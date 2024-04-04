Місто сили та порятунку. Як живе Покровськ під ракетними обстрілами

Будівля Донецького національного технічного університету в Покровську була пошкоджена російським обстрілом у лютому. Фото: Дарʼя Хрипкова / Новини Донбасу

«Покровськ знову опинився під ворожим обстрілом. Сьогодні зранку окупанти ракетами обстріляли один з житлових мікрорайонів міста», — на жаль такі повідомлення Покровської МВА тепер можна побачити ледь не кожного тижня. Від початку повномасштабного вторгнення місто зазнало понад 60 ракетних ударів під час яких загинуло біля тридцяти людей, у тому числі двоє дітей. Більше 230 мешканців отримали поранення. Але попри небезпеку та близькість до лінії фронту Покровськ живе, працює та розвивається. Подробиці — у репортажі «Новин Донбасу».

Будівля готелю «Дружба» та житловий будинок, де раніше працювала найвідоміша піцерія у Покровську — «Корлеоне». У серпні минулого року сюди влучило дві ракети. Загинуло близько 10 людей, майже 100 отримали важкі поранення. Фото: Дарʼя Хрипкова / Новини Донбасу

«Сидимо на валізах, але віримо у краще»

В ніч з другого на третє березня мешканці Покровського району майже не спали. Росія вкотре обстріляла сусідній Мирноград. Ракети поцілили посеред найбільшого житлового масиву міста. Гучні вибухи було чутно далеко за його межами. А о пів на сьому ранку стався обстріл Покровська. Ракета «Іскандер-М» вибухнула біля п’ятиповерхівки одного з мікрорайонів та пошкодила підземний газопровід. Найбільше постраждали два крайні під’їзди.



«Я прокинулась від вибуху, мене буквально підкинуло на ліжку. Навколо все летіло, прямо на очах руйнувалась квартира. На мить я застигла у повітрі і бачила, що відбувається навколо, як на уповільнених кадрах фільму жахів. Коли знову опинилась на ліжку, швидко перекотилась від вікна та босоніж побігла до коридору. Я не знала що робити. Треба було зачекати, бо могло прилетіти вдруге. Але і в квартирі залишатись небезпечно. Бо мені здавалось, що зараз будинок складеться», — пригадує мешканка постраждалої багатоповерхівки Ксенія Лихацька.

Ксенія Лихацька ще й досі не може оговтатись після вибуху. Родина наразі не живе у квартирі, бо це небезпечно. Несучі стіни взялися трещинами. Фото: Дарʼя Хрипкова / Новини Донбасу

Чоловік Ксенії вже був на роботі, а маленька донечка, на щастя, залишилась ночувати у бабусі. Вона трохи зачекала та вирішила піти у під’їзд, щоб поспілкуватись з сусідами. Деякі квартири були заблоковані вибуховою хвилею. Залізні вхідні двері на першому поверсі зігнуло, з під’їзду вийти було неможливо. Коли чоловіки звільнили прохід, Ксенія нарешті опинилась на вулиці.



Вона бачила поранених людей, одна жінка була вся в крові від уламків, хтось кричав, горіли понівечені автівки. Напроти будинку від вибуху утворилась велика вирва, з перебитого газопроводу підіймалось полум’я. Кілька хвилин Ксенія не могла прийти до тями. Треба було повертатись до квартири, щоб знайти телефон та повідомити рідним, що з нею все добре. Але страх не давав зробити крок у зворотну сторону.



«Наразі ми живемо у батьків, бо у квартирі дуже страшно знаходитись. Після того, як прибрали скло та уламки зруйнованих меблів, побачили, що під шпалерами гуляє штукатурка. Несучі стіни тріснули, тому що епіцентр вибуху був саме біля останніх під’їздив будинку, в одному з яких ми живемо. Якщо у місті будуть ще обстріли, то невідомо чи витримають наші стіни», — каже Ксенія.

