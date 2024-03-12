Изменения в начислении пенсий: кому и на сколько повысят выплаты в 2024 году

Кабинет министров принял решение об индексации пенсий с 1 марта текущего года — третьей за время полномасштабной войны. Пенсии в Украине вырастут почти на 8%.
Средняя повысится до 5 717 грн, заявил глава правительства Денис Шмыгаль. Подробнее о том, как изменятся пенсии украинцев в 2024 году — в материале «Новостей Донбасса».
Индексация — это определенный законодательством механизм, с помощью которого государство поддерживает финансовое положение населения и адаптирует выплаты к изменениям в экономике, в частности инфляции, подорожанию потребительских товаров и услуг.
Индексации подлежат доходы граждан, полученные на территории Украины, которые не имеют разового характера, в частности пенсии. В рамках нынешней индексации увеличенные выплаты будут получать более 10 млн украинцев.
Номинально проиндексированы все пенсии, назначенные до 31 декабря 2023 года. Те, кто вышел на пенсию за последние три года, с 1 января 2021 года до 31 декабря 2023-го, получат дополнительно лишь 100 грн. При этом размер максимального повышения ограничен до 1,5 тыс. грн., независимо от категории.
Такое ограничение позволяет более справедливо распределить имеющийся финансовый ресурс на осуществление индексации и обеспечить повышение пенсий для граждан, получающих наименьшие выплаты, считают в правительстве.
В Министерстве социальной политики объяснили: размер индексации исчислен на базе официальных показателей развития экономики в 2023 году: инфляция на уровне 5,1%, рост средней заработной платы, с которой уплачены страховые взносы — 7%.
Во время полномасштабной войны правительство имеет право не проводить индексацию пенсий, отметили в ведомстве.
«Однако мы не только проводим, но и расширяем ее периметр», — заявили в Минсоцполитики.
В текущем году проиндексируют, в частности, самые низкие пенсии, которые под индексацию до 2023 года не попадали.
Средний уровень роста — 322 грн, размер средней пенсии в Украине вместо 5 395 грн составит 5 717 грн.
Согласно принятому постановлению Кабмина, с 1 марта проиндексированы пенсии для:
Кроме того, проиндексированы ежемесячные страховые выплаты для 161,4 тыс. пострадавших и лиц, имеющих право на ежемесячные страховые выплаты в случае смерти потерпевшего.
Также увеличены на 8% выплаты для 20,8 тыс. ученых, госслужащих, работников органов местного самоуправления.
Как пояснил эксперт по пенсионным вопросам Сергей Коробкин, у каждого человека будет своя сумма повышения, которую в территориальном управлении Пенсионного фонда высчитывают индивидуально.
«Если это маленькая пенсия, она будет повышаться не за счет индексации, а за счет того, что у нас увеличивается и прожиточный минимум, и минимальный размер пенсии. Если говорим о средней пенсии, где-то на уровне 5 тыс. грн, то мы можем вычислить повышение в соответствии с указанным в постановлении Кабмина коэффициентом. Но на 8% мы увеличиваем не всю сумму, надо смотреть на вид пенсии. Увеличивается, прежде всего, основное тело выплаты, без надбавки», — отметил эксперт.
Пенсионные выплаты повысят. Фото: ДонОГА
То есть, чем больше человек получал, тем больше будет его индексация. Чем больше страховой стаж имеет, тем больше будет основной размер пенсии, что, соответственно, влияет на индексацию.
Размер минимальной пенсии изменится в зависимости от возраста и страхового стажа:
Кроме того, с 1 апреля в Украине проведут автоматический перерасчет пенсий для 654 тыс. работающих пенсионеров.
Назначение пенсии по возрасту происходит зависимо от приобретенного страхового стажа при достижении 60, 63 или 65 лет. Ежегодно страховой стаж, дающий право выхода на пенсию в 60 лет, увеличивается на 12 месяцев. В 2028 году он составит 35 лет.
Право на пенсию по возрасту в 2024 году имеют люди, которым исполнилось:
Заявление о назначении пенсии и необходимые документы можно подать с помощью веб-портала электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Пенсионный фонд. Фото: «Подробности»
Также можно лично обратиться в любой сервисный центр органов ПФУ независимо от места жительства, регистрации или пребывания.
Документы, которые необходимо подать:
Чтобы подать документы на назначение пенсии онлайн — смотрите инструкцию и видеоинструкцию.
Для тех людей, которые не имеют стажа или его недостаточно, традиционные пенсионные выплаты не предусмотрены. При этом с 65-летнего возраста они имеют право на социальную помощь (соцпенсия).
Размер выплаты составляет разницу между прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность (2 361 грн), и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев, но не более 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц (3 028 грн).
Социальная пенсия пересчитывается каждые полгода, учитывая имущественные изменения и среднемесячный совокупный доход.
Напомним, с 1 марта в Украине изменили порядок начисления выплат на проживание перемещенным лицам.