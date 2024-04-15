Россияне увеличили использование КАБов: что это за оружие, в чем его угроза и как противодействовать

Авиабомбы с модулем УМПК под крылом бомбардировщика Су-34. Фото: Минобороны РФ

В России активно занялись переоснащением авиационных бомб в планирующие, известные как КАБы. Для этого они укомплектовывают их унифицированным набором модулей планирования и коррекции (УМПК). Эти комплекты уже применяются на бомбах ФАБ-250, ФАБ-500 и ФАБ-1500. Ожидается, что вскоре в такой же способ будут переоснащены и ФАБ-3000. Что собой представляют эти разработки, где и как россияне применяют КАБы на территории Украины, чем они опасны и как им противодействовать — в материале «Новостей Донбасса».



От 500 кг до 3 тонн с «крыльями»: что собой представляют управляемые бомбы?

Управляемые авиабомбы — не новое оружие. И не разработка россиян. Подобные применялись немцами, американцами еще во времена Второй мировой. Серийной версией, вышедшей за пределы экспериментов, считают американские разработки 1980-х годов. Они использовали полуактивную лазерную наводку.



Для переоборудования россияне используют советские ФАБ-500, ФАБ-500, ФАБ-1500 — это фугасные авиабомбы свободного полета. На них крепят комплексы по типу американских JDAM. Делают это россияне непрофессионально, но очень быстро, отмечают эксперты. РФ масштабно вложилась в оснащение ФАБов комплектами УМПК, которые превращают их в планирующие.

Бомба ФАБ-1500 з УМПК. Кадр из видео

Такие боеприпасы в десятки раз дешевле ракет. И запасы страна-агрессор имеет немалые. Блоки-модули, которые делают бомбы «крылатыми» и управляемыми, россияне также могут производить в большом количестве.



Стоит отметить, что есть у оккупантов и бомбы, которые изначально проектировались как планирующие (управляемые) и полноценно производятся на заводах. Например, УПАБ-1500В.



Кроме того, враг имеет запас так называемых корректируемых авиационных бомб — УАБ-500Кр или УАБ-1500.

В чем опасность КАБов?

Российская армия использует КАБы на фронте чуть ли не каждый день. Они представляют существенную угрозу. При чем не только на фронте. Россия атакует ими и мирные населенные пункты. В марте оккупанты ударили авиабомбами по Харькову — впервые с 2022 года. Речь идет о боеприпасе УМПБ Д-30 СН, изготовленном на базе фугасной авиабомбы с зарядом тротила 250 кг (ФАБ-250). Также зафиксированы удары по мирным городам Сумской области.

Последствия удара КАБ по Сумской области. Фото: Сумская ОВА

Установка модуля на свободно падающую бомбу позволяет бомбардировщику атаковать наземные объекты, не входя в зону ПВО. Таким образом вражеские самолеты подлетают к линии боевого столкновения, за 40-50 км, после чего запускают их.

«Есть свободнопадающие бомбы. Чтобы их сбросить, нужно пролететь над местом, над которым ты их сбрасываешь. А это россиянам уже не разрешали делать с мая 2022 года. И они придумали способ, как бомбить наши позиции, но не заходить в зону поражения», — пояснил авиационный эксперт Валерий Романенко.

По словам военных эти бомбы не очень точные. Попасть КАБом в конкретную точку, например, единицу техники невозможно. Но когда их падает 20, 30, 50 — точность уже не имеет никакого значения.

«Я их считаю именно тем технологическим фактором, который сейчас определяет нашу сухопутную войну», — говорит Игорь Луценко, военнослужащий ВСУ.

По его словам, Авдеевский коксохимический завод украинским защитникам пришлось покинуть именно потому, что россияне систематически сбрасывали на него десятки авиабомб.

Как рассказал заместитель командира 3-й ОШБР Максим Жорин, такого количества КАБов, в таком масштабе их подразделение нигде не видело, как на Авдеевском направлении.

«Были дни, когда по 120 КАБов прилетало по позициям. Причем надо понимать, что даже три прилета в многоэтажку — и она уже перестает существовать. Поэтому никаких укреплений, подвалов или фортификаций, которые могли бы выдержать эти удары, просто не существует», — акцентировал Жорин.

Это оружие замедляет продвижение Сил обороны Украины, мешает эффективно действовать в той или иной зоне. Украинские военные могут противодействовать такой угрозе, но средств для этого пока недостаточно.

Как противодействовать КАБам

Такой тип оружия считается трудной целью для сбивания. Бомбы малогабаритные, имеют непредсказуемую траекторию полета и не оставляют теплового следа. Эффективно противодействовать ударам можно, атакуя сам носитель бомб. Для этого нужны средства, способные сбить самолет на большом расстоянии. Это, в частности, управляемые противовоздушные ракеты средней (до 100 км) и большой (свыше 100 км) дальности наземного или воздушного базирования.



Среди наземных противовоздушных систем, состоящих на вооружении украинской армии, — американский Patriot (дальность до 100 км), американо-норвежский NASAMS (дальность до 120 км), французско-итальянский SAMP-T с ракетами Aster-30 (дальность до 120 км, модернизированная версия — до 150 км), советский ЗРК С-200 (дальность 160-300 км в зависимости от типа ракеты).



При этом стоит учитывать, что наземный комплекс ПВО не очень мобилен и должен действовать из засады. При этом дорогой ЗРК дальнего действия нужно тщательно оберегать — от вражеской ствольной артиллерии или дронов, так что выдвигать его близко к передовой крайне рискованно.

Авиабомба ФАБ-500 превращена в КАБ благодаря модулю планирования и коррекции. Фото: Минобороны РФ

Также бороться с корректируемыми авиационными бомбами можно при помощи авиации. Прежде всего речь о западных истребителях F-16 с авиационными ракетными комплексами типа «воздух-воздух» с дальностью поражения цели на 100 и более километров.



«То есть основной ориентир идет на уничтожение не столько самой бомбы, которую уничтожить практически невозможно, сколько на уничтожение самолета, который ее несет», — пояснил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.



Еще один способ, который эксперт считает эффективным, — это оперативно-тактические ракетные комплексы.



«Это может быть ATACMS. По временно оккупированным территориям можно применять ракеты с боевой частью кассетного типа, которые отлично работают именно по таким объектам как аэродромы. Отмечается серьезное присутствие российской тактической авиации на аэродромах, а потому нанесение ударов по ним — это также очень важный компонент», — акцентировал обозреватель.



Проблема в том, что наземных комплексов ПВО большой дальности у ВСУ мало, а самолетов, вооруженных дальнобойными ракетами, пока нет. Союзники обещают поставить Киеву F-16 в течение ближайших месяцев.