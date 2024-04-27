Выехал на велосипеде под обстрелами. Житель Часов Яра рассказал о ситуации в городе

Алексей смог выехать из Часов Яра на велосипеде. Фото: Новости Донбасса

Алексей — коренной житель города Часов Яр. В этот день мужчина на велосипеде покинул родной дом. Говорит, решение далось ему крайне непросто. О ситуации в городе, который пытается захватить Россия, «Новости Донбасса» поговорили с ним, а также с главой местной военной администрации и волонтером.



«Все горело»

«Россияне наступают, бои слышно все ближе по звуку. Очень активно работает артиллерия и разбивает все под ноль. Мы оставались с семьей очень долго. Я говорил давно, что уеду из Часов Яра только если будет угроза оккупации. Сейчас угроза оккупации, судя логически с учетом линии фронта и карты, очень большая, но будем надеяться и уповать, что ни Бог, ни ВСУ этого не допустят», — делится он.



На опасный путь мужчина потратил около двух часов. Велосипед нагружен личными вещами его семьи, которые Алексей эвакуировал из дома. Поэтому крутить педали было крайне непросто.



«Было страшновато. Ситуация такая, что постоянно где-то что-то по городу прилетает. Когда выезжаешь из одного конца города в другой, то риски попасть под прилет — очень большие», — подчеркнул он.

Часов Яр на карте DeepState

Оказавшись теперь в Константиновке, мужчина говорит, что прошедшую неделю в Часов Яре можно сравнить с нахождением в аду.



«Выгорело много домов. Мой дом чудом остался цел. Все горело. Возле меня домов десять, которые были уже разбиты, которые просто некому было тушить. И сейчас погода такая — все в дыму. Пожарища. Даже видео есть с коптеров. Это ужас. Эта неделя — неделя ада была», — сетует мужчина.



Несмотря на то, что выживать в Часов Яре можно только в подвалах и убежишах, там еще остается примерно 690 мирных жителей.



«Некоторые боятся неизвестного, боятся куда-либо уезжать. У каждого своя причина. Кто-то не хочет бросать свой дом, вещи, имущество. Тем более, сейчас у каждого так дома: там соседи повыезжали, там сносят», — объясняет Алексей.

Часов Яр. Фото: Новости Донбасса

Эвакуация из Часов Яра все еще возможна

Пока что выезд из города открыт и есть возможность эвакуации. Сообщения, которые распространяет пропаганда в российских пабликах о якобы блокировке выезда из Часов Яра украинскими войсками – сплошная ложь, говорит Алексей.



«Это неправда, что блокируют выезд. Причем сейчас активно начали люди выезжать из Часов Яра, чьи дома разбиты. И я связывался с волонтерами, и волонтеры заезжали туда прямо к нам, куда уже ездить нельзя. Я выехал свободно. Никто мне не мешал. Велосипедом, своим ходом», — добавляет мужчина.



О том, что сейчас больше желающих эвакуироваться, говорит и начальник Часовоярской городской военной администрации Сергей Чаус. Поэтому не стоит полагаться на российскую ложь о невозможности выезда из города.



«Эти тезисы несут именно российские каналы, российские паблики, которые пытаются максимально дезориентировать людей. Эвакуация происходит, выезд из города не то, что возможный, он происходит каждый день. И мы это делаем сами, делаем с помощью наших друзей-волонтеров, которые нам помогают в некоторых моментах, поэтому это продолжается. И информация от российских СМИ, хотелось бы сказать иначе, — не соответствует действительности», — говорит Чаус.



Он подчеркивает, что российских военных непосредственно в самом городе нет. «В самом Часовом Яре оккупантов нет. И дай Бог, чтобы и не было. Боевые действия продолжаются, они очень активные, очень насыщенные, поэтому сложно», — подчеркивает начальник городской военной администрации.



Часов Яр. Фото: Новости Донбасса

Несмотря на все сложности, в Часов Яре продолжает работать «пункт несокрушимости», регулярно завозится питьевая вода, лекарства, необходимые продукты.



«В городе сейчас реально очень сложно. Обстрелы не утихают. Каждый день, фактически, каждый час что-то летит. Потому жителям максимально трудно в данный момент. Потихоньку эвакуация продолжается. Вчера вывезли двоих людей, и каждый день пытаемся одного, двух, трех людей вывезти из города. А так базовые потребности людей пытаемся обеспечивать и дальше. Гуманитарную помощь, воду», — рассказал Сергей Чаус.

«Сейчас каждая поездка уже лотерея»

Раньше журналисты «Новостей Донбасса» часто ездили в Часов Яр с волонтером и местным жителем — Евгением Ткачевым. Сейчас мужчина констатирует, что заехать и выехать из города целым и невредимым — непростая задача.



«К сожалению, сейчас каждая поездка уже лотерея. Ездить очень опасно по двум причинам. Это дроны вездесущие, которые сейчас охотятся за любой машиной: гражданская, негражданская, с эмблемами Красного Креста, без эмблем Красного Креста. Хоть что нарисуй, все равно их атакуют. И вторая проблема: это авиабомбы, КАБы или как там их профессионалы называют, они непредсказуемые, в любой момент могут прилететь. Поэтому и жить там становится все опаснее, и заезжать туда с гуманитарной помощью все опаснее и опаснее», — объясняет Ткачев.

Волонтер Евгений Ткачев. Фото: Новости Донбасса

Из-за этого местный волонтер принял решение: ехать только в том случае, если речь будет идти о спасении человеческой жизни путем эвакуации.



«А так гуманитарной помощи у них достаточно, всего у них достаточно. Они, взрослые дяди и тети, приняли осознанное решение там оставаться, это их выбор. Нужна будет помощь для спасения жизни — я готов рисковать своей жизнью. По другим причинам, простите, нет», — подчеркнул Евгений Ткачев.



Решение Алексея эвакуироваться из Часов Яра Евгений считает своевременным.



«Многие о нем волновались: и семьи, и церковь, и круг общения. Потому что очень хороший человек, помогавший очень многим в Часов Яре, но пришло время выезжать», — говорит Ткачев.

Волонтеры готовят бесплатные обеды для украинских военнослужащих. Фото: Новости Донбасса

На некоторое время Алексей задержится в Донецкой области. Он принял решение помогать волонтерам в приготовлении бесплатных обедов для ВСУ. Организатор этой затеи — пастырь из Румынии. Его поддерживает коллега из Испании. Вместе с небезразличными украинцами из Черновицкой области они ежедневно готовят около полутора тысяч порций полноценного обеда для украинских защитников, которые сегодня сдерживают натиск армии РФ в Донецкой области.



«Делаю то, что могу делать. Вот сейчас для ВСУ я делаю то, что могу делать руками так сказать. Не только молитвами и словом, но еще и руками. Чем можем — тем помогаем», — подчеркнул Алексей.



Волонтеры пробудут в Донецкой области около недели, затем отправятся домой и отвезут Алексея к его семье, которых он еще до начала штурма Часов Яра россиянами вывез в Черновицкую область.