: якщо вже у березні ці категорії не отримають виплати, треба йти у Центри надання адміністративних послуг або Управління соціального захисту населення та дізнаватись, чому так сталося.

Хто може претендувати на виплати за заявою

Частина ВПО, які не підпадають під автоматичне продовження виплат, може подати заяву на їх отримання протягом ще шести місяців. Заяви ЦНАПИ та УСЗН приймають з 1 лютого, кінцевого терміну немає. Нові підходи уряду до надання виплат включають багаторівневі критерії і це складний момент, в якому проблематично розібратись не лише ВПО, а й органам соціального захисту. Враховується не тільки час переміщення та місце, звідки особа виїхала, але й майнові критерії, наявність дітей. Тут ЦНАПи або УСЗН беруть до уваги повністю сім'ю. Тобто, перевірятимуть її склад, фінансову спроможність не окремо кожного, а всієї родини. Наприклад, сім’ї з трьох людей, де мама доглядає за дитиною, а батько працює і заробляє 30 тисяч гривень, виплати припинять. Бо якщо розділити 30 тисяч на три, виходить по 10 тисяч гривень на кожного — більше за 9344 гривні.



«Подати заяву можна, якщо у складі сім'ї є непрацююча особа, яка доглядає за дитиною віком до 14 років і якщо дохід у цієї сім’ї менший ніж 9344 гривні на особу. Наприклад, переселенці виїхали з Донецької області. Дитина 8 років, навчається онлайн, мама не може себе фінансово забезпечити, знайти роботу, бо вона знаходиться в квартирі з дитиною. Батько працює, отримує 20 тисяч гривень на сім'ю. Ми розуміємо, що 20 тисяч розділити на три, буде менше, ніж 9344 гривні», — пояснює Богдана Гончар.



Також на продовження виплат може претендувати сім’я, в складі якої троє та більше дітей до 18 років. Або якщо люди проживають в зоні бойових дій, але в садочках та школах відсутні місця чи навчання проводиться онлайн і хтось з батьків має бути з дитиною. Наприклад, мама з неповнолітнім перемістилась в Херсон з окупованої частини Херсонської області. Така сім’я може претендувати на продовження виплат, але відповідним органам треба надати підтверджуючі документи з садочка чи школи.



Наступна категорія — якщо у складі сім’ї є непрацююча працездатна особа, яка зареєструвалася в Центрі зайнятості як безробітна, або така, що шукає роботу чи отримала ваучер на навчання, але ще не працює.



«Коли є можливість звернутись до Центру зайнятості або сповістити Центри зайнятості, що ця людина шукає роботу, або людина отримала ваучер на навчання це говорить про те, що громадянин України, який є переселенцем, робить щось для своєї фінансової самостійності. І держава на час, поки людина шукає роботу або навчається, ще шість місяців підтримує громадян України. Держава дуже добре ставиться, що людина, яка у складі сім'ї, робить все для своєї самостійності», — коментує Богдана Гончар.



Наступна категорія, яка може звернутись із заявою на продовження виплат, — сім’ї, в складі яких є ВПО, що доглядають за особою з інвалідністю І групи; дитиною з інвалідністю віком до 18 років; особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу; особою, яка досягла 80-річного віку; за дитиною, хворою на тяжкі перинатальні ураження нервової системи. Тут також враховується дохід, він має бути нижчим за 9344 гривні на особу.



«Дуже багато запитів, що, наприклад, я доглядаю за своєю дитиною. Їй 8 років і вона має інвалідність. Що мені робити? Йти із заявою і прописувати все, що ви не маєте можливості знайти роботу у зв'язку з тим, що доглядаєте за дитиною з інвалідністю, або, наприклад, особою з інвалідністю. Тобто, ВПО, яка звертається, щоб подати цю заяву в ЦНАП, вона повинна максимально розказати всі факти, які будуть підтверджувати можливість продовження цих виплат», — наголошує Богдана Гончар.

Якщо ВПО не підпадають під автоматичне продовження виплат, вони можуть подати заяву. Фото: ДСНС

Наступна категорія: діти до 14 років, які перемістились без супроводу законного представника. Їм потрібно звернутися із заявою від особи, яка перебуває у родинних відносинах з цією дитиною. Також це вагітні жінки після тридцятого тижня вагітності. Зважаючи на те, що кінцевого строку подання заяв немає, наприклад, якщо жінка зараз є на вісімнадцятому тижні вагітності, вона може у подальшому звернутись в ЦНАП чи УСЗН.



Юристка «Донбас SOS» Богдана Гончар каже: до них звертається багато переселенців, які вийшли на пенсію за вислугою років. Наприклад, жінка 54 років не працює та отримує таку пенсію. Чи буде для неї автоматичне продовження виплат? У постанові Кабміна зафіксовано просто слово «пенсіонер», яке стосується саме пенсіонерів, які досягли віку 60+. Тобто, скоріш за все в таких випадках автоматичного продовження виплат не буде.

Чи отримуватимуть виплати ВПО, зареєстровані після 1 серпня 2023 року

Зважаючи на те, що бойові дії тривають, як і евакуація людей, переселенців стає більше. Експерти кажуть: до ВПО, які вперше звернулися із заявою про призначення допомоги на проживання після 1 серпня 2023 року, застосовуються інші норми. Головне — відповідність майновим критеріям.



«Це, наприклад, відсутність депозиту більше ста тисяч гривень, відсутність купівлі якоїсь техніки або автомобіля вище ста тисяч гривень. Враховується дохід всієї сім'ї, враховуються всі дії. Чи людина працевлаштовується, чи людина там відкрила депозит, чи купила машину. Якщо такі є в родині, такі родичі, член сім'ї, то значить вся сім'я не зможе отримувати виплати», — коментує Тетяна Дурнєва.



Якщо переселенець відповідає всім майновим критеріям, він зможе отримувати виплати на проживання шість місяців з можливістю продовження ще на шість, але це максимум.