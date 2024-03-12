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Зміни у нарахуванні пенсій: кому і на скільки підвищать виплати у 2024 році

Анастасія Кирилова
12 березня 2024, 18:40

Зміни у нарахуванні пенсій: кому і на скільки підвищать виплати у 2024 році

Індексація пенсій-2024. Ілюстративне фото: Freepik Індексація пенсій-2024. Ілюстративне фото: Freepik

Кабінет міністрів ухвалив рішення про індексацію пенсій з 1 березня поточного року — третю за час повномасштабної війни. Пенсії в Україні зростуть майже на 8%.

Середня підвищиться до 5 717 грн, заявив очільник уряду Денис Шмигаль. Детальніше про те, як зміняться пенсії українців у 2024 році — у матеріалі «Новин Донбасу».

Що таке індексація та як вона відбуватиметься?

Індексація — це визначений законодавством механізм, за допомогою якого держава підтримує фінансове положення населення й адаптує виплати до змін в економіці, зокрема інфляції, подорожчання споживчих товарів і послуг.

Індексації підлягають доходи громадян, одержані на території України, які не мають разового характеру, зокрема пенсії. У межах цьогорічної індексації збільшені виплати отримуватимуть понад 10 млн українців.

Номінально проіндексовані усі пенсії, призначені до 31 грудня 2023 року. Ті хто вийшов на пенсію за останні три роки, із 1 січня 2021 року до 31 грудня 2023-го, отримають додатково лише 100 грн. При цьому розмір максимального підвищення обмежено до 1,5 тис. грн, незалежно від категорії.

Таке обмеження дає змогу більш справедливо розподілити наявний фінансовий ресурс на здійснення індексації та забезпечити підвищення пенсій для громадян, які отримують найменші виплати, вважають в уряді.

У Міністерстві соціальної політики пояснили: розмір індексації обчислено на базі офіційних показників розвитку економіки у 2023 році: інфляція на рівні 5,1%, зростання середньої заробітної плати, з якої сплачено страхові внески — 7%.

Під час повномасштабної війни уряд має право не проводити індексацію пенсій, зауважили у відомстві.

«Однак ми не лише проводимо, але і розширюємо її периметр», — заявили у Мінсоцполітики.

У поточному році проіндексують, зокрема, найнижчі пенсії, які під індексацію до 2023 року не потрапляли.

Кому та на скільки збільшать пенсійні виплати?

Середній рівень зростання — 322 грн, розмір середньої пенсії в Україні замість 5 395 грн становитиме 5 717 грн.

Відповідно до ухваленої постанови Кабміну, з 1 березня проіндексовані пенсії для:

  • 9,5 млн «цивільних» пенсіонерів, яким виплати призначили на загальних підставах;
  • 596 тис. пенсіонерів силових відомств;
  • 97,8 тис. людей, які отримують пенсію по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання після Чорнобильської катастрофи.

Крім того, проіндексовані щомісячні страхові виплати для 161,4 тис. потерпілих та осіб, які мають право на щомісячні страхові виплати у разі смерті потерпілого.

Також збільшено на 8% виплати для 20,8 тис. науковців, держслужбовців, працівників органів місцевого самоврядування.

Сума підвищення — індивідуальна

Як пояснив експерт з пенсійних питань Сергій Коробкін, у кожної людини буде своя сума підвищення, яку у територіальному управлінні Пенсійного фонду вираховують індивідуально.

«Якщо це маленька пенсія, вона підвищуватиметься не шляхом індексації, а внаслідок того, що у нас збільшується і прожитковий мінімум, і мінімальний розмір пенсії. Якщо говоримо про середню пенсію, десь на рівні 5 тис. грн, то ми можемо вирахувати підвищення відповідно до вказаного у постанові Кабміну коефіцієнта. Але на 8% ми збільшуємо не всю суму, треба дивитися на вид пенсії. Збільшується насамперед основне тіло виплати, без надбавки», — зазначив експерт.

Пенсійні виплати збільшать. Фото: ДонОДА

Тобто, що більше людина отримувала, то більшою буде її індексація. Що більший страховий стаж має, то більшим буде основний розмір пенсії, що, відповідно, впливає на індексацію.

Зростання мінімальної пенсії

Розмір мінімальної пенсії зміниться залежно від віку та страхового стажу:

  • виплати із 2 520 грн до 2 725 грн підвищать одержувачам мінімальної пенсії (з малим страховим стажем);
  • з 3 120 грн до 3 370 грн — непрацюючим пенсіонерам від 65 до 70 років зі стажем 30-35 років (для жінок і чоловіків відповідно);
  • з 3 000 грн до 3 240 грн — пенсіонерам від 70 до 80 років зі стажем 30-35 років (для жінок/чоловіків);
  • з 3 120 грн до 3 370 грн — пенсіонерам від 80 років зі стажем 20/25 років (для жінок/чоловіків);
  • з 2 760 грн до 2 980 грн — пенсіонерам до 70 років зі стажем 30/35 років (для жінок/чоловіків), осіб з інвалідністю I групи.

Крім того, з 1 квітня в Україні проведуть автоматичний перерахунок виплат для 654 тис. працюючих пенсіонерів.

Порядок оформлення пенсії-2024

Призначення пенсії за віком відбувається залежно від набутого страхового стажу при досягненні 60, 63 або 65 років. Щороку страховий стаж, що дає право виходу на пенсію у 60 років, збільшується на 12 місяців. У 2028 році він становитиме 35 років.

Право на пенсію за віком у 2024 році мають люди, яким виповнилося:

  • 60 років - за наявності не менше 31 року страхового стажу;
  • 63 років — не менше 21 року страхового стажу;
  • 65 років — від 15 до 21 року страхового стажу.

Заяву про призначення пенсії та необхідні документи можна подати за допомогою вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України.

Пенсійний фонд. Фото: «Подробиці»

Також можна особисто звернутися до будь-якого сервісного центру органів ПФУ незалежно від місця проживання, реєстрації або перебування.

Документи, які потрібно подати:

  • паспорт громадянина України (або ID-картка);
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • документи про страховий стаж (трудова книжка, диплом про навчання на денній формі, військовий квиток та ін.);
  • довідка про заробітну плату за будь-які 60 місяців поспіль до 30.06.2000 (за бажанням);
  • реквізити банківського рахунку;
  • фотографія для пенсійного посвідчення (2,5х3);
  • свідоцтво про шлюб у разі зміни прізвища;

Щоб подати документи на призначення пенсії онлайн — дивіться інструкцію та відеоінструкцію.



Для тих людей, які не мають стажу або його недостатньо, традиційні пенсійні виплати не передбачені. Натомість з 65-річного віку вони мають право на соціальну допомогу (соцпенсія).

Розмір виплати становить різницю між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність (2 361 грн), та середньомісячним сукупним доходом сім'ї з розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не більше 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб (3 028 грн).

Соціальна пенсія перераховується кожні пів року з огляду на майнові зміни та середньомісячний сукупний дохід.

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Нагадаємо, із 1 березня в Україні змінили порядок нарахування виплат на проживання переміщеним особам.

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