Ксенія Лихацька на фоні пошкодженого обстрілом будинку, в якому має квартиру. Фото: Дарʼя Хрипкова / Новини Донбасу

Поки що родина Лихацьких залишається у Покровську. Вже на другий день після вибуху Ксенія вийшла на роботу. Але, якщо ситуація погіршиться, вони поїдуть заради безпеки трирічної Мирослави. Бо донечка стала дуже неспокійною, лякається шуму, здригається. «Зараз багато людей сидять на тривожних валізах, але не їдуть. Всі мої знайомі чекають до останнього. Якщо лінія фронту наблизиться, тоді вже доведеться виїжджати», — резюмує жінка.

Покровськ — місто контрастів

Наразі затишне місто перевдягалось у камуфляж. У центрі та спальних районах через кожну сотню метрів можна зустріти магазини «Військторг».



На місці весільного салону зараз військторг. Які часи, такі і пропозиції. Фото: Дарʼя Хрипкова / Новини Донбасу

Деякі крамниці зачиняються, у іншому місці, навпаки, з’являються нові. До Покровська повернулись два великих мережевих супермаркета — АТБ та VARUS. На ринках будуються нові павільйони. Багато машин на дорогах, серед яких чимало дорогих іномарок. Можна викликати такси і за тобою приїде позашляховик преміум класу або електромобіль.

У Покровську продовжують працювати супермаркети. Фото: Дарʼя Хрипкова / Новини Донбасу

Всі офіційні установи, банки, пошта та логістичні служби працюють. Великі містоутворюючи підприємства запрошують на роботу. Приватний бізнес не боїться вкладати гроші у розвиток. На мікрорайоні «Лазурний» завершилось будівництво нового торговельного центру. Наразі всі павільйони здано в оренду. В одному з них розташовано міні-філіал відомого заміського ресторану «Адмірал». Власники вирішили розширити спектр послуг. Тепер вони готують ресторанне меню на доставку в межах Покровська.



Новий торговельний центр у Покровську відкрили під час війни. Фото: Дарʼя Хрипкова / Новини Донбасу

«Люди прагнуть жити повноцінно навіть під час війни. Тому кардинально наш бізнес не постраждав. Свадьби, ювілеї та інші події відбуваються постійно і ми раді нашим гостям. Спочатку були складнощі з російською музикою, бо люди до неї звикли, а нам доводилось відмовляти. Також не вистачало персоналу, бо багато працівників поїхало з міста. Але більшість людей повернулась. Потім до нас приєдналась команда ресторану Roche Royal зі Святогорська», — розповідає власниця «Адмиралу», Юлія Черкашина.

Вона каже, що гості вже звикли до раннього комендантського часу, тому банкети зазвичай починаються в середні дня. Що стосується заборони на продаж алкоголю, тут є свої плюси та мінуси. Люди приносять випивку з собою і її зазвичай вистачає, щоб тримати себе у рамках. Каса бару від цього суттєво зменшилась, але офіціантам стало простіше працювати, бо занадто п’яні гості — це не завжди «ок».

Посмішка — це приємний бонус до замовлення. Поки повара ресторану готують їжу, покупці мають змогу випити кави або чаю у затишному місці. Фото: Дарʼя Хрипкова / Новини Донбасу

Нові умови потребують нових рішень. Багато покровчанок наразі поїхало в евакуацію, а чоловіки залишились працювати. Також у місті чимало військових. Коли готувати немає часу, або людина не вміє, доставка їжі — це зручна пропозиція. Тому вони з чоловіком вирішили ризикнути та розширити свій сімейний бізнес.



«Наразі не маємо планів їхати у більш безпечне місце, тому що в Україні такого немає. Ракетні обстріли відбуваються всюди. А за кордон точно не поїдемо. Я вважаю, що поки ситуація дозволяє, треба залишатись вдома, працювати, спілкуватись з друзями та рідними. Бо якщо доведеться виїжджати, то всі роз’їдуться в різні куточки і такої можливості більше не буде», — говорить пані Юлія.

