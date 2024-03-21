У Росії почалося масове виробництво тритонних авіабомб ФАБ-3000

Окупанти стали виробляти тритонні ФАБ-3000. Фото: міноборони РФ

У Нижегородській області з лютого поточного року росіяни розпочали масове виробництво тритонних авіабомб ФАБ-3000. Про це йдеться у доповіді міноборони країни-окупанта.



Міністр оборони РФ Сергій Шойгу відвідав завод у Нижегородській області, де виготовляють не лише ФАБ-3000, а й авіаційні бомби ФАБ-500 та ФАБ-1500.

Авіабомби, які виробляють у Нижегородській області. Фото: міноборони РФ

Як відомо, російська авіація активно використовує ФАБ вагою від 250 до 1500 кілограмів, приробивши на них УМПК (універсальний модуль планування та корекції), який дозволяє авіабомбі планувати на кілька десятків кілометрів. Чи вдасться РФ приробити УМПК до ФАБ-3000 на цей момент невідомо.



На додаток до цього на заводі виробляють і артилерійські боєприпаси. Згідно з заявами представників міноборони РФ, у цехах виробляють боєприпаси для артилерійських комплексів 122-мм та 152-мм калібру.

Окрім ФАБів, на заводі готують і звичайні артилерійські снаряди. Фото: міноборони РФ

Нагадаємо, в Селидовому Донецької області піротехніки вилучили авіаційну бомбу ФАБ-1500, що не вибухнула, яку російські війська скинули на місто. Фугасна бомба важить півтори тонни.