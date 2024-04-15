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Росіяни збільшили використання КАБів: що це за зброя, у чому її загроза і як протидіяти

Новини Донбасу
15 квітня 2024, 19:30

Росіяни збільшили використання КАБів: що це за зброя, у чому її загроза і як протидіяти

Авіабомби із модулем УМПК під крилом бомбардувальника Су-34. Фото: Міноборони РФ Авіабомби із модулем УМПК під крилом бомбардувальника Су-34. Фото: Міноборони РФ

У Росії активно зайнялися переобладнанням авіаційних бомб на плануючі або керовані, відомі як КАБи. Для цього вони укомплектовують їх уніфікованим набором модулів планування і корекції (УМПК). Ці комплекти вже застосовуються на бомбах ФАБ-250, ФАБ-500 і ФАБ-1500. Очікується, що незабаром у такий же спосіб буде переоснащено і ФАБ-3000. Що собою являють ці розробки, де і як росіяни застосовують КАБи на території України, чим вони небезпечні і як їм протидіяти — у матеріалі «Новин Донбасу».

Від 500 кг до 3 тонн з «крилами»: що являють собою керовані бомби?

Керовані авіабомби — не нова зброя. І не розробка росіян. Подібні застосовувалися німцями, американцями ще за часів Другої світової. Серійною версією, що вийшла за межі експериментів, вважають американські розробки 1980-х років. Вони використовували напівактивну лазерну наводку.

Для переобладнання росіяни використовують радянські ФАБ-500, ФАБ-500, ФАБ-1500 — це фугасні авіабомби вільного польоту. На них кріплять комплекси на кшталт американських JDAM. Роблять це росіяни непрофесійно, але дуже швидко, зазначають експерти. РФ масштабно вклалася в оснащення ФАБів комплектами УМПК, які перетворюють їх на плануючі.

Бомба ФАБ-1500 із УМПК. Кадр із відео

Такі боєприпаси в десятки разів дешевші за ракети. Та й запаси країна-агресор має чималі. Блоки-модулі, які роблять бомби «крилатими» та керованими, росіяни також можуть виробляти у великій кількості.

Варто зазначити, що є в окупантів і бомби, які від самого початку проєктувалися як такі, що планують (керовані), і які повноцінно виробляються на заводах. Наприклад, УПАБ-1500В.

Крім того, ворог має запас так званих коригованих авіаційних бомб — УАБ-500Кр або УАБ-1500.

У чому небезпека Кабів?

Російська армія використовує КАБи на фронті мало не щодня. Вони становлять істотну загрозу. При чому не тільки на фронті. Росія атакує ними і мирні населені пункти. У березні окупанти вдарили авіабомбами по Харкову — вперше з 2022 року. Йдеться про боєприпас УМПБ Д-30 СН, виготовлений на базі фугасної авіабомби із зарядом тротилу 250 кг (ФАБ-250). Також зафіксовані удари по мирних містах Сумської області.

Наслідки удару КАБ у Сумській області. Фото: Сумська ОВА

Встановлення модуля на бомбу, що вільно падає, дає змогу бомбардувальнику атакувати наземні об'єкти, не входячи в зону дії ППО. Таким чином ворожі літаки підлітають до лінії бойового зіткнення, за 40-50 км, після чого запускають їх.

«Є бомби, що вільно падають. Щоб їх скинути, потрібно пролетіти над місцем, над яким ти їх скидаєш. А це росіянам уже не дозволяли робити з травня 2022 року. І вони придумали спосіб, як бомбити наші позиції, але не заходити в зону ураження», — пояснив авіаційний експерт Валерій Романенко.

За словами військових, ці бомби не дуже точні. Потрапити КАБом у конкретну точку, наприклад, одиницю техніки неможливо. Але коли їх падає 20, 30, 50 — точність уже не має жодного значення.

«Я їх вважаю саме тим технологічним фактором, який зараз визначає нашу сухопутну війну», — каже Ігор Луценко, військовослужбовець ЗСУ.

За його словами, Авдіївський коксохімічний завод українським захисникам довелося покинути саме тому, що росіяни систематично скидали на нього десятки авіабомб.

Як розповів заступник командира 3-ї ОШБР Максим Жорін, такої кількості КАБів, у такому масштабі їхній підрозділ ніде не бачив, як на Авдіївському напрямку.

«Були дні, коли по 120 КАБів прилітало по позиціях. Причому треба розуміти, що навіть три прильоти в багатоповерхівку — і вона вже перестає існувати. Тому жодних укріплень, підвалів чи фортифікацій, які могли б витримати ці удари, просто не існує», — акцентував Жорін.

Ця зброя уповільнює просування Сил оборони України, заважає ефективно діяти в тій чи іншій зоні. Українські військові можуть протидіяти такій загрозі, але засобів для цього поки що недостатньо.

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Як протидіяти КАБам

Такий тип зброї вважається важкою ціллю для збивання. Бомби малогабаритні, мають непередбачувану траєкторію польоту і не залишають теплового сліду. Ефективно протидіяти ударам можна, атакуючи сам носій бомб. Для цього потрібні засоби, здатні збити літак на великій відстані. Це, зокрема, керовані протиповітряні ракети середньої (до 100 км) і великої (понад 100 км) дальності наземного або повітряного базування.

Серед наземних протиповітряних систем, що перебувають на озброєнні української армії, — американський Patriot (дальність до 100 км), американсько-норвезький NASAMS (дальність до 120 км), французько-італійський SAMP-T з ракетами Aster-30 (дальність до 120 км, модернізована версія — до 150 км), радянський ЗРК С-200 (дальність 160-300 км залежно від типу ракети).

При цьому варто враховувати, що наземний комплекс ППО не дуже мобільний і повинен діяти із засідки. При цьому дорогий ЗРК дальньої дії потрібно ретельно оберігати — від ворожої ствольної артилерії або дронів, тож висувати його близько до передової вкрай ризиковано.

Авіабомбу ФАБ-500 перетворено на КАБ завдяки модулю планування та корекції. Фото: Міноборони РФ

Також боротися з коригованими авіаційними бомбами можна за допомогою авіації. Насамперед ідеться про західні винищувачі F-16 з авіаційними ракетними комплексами типу «повітря-повітря» з дальністю ураження цілі на 100 і більше кілометрів.

«Тобто основний орієнтир іде на знищення не стільки самої бомби, яку знищити практично неможливо, скільки на знищення літака, який її несе», — пояснив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

Ще один спосіб, який експерт вважає ефективним, — це оперативно-тактичні ракетні комплекси.

«Це може бути ATACMS. По тимчасово окупованих територіях можна застосовувати ракети з бойовою частиною касетного типу, які відмінно працюють саме по таких об'єктах, як аеродроми. Відзначається серйозна присутність російської тактичної авіації на аеродромах, а тому нанесення ударів по них — це також дуже важливий компонент», — акцентував оглядач.

Проблема в тому, що наземних комплексів ППО великої дальності у ЗСУ мало, а літаків, озброєних далекобійними ракетами, поки що немає. Союзники обіцяють поставити Києву F-16 протягом найближчих місяців.

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