Доставка їжі у Покровську наразі дуже затребувана. Міні-філіал ресторану «Адмирал» тільки відкрився і вже має постійних замовників. Фото: Дарʼя Хрипкова / Новини Донбасу

Що каже місцева влада

«Обстріли Покровська активізувались наприкінці жовтня минулого року. Коли почався наступ на Авдіївку ми це добре відчули. Якщо раніше це траплялось один-два рази на місяць, то зараз відбувається кожного тижня. Обстріли стали більш масованими. Були випадки, коли у місто прилітало по шість ракет одночасно. Очевидно, що ситуація погіршилась», — коментує начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк.

Начальник Покровської МВА Сергій Добряк. Фото: Олена Єрмоленко / Новини Донбасу

Попри небезпечну ситуацію, за словами пана Добряка, примусова евакуація сімей з дітьми Покровську поки що не загрожує. Наразі громада відноситься до категорії можливих бойових дій та залишається тиловою. Але влада постійно закликає людей до евакуації.



Начальник МВА привів трохи статистики. У опалюваному сезоні 2022-23 років згідно даних в Покровську залишалось 27 000 населення. Цього року цифри кажуть про 60 000 мешканців. Це майже довоєнний показник. Люди повернулись до своїх домівок. Місто забезпечує всі сервіси: є вода, газ, світло, тепло.



Олександр Стасенко — працівник БФ «Схід SOS» привіз до евакуаційного вагону маломобільних громадян, які прагнуть виїхати у більш безпечні регіони. Він каже, що наразі таких людей все більше, бо обстріли Донеччини тривають кожного дня. Пан Олександр з Краматорська, сам їхати поки не збирається, бо впевнений, що його місце тут, допомагати тим, хто цього потребує. Фото: Дарʼя Хрипкова / Новини Донбасу

Офіційні установи не припиняли працювати від початку повномасштабного вторгнення. Наприклад, місцевий ЦНАП здійснював всі послуги окрім двох. Тоді були закриті реєстри нерухомості та неможливо отримати сервіс міграційної служби з оформлення паспортів. Зараз все відновили. Працює реєстратор з нерухомості та п’ять установок на видачу закордонних паспортів та ID-карток.

ЦНАП у Покровську продовжує працювати. Фото: Дарʼя Хрипкова / Новини Донбасу

«Місцева влада надає допомогу мешканцям, які втратили своє житло в результаті ракетних обстрілів, у розмірі 80 000 гривен. Процедура оформлення документів на компенсацію з місцевого бюджету зазвичай триває два-три тижні максимум. Є велика проблема в старостатах та і в місті — у 35 % людей відсутні правовстановлюючі документи на житло», — зазначає Сергій Добряк.



Що стосується безпеки, то на вулицях Покровська з’явились найпростіші укриття. Бетонні споруди встановлено за кошти благодійних організацій. Але, за словами начальника МВА, проблему у Донецькому регіоні це вирішує частково. Час підльоту ракети С-300 або «Іскандер» становить 30 секунд. Тому в місто спочатку прилітає ракета, а потім лунає сирена.



У Покровську встановили бетонні укриття на випадок повітряної тривоги. Але часто буває, що спочатку прилетить, а потім лунає сигнал. Фото: Дарʼя Хрипкова / Новини Донбасу

«На початку повномасштабного вторгнення люди були налякані та дезорієнтовані. Я маю на увазі не лише Покровську громаду, а і всю Україну. Зараз всі розуміють, як себе поводити у разі небезпеки, оцінюють, що відбувається. Разом з районом та військовими ми працюємо над будівництвом фортифікаційних споруд. Наразі ситуація контрольована, є чотири лінії оборони. Ворог так просто не пройде, у людей буде час, щоб виїхати. Ми бачимо, який опір дає ЗСУ і маємо велику надію на те, що все буде добре. Хоча і закликаємо громадян їхати у більш безпечні місця», — відповів на питання, чи вже треба виїжджати з міста, чи можна ще зачекати, Сергій Добряк.

Серед пасажирів єдиного потяга, який з’єднує Поровськ з Києвом та Львовом, можна побачити й чотирилапих військових. Наші менші брати працюють в пошукових загонах, відшукують міни тощо. Фото: Дарʼя Хрипкова / Новини Донбасу