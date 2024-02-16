Россияне наступают на Часов Яр: Чем грозит оккупация города

Часов Яр. Фото: Новости Донбасса

Ситуация в районе Часового Яра становится все более напряженной. Главная цель российских войск на этом направлении — оккупировать город, затем Константиновку и наступать на города Краматорской агломерации. О ситуации на фронте и о том, возможен ли быстрый прорыв россиян — в материале «Новостей Донбасса».

Наступление на Часов Яр

С января 2024 года российские войска активизировались на этом направлении. В утренних сводках главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина ежедневно фигурирует Часов Яр, который сейчас является городом-щитом. Ведь в случае захвата населенного пункта, войска РФ будут иметь возможность продвинуться в направлении Константиновки, Дружковки, Краматорска и Славянска. Это, в свою очередь, позволит россиянам доставать до этих городов из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Однако стоит отметить, что Часов Яр расположен на возвышенности, поэтому войскам РФ крайне тяжело наступать.



Еще в конце прошлого года командующий Сухопутными войсками ВСУ, а ныне главнокомандующий Александр Сырский подчеркивал, что оккупанты наступают на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. По его словам, Бахмутское направление остается чрезвычайно важным для российских захватчиков.



«На нем они сосредотачивают основные усилия и для ведения штурмовых действий применяют наиболее боеспособные подразделения десантных войск, морскую пехоту и сформированные из бывших преступников подразделения "Шторм Z" и "Шторм V"», — отметил генерал в своем Telegram-канале.

Часов Яр на карте DeepState

Россияне атакуют город с помощью дронов

Президентские выборы в РФ, которые пройдут в марте этого года, обуславливают оккупантов использовать любое оружие для достижения своей цели. Применение БПЛА является ключевым оружием вражеской армии в районе Часового Яра.



Заместитель главного редактора BILD Пауль Ронцхаймер недавно посетил Часов Яр, который, по его мнению, может стать вторым Бахмутом. Военные подчеркивают, что в последние дни атаки усилились, а в ближайшие недели, вероятно, станут еще сильнее.



«Это следующий город, который россияне хотят захватить. Особенно опасны дроны, которыми россияне атакуют здесь. Солдаты говорят, что в последние дни они усилились, а в ближайшие недели, скорее всего, станут еще сильнее. Так что этот город может стать следующим, который будет выглядеть так же, как Бахмут. Понятно одно — у россиян преимущество. Они метр за метром продвигаются на запад», — заявил журналист.



Активное использование дронов подтверждают и аналитики из проекта DeepState, которые фиксируют, что одна из причин успеха захватчиков — массовое применение сбросов и FPV-дронов, которыми противник выносят позиции Сил обороны, нанося тяжелые потери ранеными и погибшими.

На Бахмутском направлении идут активные бои

В сводке Института изучения войны говорится, что оккупанты продвинулись вблизи Бахмута на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе. Несмотря на то, что российские военные блоггеры утверждали, что силы РФ продвинулись вблизи Богдановки (к северо-западу от Бахмута) и находятся в двух километрах от города Часов Яр (к западу от Бахмута), ISW не наблюдал визуальных доказательств, подтверждающих эти утверждения.



В настоящее время ISW оценивает, что российские силы находятся примерно в 2,3 километрах от восточной окраины Часового Яра. Позиционные бои продолжались в Богдановке; к западу от Бахмута у Ивановского; юго-западнее Бахмута вблизи Клещиевки и Андреевки; к югу от Бахмута возле Майорского, Южного и Нью-Йорка.



Сообщается, что подразделения российского 331 полка воздушно-десантных войск (ВДВ) 98-й дивизии ВДВ продолжают действовать в направлении Часов Яра, а подразделения российской 83-й отдельной гвардейской бригады ВДВ продолжают действовать вблизи Клещиевки и Андреевки.