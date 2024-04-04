Город силы и спасения. Как живет Покровск под ракетными обстрелами

Здание Донецкого национального технического университета в Покровске было повреждено российскими обстрелами в феврале. Фото: Дарья Хрипкова / Новости Донбасса

«Покровск снова оказался под вражеским обстрелом. Сегодня утром оккупанты ракетами обстреляли один из жилых микрорайонов города», — к сожалению такие сообщения Покровской ГВА теперь можно увидеть чуть ли не каждую неделю. С начала полномасштабного вторжения город подвергся более 60 ракетным ударам, во время которых погибли около тридцати человек, в том числе двое детей. Более 230 человек получили ранения. Но, несмотря на опасность и близость к линии фронта, Покровск живет, работает и развивается. Подробности — в репортаже «Новостей Донбасса».

Здание гостиницы «Дружба» и жилой дом, где раньше работала самая известная пиццерия в Покровске — «Корлеоне». В августе прошлого года сюда попало две ракеты. Погибли около 10 человек, почти 100 получили тяжелые ранения. Фото: Дарья Хрипкова / Новости Донбасса

«Сидим на чемоданах, но верим в лучшее»

В ночь со второго на третье марта жители Покровского района почти не спали. Россия в очередной раз обстреляла соседний Мирноград. Ракеты ударили среди крупнейшего жилого массива города. Громкие взрывы были слышны далеко за его пределами. А в полседьмого утра произошел обстрел Покровска. Ракета «Искандер-М» взорвалась около пятиэтажки одного из микрорайонов и повредила подземный газопровод. Больше всего пострадали два крайних подъезда.



«Я проснулась от взрыва, меня буквально подбросило на кровати. Вокруг все летело, прямо на глазах рушилась квартира. На мгновение я застыла в воздухе и видела, что происходит вокруг, как на замедленных кадрах фильма ужасов. Когда снова оказалась на кровати, быстро перекатилась от окна и босиком побежала в коридор. Я не знала что делать. Надо было подождать, потому что могло прилететь вторично. Но и в квартире оставаться опасно. Потому что мне казалось, что сейчас дом сложится», — вспоминает жительница пострадавшей многоэтажки Ксения Лихацкая.

Ксения Лихацкая до сих пор не может прийти в себя после взрыва. Семья пока не живет в квартире, потому что это опасно. Несущие стены покрылись трещинами. Фото: Дарья Хрипкова / Новости Донбасса

Муж Ксении уже был на работе, а маленькая дочь, к счастью, осталась ночевать у бабушки. Она немного подождала и решила пойти в подъезд, чтобы пообщаться с соседями. Некоторые квартиры были заблокированы взрывной волной. Железные входные двери на первом этаже согнуло, из подъезда выйти было невозможно. Когда мужчины освободили проход, Ксения наконец-то оказалась на улице.



Она видела раненых людей, одна женщина была вся в крови от обломков, кто-то кричал, горели изувеченные автомобили. Напротив дома от взрыва образовалась большая воронка, из перебитого газопровода поднималось пламя. Несколько минут Ксения не могла прийти в себя. Надо было возвращаться в квартиру, чтобы найти телефон и сообщить родным, что все хорошо. Но страх не давал шагнуть в обратную сторону.



«Сейчас мы живем у родителей, потому что в квартире очень страшно находиться. После того, как убрали стекло и обломки разрушенной мебели, увидели, что под обоями гуляет штукатурка. Несущие стены треснули, потому что эпицентр взрыва был именно у последних подъездов дома, в одном из которых мы живем. Если в городе будут еще обстрелы, то неизвестно выдержат ли наши стены», — говорит Ксения.

Ксения Лихацкая на фоне поврежденного обстрелом дома, в котором квартира. Фото: Дарья Хрипкова / Новости Донбасса

Пока что семья Лихацких остается в Покровске. Уже на следующий день после взрыва Ксения вышла на работу. Но если ситуация ухудшится, они поедут ради безопасности трехлетней Мирославы. Потому что дочь стала очень беспокойной, пугается шума, вздрагивает. «Сейчас многие сидят на тревожных чемоданах, но не едут. Все мои знакомые ждут до последнего. Если линия фронта приблизится, тогда придется выезжать», — резюмирует женщина.

Покровск — город контрастов

Уютный город переодевался в камуфляж. В центре и спальных районах через каждую сотню метров можно встретить магазины «Военторг».

На месте свадебного салона сейчас военторг. Какие времена, такие и предложения. Фото: Дарья Хрипкова / Новости Донбасса

Некоторые магазины закрываются, в другом месте, напротив, появляются новые. В Покровск вернулись два больших сетевых супермаркета — АТБ и VARUS. На рынках строятся новейшие павильоны. Многие машины на дорогах, среди которых немало дорогих иномарок. Можно вызвать таксы и за тобой приедет внедорожник премиум класса или электромобиль.

В Покровске продолжают работать супермаркеты. Фото: Дарья Хрипкова / Новости Донбасса

Все официальные учреждения, банки, почта и логистические службы работают. Крупные градообразующие предприятия приглашают на работу. Частный бизнес не боится вкладывать деньги в развитие. В микрорайоне «Лазурный» завершилось строительство нового торгового центра. Все павильоны сданы в аренду. В одном из них расположен мини-филиал известного загородного ресторана «Адмирал». Владельцы решили расширить спектр услуг. Теперь они готовят ресторанное меню на доставку в Покровске.

