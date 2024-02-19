Допомога ВПО з 1 березня — хто буде отримувати

Виплати переселенцям із 1 березня: що зміниться. Ілюстрація: DALL·E

З 1 березня деяким категоріям внутрішньо переміщених осіб (ВПО) можуть продовжити виплати ще на шість місяців. Кому виплати продовжать автоматично, а кому потрібна звертатися з новою заявою — читайте в матеріалі «Новини Донбасу».

Кому з ВПО допомогу продовжать автоматично з 1 березня:

пенсіонерам, якщо станом на 1 січня 2024 року розмір пенсії не перевищує 9 444 гривень (чотири прожиткових мінімуми для осіб, що втратили працездатність).

Як зазначають юристи «Донбас SOS» у випадку, коли наприклад, пенсія чоловіка 12 000 гривень, пенсія дружини 5 000 гривень. Дружині продовжать автоматично, чоловік не має права на продовження, якщо не підпадає під інші критерії.

особам з інвалідністю І чи ІІ групи (незалежно від розміру доходу);

дитині з інвалідністю віком до 18 років, дитині, хворій на важкі перинатальні ураження нервової системи та інші хвороби;

дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа віком до 23 років, зокрема таким, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, а також батькам вихователям і прийомним батькам.

Куди потрібно звернутися для продовження виплат

Із заявою про продовження виплат вимушеним переселенцям слід звернутися до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) чи органу соціального захисту населення.



З заявою про продовження виплат можна звертатися вже з 1 лютого.



Допомога призначається на шість місяців та виплачується щомісяця одному з членів сім'ї (уповноважені особі) у розмірах:

для осіб з інвалідністю та дітей — 3000 гривень;

для інших осіб — 2000 гривень.

Переселенці. Ілюстрація: Midjourney

Перша заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак в ефірі телемарафону розповіла, що при отриманні допомоги від держави буде братися до уваги сукупний дохід родини, який у розрахунку на одного члена сім'ї має становити не менше ніж 9 444 гривень, тобто чотири прожиткових мінімуми.



«Ми будемо дивитися на офіційні доходи родин, щоб визначати, чи потрібна допомога. Бо без доходів, наприклад, батька, які можуть бути як мінімальними, так і перевищувати 100 тисяч гривень, це важко оцінити», — сказала Марчак.



За її словами, з 1 березня виплати будуть автоматично продовжені пенсіонерам (якщо розмір їхньої пенсії не перевищує 9 444 гривень), людям з інвалідністю, дітям-сиротам. Тобто тим, хто не може працювати, і їм потрібна подальша підтримка держави.



«Крім того, виплати зможуть надалі отримувати родини, які проживають у зоні бойових дій або в безпечних регіонах, і в яких діти через певні причини не можуть навчатися офлайн. Тобто батьки в таких сім’ях мають за ними доглядати і не можуть працевлаштуватися. Таким громадянам потрібно звернутися із заявою про призначення допомоги», — пояснила заступниця міністра.



Також на додаткову підтримку від держави також можуть розраховувати ті родини, члени яких за останні 6 місяців здійснювали кроки для здобуття економічної самостійності: встали на облік до служби зайнятості, працевлаштувалися або започаткували власний бізнес.



«У якості нашої подяки ми продовжимо їм ще 6 місяців виплачувати допомогу. А от дорослі українці працездатного віку, які не мають дітей і не працюють, виплати не отримуватимуть. Такі люди не мають обмежень, які б заважали їм працювати, тож вони мають знаходити роботу і самостійно забезпечувати себе», — сказала Марчак.

Чому скасовують виплати ВПО

1 лютого 2024 року в законну силу вступила Постанова Кабінету Міністрів України № 94 щодо врегулювання «Деяких питань соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб та інших вразливих категорій осіб». Змінами передбачено продовження виплат всім ВПО до 1 березня, а вже з 1 березня допомогу зможуть отримувати лише вразливі категорії з числа ВПО.



Раніше віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що виплати внутрішнім переселеним особам (ВПО) мають бути оптимізовані.



Міністерка розповіла, що зміни з виплатами пов’язані зі зменшенням дохідної частини бюджету.



«Ми напряму прив’язані до рішень наших партнерів. Партнери ставлять вимоги постійно верифікувати виплати з метою їх зменшення або оптимізації. Йдеться про те, що за міжнародними лекалами 2 роки достатньо для того, щоб адаптуватися», — сказала Верещук.