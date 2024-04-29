От иностранных до отечественных. Как специальные машины помогают разминировать Украину

Машина разминирования упрощает работу пиротехников. Фото: ГСЧС

Треть территории Украины остается загрязненной взрывоопасными предметами, в результате вооруженной агрессии России, а это более 174 тысяч квадратных километров. Как Украина разминирует территории — читайте в материале «Новости Донбасса».



С начала полномасштабного вторжения по состоянию на февраль текущего года только саперные группы Госспецтрансслужбы обнаружили, изъяли и обезвредили более 100 тысяч взрывоопасных предметов.



По словам министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, чем дольше длится оккупация территорий российскими войсками, тем массивнее минирование.

Разминирование территорий

Разминирование делится на два вида: оперативное и гуманитарное.

Оперативное — очищение саперами ГСЧС, Нацгвардии или ВСУ участков, где обнаружены взрывные предметы. Такое разминирование подходит для экстренных случаев.

Гуманитарное — обследование всех потенциально опасных территорий по международным стандартам, уничтожение взрывчатых предметов и контроль качества.

В Украине производят собственные машины для разминирования

Ключевую роль в процессе очистки территорий от мин и других взрывоопасных предметов играют машины для разминирования.



Машины могут очищать значительные площади за короткий период времени, значительно ускоряя процесс разминирования по сравнению с ручным трудом. Благодаря дистанционному управлению они минимизируют физический контакт людей с минами, существенно уменьшая риск ранений или смерти саперов.



В Украине приступили к производству машин разных типов для разминирования территорий. Уже некоторые из них используются на практике.



В феврале 2024 года была представлена уже третья модель отечественной машины для разминирования. Она была разработана и создана украинской компанией Efarm pro совместно с сумскими производителями сельскохозяйственной техники.

Новая машина разминирования. Фото: Минэкономики Украины

«Сейчас впереди сертификация машины и запуск серийного производства. Техника разрабатывалась компанией Efarm pro совместно с производителями, поэтому мощности для изготовления и при необходимости ремонта машин дополнительно искать не нужно. Учитывая потребности операторов в машинах для разминирования, спрос на технику будет», — сказал замминистра экономики Игорь Безкаравайный.

Украина опробовала на полигоне машину разминирования MV-4

Кроме того, в Украине частично локализовали производство хорватской машины разминирования DOK-ING MV-4. Собранная в Украине MV-4 прошла испытания в начале апреля этого года.



«Впервые испытания проводились в соответствии с утвержденным в марте экспериментальным проектом по осуществлению обязательной сертификации механизированных средств разминирования», — отметили в Минэкономики.

Машина разминирования MV-4. Фото: Минэкономики Украины

MV-4 прошла испытания на трех типах грунтов (песок, гравий, чернозем), участках с густой растительностью, а также испытания на живучесть — серию подрывов около 600 граммов в тротиловом эквиваленте.



После испытаний будет проведена процедура сертификации.





Что известно о машине MV-4

MV-4 — легкая роботизированная машина разминирования и обезвреживания взрывоопасных предметов. Благодаря низкому профилю и прочной конструкции устойчива к детонациям противопехотных мин и неразорванных боеприпасов. MV-4 может выдержать взрыв противотанковой мины. В час машина может разминировать территорию площадью до 1500 м2. Управляется пультом дистанционного управления, радиус действия которого — до 1500 метров. Всего в мире работает 300 систем MV-4, а в Украине на ней работают специалисты ГСЧС.

Машина разминирования управляется дистанционно. Фото: ГСЧС

Украина приобрела мощную машину для разминирования

В первый год полномасштабного вторжения РФ, Украина приобрела машину Armtac 400, которая может зачищать более 2400 квадратных метров территории в час.



«Благодаря донатам через платформу по сбору средств United24 Украина смогла приобрести самую большую и эффективную машину для разминирования территорий Armtac 400, которая уже успешно выполняла задачи в Харьковской области», — рассказал вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Машина для разминирования Armtac 400. Фото: United24

Британскя Armtac 400 — считается одной из самых эффективных машин для разминирования. Ее стоимость дял Украины составила более 18 млн гривен.



Одной из особенностей Armtrac 400 является возможность дистанционного управления, позволяющая работать на расстоянии до 800 метров. Эта функция обеспечивает безопасность операторов, позволяя им оставаться на расстоянии, сохраняя при этом полный контроль над функциями машины. Также управлять машиной можно вручную — внутри бронированной и звукоизолированной кабины.



Премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал, что ни одна страна в мире после Второй мировой войны не сталкивалась с таким минным загрязнением, как Украина. Он отметил, что для полного разминирования страны нужно 37 млрд долларов и более 10 тысяч саперов.