Новый торговый центр в Покровске открыт во время войны. Фото: Дарья Хрипкова / Новости Донбасса

«Люди стремятся жить полноценно даже во время войны. Поэтому кардинально наш бизнес не пострадал. Свадьбы, юбилеи и другие события проходят постоянно и мы рады нашим гостям. Сначала были сложности с русской музыкой, потому что люди к ней привыкли, а нам приходилось отказывать. Также не хватало персонала, потому что многие работники уехали из города. Но большинство людей вернулось. Потом к нам присоединилась команда ресторана Roche Royal из Святогорска», — рассказывает владелица «Адмирала», Юлия Черкашина.

Она говорит, что гости уже привыкли к раннему комендантскому времени, поэтому банкеты обычно начинаются в средние дни. Что касается запрета на продажу алкоголя, то есть свои плюсы и минусы. Люди приносят выпивку с собой и ее обычно хватает, чтобы держать себя в рамках. Касса бара от этого существенно уменьшилась, но официантам стало проще работать, потому что слишком пьяные гости — это не всегда «ок».

Улыбка — это приятный бонус к заказу. Пока повара ресторана готовят еду, покупатели могут выпить кофе или чаю в уютном месте. Фото: Дарья Хрипкова / Новости Донбасса

Новые условия нуждаются в новых решениях. Многие покровчанки поехали в эвакуацию, а мужчины остались работать. Также в городе немало военных. Когда готовить нет времени, или человек не умеет, доставка еды — это удобное предложение. Потому они с мужем решили рискнуть и расширить свой семейный бизнес.



«Пока нет планов ехать в более безопасное место, потому что в Украине такого нет. Ракетные обстрелы происходят повсюду. А за границу точно не уедем. Я считаю, что пока ситуация разрешает, нужно оставаться дома, работать, общаться с друзьями и родными. Потому что если придется уезжать, то все разъедутся в разные уголки и такой возможности больше не будет», — говорит Юлия.

Доставка еды в Покровске пока очень востребована. Мини-филиал ресторана «Адмирал» только открылся и уже имеет постоянных заказчиков. Фото: Дарья Хрипкова / Новости Донбасса

Что говорят местные власти

«Обстрелы Покровска активизировались в конце октября прошлого года. Когда началось наступление на Авдеевку, мы это хорошо почувствовали. Если раньше это случалось один-два раза в месяц, то сейчас происходит каждую неделю. Обстрелы стали более массированными. Были случаи, когда в город прилетало по шесть ракет одновременно. Очевидно, что ситуация усугубилась», — комментирует начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк.

Начальник Покровской ГВА Сергей Добряк. Фото: Елена Ермоленко / Новости Донбасса

Несмотря на опасную ситуацию, по словам Добряка, принудительная эвакуация семей с детьми Покровске пока не грозит. В настоящее время громада относится к категории возможных боевых действий и остается тыловой. Но власти постоянно призывают людей эвакуироваться.



Начальник ГВА привел немного статистики. В отапительном сезоне 2022-23 годов согласно данным в Покровске оставалось 27 000 населения. В этом году цифры говорят о 60 000 жителях. Это почти довоенный показатель. Люди вернулись в свои дома. Город обеспечивает все услуги: есть вода, газ, свет, тепло.



Александр Стасенко — работник БФ «Восток SOS» привез к эвакуационному вагону маломобильных граждан, стремящихся выехать в более безопасные регионы. Он говорит, что сейчас таких людей все больше, потому что обстрелы Донетчины продолжаются каждый день. Александр из Краматорска, сам ехать пока не собирается, потому что уверен, что его место здесь, помогать тем, кто в этом нуждается. Фото: Дарья Хрипкова / Новости Донбасса

Официальные учреждения не прекращали работу с начала полномасштабного вторжения. К примеру, местный ЦНАП осуществлял все услуги кроме двух. Тогда были закрыты реестры недвижимости и невозможно получить сервис миграционной службы по оформлению паспортов. Сейчас все восстановили. Работает регистратор недвижимости и пять установок на выдачу загранпаспортов и ID-карт.

Центр предоставления админуслуг в Покровске продолжает работать. Фото: Дарья Хрипкова / Новости Донбасса

«Местные власти оказывают помощь жителям, потерявшим свое жилье в результате ракетных обстрелов, в размере 80 000 гривен. Процедура оформления документов на компенсацию из местного бюджета, как правило, длится две-три недели максимум. Есть большая проблема в старостатах и в городе — у 35% людей отсутствуют правоустанавливающие документы на жилье», — отмечает Сергей Добряк.



Что касается безопасности, то на улицах Покровска появились самые простые укрытия. Бетонные сооружения установлены на средства благотворительных организаций. Но, по словам начальника ГВА, проблему в Донецком регионе решает это частично. Время подлета ракеты С-300 или «Искандер» составляет 30 секунд. Поэтому в город сначала прилетает ракета, а затем раздается сирена.

В Покровске установили бетонные укрытия на случай воздушной тревоги. Но часто бывает, что сначала прилетит, а потом раздается сигнал. Фото: Дарья Хрипкова / Новости Донбасса

«В начале полномасштабного вторжения люди были напуганы и дезориентированы. Я имею в виду не только Покровскую громаду, но и всю Украину. Сейчас все понимают, как себя вести в случае опасности, оценивают, что происходит. Вместе с районом и военными, мы работаем над строительством фортификационных сооружений. Сейчас ситуация контролируемая, есть четыре линии обороны. Враг так просто не пройдет, у людей будет время, чтобы уехать. Мы видим, какое сопротивление дает ВСУ и надеемся на то, что все будет хорошо. Хотя и призываем граждан ехать в более безопасные места», — ответил на вопрос, нужно ли уже выезжать из города или можно еще подождать, Сергей Добряк.

Среди пассажиров единственного поезда, соединяющего Поровск с Киевом и Львовом, можно увидеть и четырехлапых военных. Наши меньшие братья работают в поисковых отрядах, отыскивают мины и т.д. Фото: Дарья Хрипкова / Новости Донбасса