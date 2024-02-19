Допомога ВПО з 1 березня — хто буде отримувати

З 1 березня деяким категоріям внутрішньо переміщених осіб (ВПО) можуть продовжити виплати ще на шість місяців. Кому виплати продовжать автоматично, а кому потрібна звертатися з новою заявою — читайте в матеріалі «Новини Донбасу».
Як зазначають юристи «Донбас SOS» у випадку, коли наприклад, пенсія чоловіка 12 000 гривень, пенсія дружини 5 000 гривень. Дружині продовжать автоматично, чоловік не має права на продовження, якщо не підпадає під інші критерії.
Із заявою про продовження виплат вимушеним переселенцям слід звернутися до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) чи органу соціального захисту населення.
З заявою про продовження виплат можна звертатися вже з 1 лютого.
Допомога призначається на шість місяців та виплачується щомісяця одному з членів сім'ї (уповноважені особі) у розмірах:
Переселенці. Ілюстрація: Midjourney
Перша заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак в ефірі телемарафону розповіла, що при отриманні допомоги від держави буде братися до уваги сукупний дохід родини, який у розрахунку на одного члена сім'ї має становити не менше ніж 9 444 гривень, тобто чотири прожиткових мінімуми.
«Ми будемо дивитися на офіційні доходи родин, щоб визначати, чи потрібна допомога. Бо без доходів, наприклад, батька, які можуть бути як мінімальними, так і перевищувати 100 тисяч гривень, це важко оцінити», — сказала Марчак.
За її словами, з 1 березня виплати будуть автоматично продовжені пенсіонерам (якщо розмір їхньої пенсії не перевищує 9 444 гривень), людям з інвалідністю, дітям-сиротам. Тобто тим, хто не може працювати, і їм потрібна подальша підтримка держави.
«Крім того, виплати зможуть надалі отримувати родини, які проживають у зоні бойових дій або в безпечних регіонах, і в яких діти через певні причини не можуть навчатися офлайн. Тобто батьки в таких сім’ях мають за ними доглядати і не можуть працевлаштуватися. Таким громадянам потрібно звернутися із заявою про призначення допомоги», — пояснила заступниця міністра.
Також на додаткову підтримку від держави також можуть розраховувати ті родини, члени яких за останні 6 місяців здійснювали кроки для здобуття економічної самостійності: встали на облік до служби зайнятості, працевлаштувалися або започаткували власний бізнес.
«У якості нашої подяки ми продовжимо їм ще 6 місяців виплачувати допомогу. А от дорослі українці працездатного віку, які не мають дітей і не працюють, виплати не отримуватимуть. Такі люди не мають обмежень, які б заважали їм працювати, тож вони мають знаходити роботу і самостійно забезпечувати себе», — сказала Марчак.
1 лютого 2024 року в законну силу вступила Постанова Кабінету Міністрів України № 94 щодо врегулювання «Деяких питань соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб та інших вразливих категорій осіб». Змінами передбачено продовження виплат всім ВПО до 1 березня, а вже з 1 березня допомогу зможуть отримувати лише вразливі категорії з числа ВПО.
Раніше віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що виплати внутрішнім переселеним особам (ВПО) мають бути оптимізовані.
Міністерка розповіла, що зміни з виплатами пов’язані зі зменшенням дохідної частини бюджету.
«Ми напряму прив’язані до рішень наших партнерів. Партнери ставлять вимоги постійно верифікувати виплати з метою їх зменшення або оптимізації. Йдеться про те, що за міжнародними лекалами 2 роки достатньо для того, щоб адаптуватися», — сказала Верещук.