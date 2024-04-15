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Россияне увеличили использование КАБов: что это за оружие, в чем его угроза и как противодействовать

Новости Донбасса
15 апреля 2024, 19:30

Россияне увеличили использование КАБов: что это за оружие, в чем его угроза и как противодействовать

Авиабомбы с модулем УМПК под крылом бомбардировщика Су-34. Фото: Минобороны РФ Авиабомбы с модулем УМПК под крылом бомбардировщика Су-34. Фото: Минобороны РФ

В России активно занялись переоснащением авиационных бомб в планирующие, известные как КАБы. Для этого они укомплектовывают их унифицированным набором модулей планирования и коррекции (УМПК). Эти комплекты уже применяются на бомбах ФАБ-250, ФАБ-500 и ФАБ-1500. Ожидается, что вскоре в такой же способ будут переоснащены и ФАБ-3000. Что собой представляют эти разработки, где и как россияне применяют КАБы на территории Украины, чем они опасны и как им противодействовать — в материале «Новостей Донбасса».

От 500 кг до 3 тонн с «крыльями»: что собой представляют управляемые бомбы?

Управляемые авиабомбы — не новое оружие. И не разработка россиян. Подобные применялись немцами, американцами еще во времена Второй мировой. Серийной версией, вышедшей за пределы экспериментов, считают американские разработки 1980-х годов. Они использовали полуактивную лазерную наводку. 

Для переоборудования россияне используют советские ФАБ-500, ФАБ-500, ФАБ-1500 — это фугасные авиабомбы свободного полета. На них крепят комплексы по типу американских JDAM. Делают это россияне непрофессионально, но очень быстро, отмечают эксперты. РФ масштабно вложилась в оснащение ФАБов комплектами УМПК, которые превращают их в планирующие.

Бомба ФАБ-1500 з УМПК. Кадр из видео

Такие боеприпасы в десятки раз дешевле ракет. И запасы страна-агрессор имеет немалые. Блоки-модули, которые делают бомбы «крылатыми» и управляемыми, россияне также могут производить в большом количестве. 

Стоит отметить, что есть у оккупантов и бомбы, которые изначально проектировались как планирующие (управляемые) и полноценно производятся на заводах. Например, УПАБ-1500В.

Кроме того, враг имеет запас так называемых корректируемых авиационных бомб — УАБ-500Кр или УАБ-1500.

В чем опасность КАБов?

Российская армия использует КАБы на фронте чуть ли не каждый день. Они представляют существенную угрозу. При чем не только на фронте. Россия атакует ими и мирные населенные пункты. В марте оккупанты ударили авиабомбами по Харькову — впервые с 2022 года. Речь идет о боеприпасе УМПБ Д-30 СН, изготовленном на базе фугасной авиабомбы с зарядом тротила 250 кг (ФАБ-250). Также зафиксированы удары по мирным городам Сумской области.

Последствия удара КАБ по Сумской области. Фото: Сумская ОВА

Установка модуля на свободно падающую бомбу позволяет бомбардировщику атаковать наземные объекты, не входя в зону ПВО. Таким образом вражеские самолеты подлетают к линии боевого столкновения, за 40-50 км, после чего запускают их.

«Есть свободнопадающие бомбы. Чтобы их сбросить, нужно пролететь над местом, над которым ты их сбрасываешь. А это россиянам уже не разрешали делать с мая 2022 года. И они придумали способ, как бомбить наши позиции, но не заходить в зону поражения», — пояснил авиационный эксперт Валерий Романенко.

По словам военных эти бомбы не очень точные. Попасть КАБом в конкретную точку, например, единицу техники невозможно. Но когда их падает 20, 30, 50 — точность уже не имеет никакого значения. 

«Я их считаю именно тем технологическим фактором, который сейчас определяет нашу сухопутную войну», — говорит Игорь Луценко, военнослужащий ВСУ.

 По его словам, Авдеевский коксохимический завод украинским защитникам пришлось покинуть именно потому, что россияне систематически сбрасывали на него десятки авиабомб.

Как рассказал заместитель командира 3-й ОШБР Максим Жорин, такого количества КАБов, в таком масштабе их подразделение нигде не видело, как на Авдеевском направлении. 

«Были дни, когда по 120 КАБов прилетало по позициям. Причем надо понимать, что даже три прилета в многоэтажку — и она уже перестает существовать. Поэтому никаких укреплений, подвалов или фортификаций, которые могли бы выдержать эти удары, просто не существует», — акцентировал Жорин. 

Это оружие замедляет продвижение Сил обороны Украины, мешает эффективно действовать в той или иной зоне. Украинские военные могут противодействовать такой угрозе, но средств для этого пока недостаточно.

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Как противодействовать КАБам

Такой тип оружия считается трудной целью для сбивания. Бомбы малогабаритные, имеют непредсказуемую траекторию полета и не оставляют теплового следа. Эффективно противодействовать ударам можно, атакуя сам носитель бомб. Для этого нужны средства, способные сбить самолет на большом расстоянии. Это, в частности, управляемые противовоздушные ракеты средней (до 100 км) и большой (свыше 100 км) дальности наземного или воздушного базирования. 

Среди наземных противовоздушных систем, состоящих на вооружении украинской армии, — американский Patriot (дальность до 100 км), американо-норвежский NASAMS (дальность до 120 км), французско-итальянский SAMP-T с ракетами Aster-30 (дальность до 120 км, модернизированная версия — до 150 км), советский ЗРК С-200 (дальность 160-300 км в зависимости от типа ракеты).

При этом стоит учитывать, что наземный комплекс ПВО не очень мобилен и должен действовать из засады. При этом дорогой ЗРК дальнего действия нужно тщательно оберегать — от вражеской ствольной артиллерии или дронов, так что выдвигать его близко к передовой крайне рискованно.

Авиабомба ФАБ-500 превращена в КАБ благодаря модулю планирования и коррекции. Фото: Минобороны РФ

Также бороться с корректируемыми авиационными бомбами можно при помощи авиации. Прежде всего речь о западных истребителях F-16 с авиационными ракетными комплексами типа «воздух-воздух» с дальностью поражения цели на 100 и более километров. 

«То есть основной ориентир идет на уничтожение не столько самой бомбы, которую уничтожить практически невозможно, сколько на уничтожение самолета, который ее несет», — пояснил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Еще один способ, который эксперт считает эффективным, — это оперативно-тактические ракетные комплексы.

«Это может быть ATACMS. По временно оккупированным территориям можно применять ракеты с боевой частью кассетного типа, которые отлично работают именно по таким объектам как аэродромы. Отмечается серьезное присутствие российской тактической авиации на аэродромах, а потому нанесение ударов по ним — это также очень важный компонент», — акцентировал обозреватель.

Проблема в том, что наземных комплексов ПВО большой дальности у ВСУ мало, а самолетов, вооруженных дальнобойными ракетами, пока нет. Союзники обещают поставить Киеву F-16 в течение ближайших месяцев.

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